Một trong những khó khăn lớn nhất mà các cá nhân phải đối mặt khi ăn kiêng là cảm thấy nhàm chán với các lựa chọn đồ ăn và đồ uống của mình, đó là lý do tại sao việc có sẵn nhiều loại thực phẩm trong tầm tay có thể tạo ra sự khác biệt. Việc thêm các thành phần trong đồ uống giảm cân tuyệt vời này vào các lựa chọn trong thực đơn — sẽ giúp quá trình giảm cân trở nên ngon miệng và dễ dàng hơn.

Nếu bạn nghiêm túc về việc giảm cân, điều quan trọng là phải xem xét mọi thứ bạn tiêu thụ — kể cả đồ uống. Nước luôn là sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói: Đôi khi bạn đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị hơn một chút. May mắn thay, có rất nhiều đồ uống ngon hỗ trợ giảm cân mà bạn có thể thưởng thức suốt cả ngày. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “ Uống gì để giảm cân hiệu quả? ” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 6 loại đồ uống hỗ trợ giảm cân tốt nhất

1. Nước ép xanh

Nước ép rau xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Hãy cân nhắc bắp cải, cần tây, cải xoăn hoặc rau bina. The Nutrition Twins: “Miễn là nước ép rau xanh, bạn đang uống một loại nước trái cây ít calo và đường, đồng thời giữ lại chất xơ giúp ngăn chặn cơn đói”.

Khi nói đến việc giảm cân, bạn càng tiêu thụ nhiều rau và trái cây thì bạn sẽ càng có kết quả tốt hơn. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng ăn rau đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng đối với những người dễ tăng cân.

Bên cạnh đó, rau xanh cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh giúp kiểm soát tình trạng viêm, điều này đặc biệt quan trọng khi giảm cân vì tình trạng viêm khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

2. Đồ uống tốt cho đường ruột

The Nutrition Twins cho biết: "Hệ vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân.” Việc tăng cường vi khuẩn có lợi trong ruột sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn có hại, hỗ trợ giảm cân và thúc đẩy quá trình trao đổi chất một cách tích cực. Mọi người thường nghĩ đến việc bổ sung men vi sinh để cải thiện sức khỏe đường ruột nhưng lại bỏ qua chất xơ prebiotic, chất xơ cần thiết để nuôi và nuôi dưỡng men vi sinh. Vì hầu hết chúng ta thường không có đủ chất xơ prebiotic, nên việc bổ sung prebiotic trong đồ uống ngon có thể giúp ích rất nhiều.

3. Sinh tố protein đậu

Bạn đang muốn uống sinh tố? Thêm protein từ đậu vào món sinh tố của bạn để biến nó thành một lựa chọn thân thiện với việc giảm cân. Protein đậu cung cấp nhiều chất xơ và protein, giúp bạn cảm thấy no và tránh ăn vặt lâu hơn sau khi tiêu thụ.

Sự kết hợp giữa protein và chất xơ cũng hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa các cơn gây thèm đường khiến cortisol gây tích mỡ bụng tăng cao. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy protein từ đậu có thể hỗ trợ giảm cân ngay cả khi lượng calo không bị hạn chế. Bên cạnh đó, protein đậu cũng có lợi trong việc duy trì quá trình trao đổi chất của bạn vì đây là nguồn cung cấp axit amin chuỗi nhánh tốt, rất quan trọng để xây dựng mô nạc tăng cường trao đổi chất. Trên thực tế, protein từ đậu đã được chứng minh là có tác dụng xây dựng cơ bắp giống như các loại bột protein phổ biến có nguồn gốc từ sữa.

4. Trà xanh

Nếu bạn là người yêu trà, bạn sẽ thích đề xuất này. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, rất tốt trong việc chống lại chứng viêm mãn tính có liên quan trực tiếp đến béo phì. Nó cũng không chứa bất kỳ calo nào.

The Nutrition Twins cho biết: “Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa epigallocatechin gallate (EGCG) mà nghiên cứu cho thấy có thể tăng cường đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất”. Cụ thể, một nghiên cứu kéo dài 12 tuần cho thấy trà xanh đậm đặc, sử dụng các thành phần hoạt chất của trà xanh (catechin và caffeine), giúp giảm 7,7 pound cân nặng ở những người uống trà xanh so với những người không uống trà xanh. Chính vì vậy, trà xanh luôn là lựa chọn tuyệt vời cho những người đang trong hành trình giảm cân nhé!

5. Soda chanh, gừng, lá bạc hà và quả mâm xôi

Thật không may, nhiều loại nước ngọt thông thường không có lợi cho việc giảm cân vì chúng chứa nhiều đường và calo; ngay cả những lựa chọn ăn kiêng không calo cũng có thể gây hại cho sự tiến trình giảm cân của bạn. Ngược lại, soda hoàn toàn tự nhiên từ chanh, gừng và quả mâm xôi là một loại soda giải khát chỉ có 30 calo mỗi ly. Các thành phần như chanh, gừng và bạc hà có đặc tính chống viêm và giúp việc giảm cân dễ dàng hơn.

Còn quả mâm xôi thì đã được công nhận làm tăng sản xuất hai loại hormone của cơ thể: adiponectin để tăng cường trao đổi chất và leptin để ngăn chặn sự thèm ăn — tất cả những lợi ích cho bất kỳ ai đang cố gắng giảm cân. Không chỉ vậy, quả mâm xôi cũng đã được chứng minh là làm giảm tình trạng viêm liên quan đến béo phì, giúp giảm cân dễ dàng hơn.

6. Cà phê

Nhấm nháp tách cà phê không có sữa hoặc đường là một cách tuyệt vời không chứa calo để bổ sung caffeine và thúc đẩy nỗ lực giảm cân của bạn. Nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp bạn giảm cân nhờ đặc tính tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

Không chỉ vậy, cà phê cũng giàu axit chlorogen, ferulic, caffeic và n-Coumaric, là những chất chống oxy hóa mạnh giúp chế ngự tình trạng viêm, giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, cà phê cũng có thể có lợi cho những người nhịn ăn gián đoạn, bỏ bữa sáng vào buổi sáng và sử dụng cà phê để giúp giảm cơn đói. Chỉ cần lưu ý rằng nếu bạn không nên thêm đường hay sữa vào ly cà phê đen của mình nhé.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Uống gì để giảm cân hiệu quả?” Bằng việc thêm những loại đồ uống này vào thực đơn của mình, quá trình giảm cân của bạn sẽ diễn ra hiệu quả và dễ dàng hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.