Chuyên gia tiết lộ 4 loại thực phẩm có thể giúp giảm buồn nôn hiệu quả!

Buồn nôn có thể làm bạn suy nhược và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Khi cảm giác buồn nôn ập đến, bạn khó có thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Chưa kể rằng có nhiều thứ gây buồn nôn và nguyên nhân gây buồn nôn ở mỗi người cũng khác nhau, nên việc xác định nguồn gốc gây buồn nôn có thể khó khăn. Nhưng may mắn thay, một số loại thực phẩm có thể giúp giảm bớt triệu chứng buồn nôn và giúp bạn nhanh chóng phục hồi sức khỏe . Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 4 loại thực phẩm có thể giúp giảm buồn nôn hiệu quả ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Gừng đã được khoa học chứng minh là có tác dụng giảm triệu chứng buồn nôn. Cụ thể, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng có thể đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày và thúc đẩy các cơn co thắt cụ thể của dạ dày, cả hai đều có tác dụng hữu ích để chống lại cơn buồn nôn.

Gừng cũng thường được sử dụng như một loại thuốc giảm buồn nôn cho những người mắc bệnh ung thư, đặc biệt là những người đang trải qua hóa trị. Bạn có thể sử dụng củ gừng khô trong khi nấu ăn, nhấm nháp trà gừng hoặc thưởng thức kẹo gừng để cải thiện tình trạng buồn nôn.

2. Táo

Một nghiên cứu năm 2021 của BMJ Open trên những người phụ nữ mang thai cho thấy táo là một trong những loại thực phẩm dễ dung nạp nhất khi ốm nghén. Những người tham gia nghiên cứu cũng được cho ăn dưa hấu, bánh quy giòn và bánh mì trắng, nhưng họ nhất trí đồng ý rằng táo dễ ăn hơn mà không gây buồn nôn quá nhiều.

Một nghiên cứu khác năm 2021 trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Y tế cho thấy rằng bổ sung siro táo giúp giảm cảm giác buồn nôn ở những người đang điều trị ung thư. Các tác giả tin rằng chất chống oxy hóa trong táo giúp làm giảm phản xạ nôn mửa trong cơ thể. Sốt táo cũng là một phần nổi tiếng của chế độ ăn kiêng BRAT (chuối, cơm, sốt táo, bánh mì nướng), được nhiều bác sĩ chăm sóc sức khỏe khuyến nghị nên dùng sau khi bị viêm dạ dày.

3. Thực phẩm giàu protein

Mặc dù bạn có thể thèm các loại thực phẩm giàu carbohydrate khi cảm thấy không khỏe, nhưng khoa học cho thấy rằng protein thực sự là chất dinh dưỡng đa lượng có thể giúp dập tắt cơn buồn nôn. Cơ chế hoạt động chưa được biết rõ, nhưng một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã tìm thấy mối tương quan giữa việc ăn nhiều protein hơn và ít xảy ra tình trạng buồn nôn quá mức ở những người đang mang thai.

4. Nước uống điện giải

Nôn mửa thường là tác dụng phụ của buồn nôn và có thể dẫn đến tình trạng mất nước trầm trọng, khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Đồ uống điện giải hoặc đồ uống thể thao, được pha chế với sự cân bằng giữa chất lỏng, chất điện giải và carbohydrate để giúp bạn bù nước nhanh hơn. Chưa có nghiên cứu cụ thể nào cho thấy uống đồ uống điện giải sẽ làm hết buồn nôn nhưng chắc chắn chúng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn sau cơn nôn.

Những thứ khác giúp làm giảm cảm giác buồn nôn

1. Vitamin B6

Có bằng chứng ủng hộ việc sử dụng vitamin B6 để giảm buồn nôn và ói mửa, và phương pháp này thường được khuyên dùng trong thai kỳ. Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo nên bổ sung 10 đến 25 miligam vitamin B6 trong ba hoặc bốn lần một ngày để giúp giảm buồn nôn.

2. Tinh dầu

Các chuyên gia cho biết: “Liệu pháp trị liệu bằng hương thơm mang đến một giải pháp đầy hứa hẹn, không độc hại và không xâm lấn đối với chứng buồn nôn”. Đặc biệt, hầu hết các nghiên cứu xác định lợi ích của liệu pháp hương thơm đối với chứng buồn nôn chủ yếu tập trung vào hai loại tinh dầu nổi bật: chanh và bạc hà.

Tóm lại, buồn nôn là một tác dụng phụ không mong muốn của nhiều tình trạng và có thể có nhiều tác nhân gây ra. Bằng việc ăn một số loại thực phẩm và đồ uống - như gừng, táo, đồ uống điện giải hoặc thực phẩm giàu protein - có thể giúp giảm buồn nôn. Hy vọng những thông tin về 4 loại thực phẩm có thể giúp giảm buồn nôn hiệu quả ở bài viết trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!