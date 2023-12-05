Nghiên cứu chỉ ra người hướng ngoại có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp

Kết quả một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có tính cách hướng ngoại và tích cực có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tương đối thấp hơn so với những người có tính cách ngược lại.

Theo Medical Express đưa tin ngày 3/12 (giờ địa phương), các nhóm nghiên cứu từ Đại học California và Đại học Northwestern đã công bố kết quả phân tích của họ về mối quan hệ giữa tính cách và chứng mất trí nhớ trên tạp chí Alzheimer's & Dementia số mới nhất. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách chia đặc điểm tính cách của 44.531 người lớn từ 49 đến 81 tuổi (1.703 người được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ) thành 5 tiêu chí là thành thật, hướng ngoại, cởi mở trải nghiệm, dễ chịu, loạn thần kinh.

Ngoài ra, những cảm xúc tích cực và tiêu cực cũng như sự hài lòng trong cuộc sống của người tham gia cũng được đánh giá và các phép đo được so sánh với các triệu chứng lâm sàng của chứng sa sút trí tuệ. Ảnh minh họa: Internet Kết quả là, nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng các hành vi liên quan đến tính cách có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ. Những người có suy nghĩ tiêu cực mạnh, ít thành thật và hướng nội có tỷ lệ chẩn đoán sa sút trí tuệ cao.

Mặt khác, những người tích cực với mức độ cởi mở, chấp nhận và hài lòng với cuộc sống cao có tỷ lệ chẩn đoán sa sút trí tuệ tương đối thấp. Ngay cả khi xem xét các biến số khác như tuổi tác, giới tính và trình độ học vấn, kết quả vẫn như nhau. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu giải thích rằng các hành vi liên quan đến tính cách dường như ảnh hưởng đến chứng mất trí nhớ. Ví dụ, những người thành thật thường chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục chăm chỉ. Vì vậy, có thể duy trì một cơ thể cường tráng về lâu dài. Xem xét nghiên cứu hiện tại, nhóm nghiên cứu cho rằng những cảm xúc tiêu cực có liên quan đến tình trạng thần kinh, vì vậy những cảm xúc đó có thể gây ra những thay đổi trong hệ thần kinh và dẫn đến rối loạn chức năng nhận thức như chứng mất trí nhớ.

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