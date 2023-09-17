Tip giảm cân: 5 loại thức uống giúp tăng quá trình trao đổi chất!

Khả năng chống béo phì hay giảm cân liên quan rất nhiều đến thói quen hàng ngày của bạn. Nhưng tốc độ trao đổi chất của cơ thể bạn cũng đóng một vai trò nào đó. Nếu quá trình trao đổi chất của bạn chậm, đương nhiên bạn sẽ thấy việc giảm cân khó khăn hơn. Ăn uống hợp lý, uống đồ uống phù hợp và tập luyện các bài tập tốt nhất có thể giúp bạn khắc phục tình trạng này. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá về 5 loại thức uống giúp tăng quá trình trao đổi chất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bạn có thể khá bực bội khi đổ mồ hôi và không đạt được mục tiêu giảm cân một cách nhanh chóng. Các chuyên gia cho biết, điều này có thể là do quá trình trao đổi chất chậm, phụ thuộc vào các yếu tố, bao gồm di truyền, tuổi tác và khối lượng cơ:

Thật vậy, cân nặng quá mức có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của sức khỏe – từ chức năng sinh sản và hô hấp đến trí nhớ và tâm trạng. Theo các chuyên gia, tình trạng béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hoặc tình trạng sức khỏe bao gồm tiểu đường và bệnh tim. Vì vậy, điều quan trọng là phải giải quyết tình trạng trao đổi chất chậm để giảm cân nhanh hơn.

- Di truyền đóng một vai trò quan trọng, vì một số người thừa hưởng tốc độ trao đổi chất chậm hơn một cách tự nhiên. Một số gen nhất định có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như hiệu quả đốt cháy calo hoặc hoạt động của hormone tuyến giáp, có vai trò trong quá trình trao đổi chất.

- Tuổi tác cũng góp phần vì quá trình trao đổi chất có xu hướng giảm theo tuổi tác, dẫn đến việc đốt cháy calo chậm hơn.

- Những người có khối lượng cơ ít hơn sẽ đốt cháy ít calo hơn khi nghỉ ngơi.

- Các vấn đề về nội tiết tố như suy giáp cũng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn.

- Các yếu tố về lối sống như lối sống ít vận động và hạn chế lượng calo quá mức có thể làm chậm tốc độ trao đổi chất hơn nữa.

Đồ uống tốt nhất để tăng cường trao đổi chất là gì?

Trong khi một số người có thể có quá trình trao đổi chất chậm hơn một cách tự nhiên thì các yếu tố tổng thể trong lối sống như chế độ ăn uống, tập thể dục và giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng. Dưới đây top 5 loại đồ uống giúp tăng tốc độ trao đổi chất:

1. Trà xanh

Có lý do tại sao trà xanh và giảm cân luôn đi đôi với nhau. Bởi vì trà xanh có catechin, là chất chống oxy hóa được biết đến để tăng cường trao đổi chất. Hãy uống một hoặc hai cốc trà xanh mỗi ngày để bạn có thể tận hưởng những lợi ích của trà xanh.

2. Giấm táo

Trộn một thìa giấm táo với nước và uống trước khi ăn. Làm điều này có thể giúp tăng cường đốt cháy chất béo và giảm cảm giác thèm ăn, do đó, bạn sẽ không tìm đến những món ăn nhẹ không lành mạnh.

3. Nước chanh

Nước chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt, chúng rất giàu vitamin C và do đó, có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và hỗ trợ quá trình giải độc trong cơ thể.

4. Trà gừng

Gừng có thể tăng thêm hương vị cho món ăn của bạn và cũng có tác dụng kỳ diệu khi bạn bị cảm lạnh. Các chuyên gia cũng cho biết, gừng có đặc tính sinh nhiệt, có nghĩa là nó có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể một chút và từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Hãy uống nó với trà để thu được những lợi ích.

5. Nước uống Kombucha

Thức uống lên men này được làm từ trà, đường và môi trường nuôi cấy cộng sinh của vi khuẩn và nấm men, rất giàu men vi sinh và chất chống oxy hóa. Nó hỗ trợ giải độc và thúc đẩy tiêu hóa tăng cường. Cuối cùng, nó góp phần làm tăng sự trao đổi chất.

Lời khuyên để tăng cường trao đổi chất

Ngoài những đồ uống này để tăng cường trao đổi chất, còn có một số loại thực phẩm và đồ uống mà bạn có thể muốn hạn chế hoặc tránh nếu muốn tránh quá trình trao đổi chất chậm:

- Đồ uống có đường có thể dẫn đến tăng cân và các vấn đề về trao đổi chất. Vì vậy, thay vào đó hãy uống nước, trà không đường hoặc cà phê đen.

- Carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng, mì ống và bánh ngọt có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến nhanh chóng và có thể góp phần làm tăng cân và các vấn đề trao đổi chất.

- Chất béo chuyển hóa thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến sẵn như đồ chiên và đồ nướng có thể có tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất.

- Thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, bánh quy, thức ăn nhanh và đồ ăn nhẹ đóng gói thường chứa nhiều calo, chất béo không lành mạnh, đường bổ sung và natri, tất cả đều có thể tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất.

- Tiêu thụ rượu quá mức có thể cản trở quá trình trao đổi chất bình thường và góp phần tăng cân.

Tóm lại, một chế độ ăn uống cân bằng, giàu thực phẩm nguyên chất và đầy đủ chất dinh dưỡng là những gì bạn cần để duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh. Hy vọng những thông tin về 5 loại thức uống giúp tăng quá trình trao đổi chất trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!