8 điều bạn nên làm mỗi sáng để đủ năng lượng cho cả ngày dài

Có rất nhiều việc bạn đang làm có thể tiêu hao hoàn toàn năng lượng của bạn — và một số trong số đó có thể khiến bạn ngạc nhiên. Tất nhiên, cảm giác kiệt sức liên tục có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe tiềm ẩn cần được bác sĩ giải quyết. Nhưng nhiều yếu tố về lối sống, bao gồm những gì bạn ăn, cách bạn ngủ và tần suất vận động mỗi ngày đều đóng vai trò chính trong mức năng lượng của bạn.

Đã bao nhiêu lần bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vào giữa ngày làm việc? Cảm thấy mệt mỏi là một vấn đề lớn khi bạn thậm chí còn chưa hoàn thành các cuộc họp, thời hạn hoặc thói quen tập luyện vào cuối ngày — chưa kể đến bất kỳ nghĩa vụ nào đang chờ bạn ở nhà. Đừng lo lắng, với 8 điều bạn nên làm mỗi sáng sắp được các chuyên gia giới thiệu dưới đây, bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày dài nhé!

Top 8 điều bạn nên làm mỗi sáng để tăng cường năng lượng cho ngày dài

1. Bắt đầu ngày mới với bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng

Đừng bỏ bữa sáng, đây thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của bạn! Theo các chuyên gia: "Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng cân bằng, bổ dưỡng là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo năng lượng duy trì suốt cả ngày.” Việc tiêu thụ một bữa ăn giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh trong vòng hai giờ đầu tiên sau khi thức dậy có thể khởi động quá trình trao đổi chất của bạn và cung cấp năng lượng giải phóng ổn định cho cả ngày.

2. Uống nước sau khi thức dậy

Nước rất quan trọng đối với hầu hết mọi chức năng của cơ thể, bao gồm cả việc vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào, sau đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng. Mất nước có thể dẫn đến mệt mỏi vì các chức năng cơ thể hoạt động chậm lại để tiết kiệm nước. Hơn nữa, bộ não của bạn chủ yếu được cấu tạo từ nước, và ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, tâm trạng và sự tập trung.

3. Cắt giảm lượng caffeine

Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì: Caffeine giúp bạn bắt đầu vào buổi sáng. Điều quan trọng cần lưu ý là quá nhiều caffeine sẽ có tác dụng ngược lại.

Cụ thể, caffeine chủ yếu được tìm thấy trong đồ uống như cà phê và nước tăng lực, giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng nhưng thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sự gia tăng ngay lập tức này xảy ra khi caffeine kích thích hệ thần kinh, dẫn đến tăng sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ là tạm thời và thường kéo theo một ‘sự cố’, đặc trưng bởi cảm giác mệt mỏi và uể oải, đồng thời cũng có thể dẫn tới rối loạn giấc ngủ, làm trầm trọng thêm cảm giác mệt mỏi trong ngày.

4. Tận hưởng chút ánh nắng tự nhiên

Vitamin D tự nhiên tốt có tác dụng kỳ diệu đối với cơ thể bạn, vì vậy hãy nhớ tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng mặt trời vào buổi sáng nếu có thể. Cụ thể, theo các chuyên gia, ánh sáng mặt trời vào buổi sáng chứa hàm lượng ánh sáng xanh cao hơn, khiến cơ thể chúng ta ngừng sản xuất melatonin, loại hormone gây buồn ngủ. Điều này giúp chúng ta thức dậy và cảm thấy tỉnh táo.

Ngoài ra, cơ thể chúng ta sử dụng ánh sáng mặt trời để giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong, hay còn gọi là nhịp sinh học. Nhịp điệu này ảnh hưởng đến giấc ngủ và trạng thái tỉnh táo, quá trình tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng. Chính vì vậy, việc tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng buổi sáng có thể giúp đồng bộ hóa đồng hồ sinh học của chúng ta, từ đó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và mức năng lượng vào ban ngày.

5. Tập thể dục trước khi bắt đầu ngày mới

Hoạt động thể chất thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mức năng lượng vững chắc trong ngày của bạn. Vì vậy, hãy tìm những bài tập bạn yêu thích và bắt đầu ngày mới với chúng. Ngay cả việc đi bộ nhanh buổi sáng cũng có tác dụng kỳ diệu.

Theo các chuyên gia, khi chúng ta tham gia vào các hoạt động thể chất, cơ thể chúng ta sẽ tăng sản xuất endorphin - loại hormone mang lại cảm giác dễ chịu, giúp nâng cao tâm trạng và năng lượng của chúng ta. Ngoài ra, tập thể dục còn giúp tăng cường lưu lượng máu, đảm bảo oxy và chất dinh dưỡng được cung cấp hiệu quả đến cơ và mô của chúng ta, từ đó giúp cải thiện chức năng và sức bền của chúng.

6. Thiền định

Một chút thiền vào buổi sáng có thể mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho ngày của bạn. Bởi theo các chuyên gia: “Căng thẳng và đầu óc bận rộn có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi rất nhanh." Hãy dành từ 3 đến 10 phút vào buổi sáng để đầu óc tỉnh táo, tập trung vào các bài tập thở sâu có thể giúp giảm suy nghĩ quá mức và khiến bạn cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn.

Chọn một địa điểm ngoài trời hoặc căn phòng thoải mái trong nhà bạn và biến thiền thành một phần thói quen buổi sáng của bạn nhé.

7. Nghe nhạc

Không gì bằng một danh sách nhạc hay trên đường đi làm để khởi động năng lượng và suy nghĩ tích cực vào buổi sáng. Âm nhạc có thể giúp giảm căng thẳng và tăng endorphin, giúp bạn có một ngày tuyệt vời.

8. Thiết lập sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống

Đặt ra ranh giới cho bản thân và dành thời gian vào buổi sáng và buổi tối cho “bản thân” chính là một phần quan trọng của một cuộc sống tràn đầy năng lượng, không căng thẳng. Hãy đối mặt với sự thật: Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và bắt đầu làm việc thậm chí trước khi đến văn phòng, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy khá kiệt sức trước giờ ăn trưa. Vì vậy, hãy có thói quen thư giãn riêng trước khi bắt đầu ngày làm việc và cố gắng kết thúc ngày làm việc vào thời điểm hợp lý, để có thời gian dành riêng cho cuộc sống cá nhân của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 8 điều bạn nên làm mỗi sáng để đủ năng lượng cho cả ngày dài. Với những thói quen buổi sáng này, bạn sẽ luôn “đầy pin” suốt cả ngày, thỏa sức tận hưởng mỗi ngày nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.