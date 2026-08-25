Từng bị nhà chồng mắng là ích kỷ vì không sinh con, nàng dâu khiến tất cả lặng người trước ngày ly hôn

Tâm sự 25/08/2026 00:18

"Đứa con là kết tinh của tình yêu chứ không phải công cụ ràng buộc trách nhiệm hay sợi dây để trói chặt đời nhau mẹ ạ", Lam vẫn chắc chắn với quyết định.

Hôn nhân hạnh phúc không bao giờ chỉ có 1 người và niềm hạnh phúc ấy không nên là kết quả của sự hi sinh đơn phương.

Phụ nữ chúng ta, nói là phái yếu, lúc nào cũng dễ tha thứ, bao dung không "giới hạn" nhưng lúc cần quyết đoán và đã đủ đau đớn thì chẳng cần ai ép cũng tự giác buông. Bởi sự kiên định và nỗ lực của họ cần được đền đáp xứng đáng.

 

01

Tôi có 1 người bạn đã kết hôn được 5 năm nhưng vợ chồng họ vẫn chưa có con. Ai cũng thắc mắc và chính bản thân cô ấy có vẻ đã sốt ruột. Thế nhưng điều kì lạ là sức khỏe 2 vợ chồng rất bình thường. Tôi luôn thắc mắc cho đến khi nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai rơi từ túi xách cô ấy ra. Tôi đã tưởng cô ấy ích kỉ, không muốn mất dáng, không muốn bó buộc bởi con cái cho đến khi cô ấy bắt đầu tâm sự.

 

Lam ra đường tự tin và đầy vẻ sang chảnh nhưng thực chất cô ấy chỉ đang giữ cái danh "nàng dâu nhà hào môn" cho "bộ mặt" gia đình và cho chính bản thân cô ấy.

Chồng Lam là giám đốc, công việc nói quá nhiều đến mức không biết lọ đường nằm ở đâu, tường ban công tầng 3 màu gì hay mẹ mình bao nhiêu tuổi thì đúng là có chút vô lý. Mọi thứ việc lớn bé, đối nội đối ngoại trong nhà đều đến tay Lam hết.

"Em chồng nhà có khách cũng gọi mình phụ giúp cơm nước, mẹ chồng đi mua bộ bát mới cũng gọi mình, cái ipad bố chồng hay đọc báo hỏng cũng gọi mình, thậm chí bồn cầu tắc chồng cũng bắt mình tự giải quyết...", Lam kể mà khiến người đối diện cảm thấy những ấm ức này đã tích tụ trong cô ấy chỉ chờ 1 ngày bùng cháy.

Tôi đưa cô ấy ly cafe, nhưng dường như đá lạnh và vị đắng cũng không thể dập tắt được cơn tức giận trong lòng Lam.

Mọi thứ bắt đầu tồi tệ khi Lam bị tai nạn phải bó bột. Khi cô gọi cho chồng thông báo, anh ta đã tuôn ra 1 câu "máu lạnh": "Gọi điện, nói to rõ thế này thì vẫn còn tự túc được. Anh sắp có cuộc họp quan trọng lắm. Em bắt xe vào viện đi rồi anh bảo tài xế qua. À mà check kĩ xe đi nhé không hỏng nhiều là tốn tiền lắm".

Lam nằm 1 chỗ, không cả chăm sóc bản thân mình được, chỉ biết nhờ vào chồng. Cuộc sống bị đảo lộn, không có ai hầu hạ nên anh ta trở nên cáu kỉnh và ồn ào, trách móc vợ đủ kiểu. Cũng chẳng có 1 giúp việc nào làm hài lòng được anh ta. Lúc này Lam chỉ muốn ly hôn 1 cách nhanh nhất.

Từng bị nhà chồng mắng là ích kỷ vì không sinh con, nàng dâu khiến tất cả lặng người trước ngày ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

02

Lam bị sức ép sinh con khá lớn từ phía nhà chồng, song thấy chồng cô cũng không mấy quan tâm nên mọi thứ dần bình thường hơn. Hôm Lam đi thay băng về, mẹ chồng cô có ghé qua nhà mua cho các con ít đồ ăn. Có lẽ bãi chiến trường trong căn nhà rộng lớn khiến bà không thể tưởng tượng nốt hết "tinh hoa" của con trai bà.

"1 tuần nay tôi không được ăn bữa cơm nào tử tế rồi đấy, tháo bột rồi thì dậy mà nấu nướng đi, nằm đấy cho tôi hầu à", tiếng chồng Lam vô tình đến mức khiến chính mẹ chồng cô cũng sốc.

3 cặp mắt giao nhau, không khí bỗng trầm lắng lại khi mẹ chồng Lam cất câu hỏi: "Các con sống thế này sao? Bao lâu rồi?". Cô chẳng còn khóc nổi nữa, chỉ dặn từng chữ nghẹn đắng: "Đó là lý do vì sao cho đến giờ con vẫn chưa muốn sinh con đấy mẹ ạ!".

Tôi hỏi Lam tại sao để tình trạng này đến tận 5 năm, cô ấy đáp: "Vì tình yêu, vì mình chờ anh ấy thay đổi. Khi cảm thấy anh ấy sẵn sàng và cho mình sự an toàn vừa đủ, mình sẽ mang thai".

Đúng lúc ấy thì tôi gọt hoa quả, mải nghe chuyện mà bị cứa nhẹ vào tay. Con gái tôi đang chơi đồ hàng vội vã chạy lại mang cho tôi 1 miếng urgo, nước mắt vòng quanh lo lắng cho mẹ.

Dù có xát muối tôi cũng phải nói cho bạn mình tỉnh: "Ngay cả 1 đứa trẻ cũng không cần phải dùng lời nói. Ai cũng có bản năng chăm sóc gia đình, nhất là người thân. Chồng của cậu bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ tư duy không bằng đứa trẻ con hay sao? Người cần điều chỉnh chính là cậu chứ không phải anh ta. Còn chồng cậu, hết thuốc chữa rồi".

Lam cúi mặt, cô ấy đang muốn che giấu sự bất lực và chút hi vọng cuối cùng đã tan nát.

03

Cách đây mấy hôm Lam thông báo cô ấy đã ly hôn và không cần phải chờ đợi, phải uống thuốc tránh thai nữa. Cô ấy kể, trước khi chính thức đường ai nấy đi mẹ chồng có gọi riêng Lam thủ thỉ, rằng chỉ cần sinh con là chồng sẽ tự khắc thay đổi. Nhưng cô ấy vẫn chắc chắn với quyết định: "Nếu anh ấy có thể thay đổi chắc con không cần chờ 5 năm. Đứa con là kết tinh của tình yêu chứ không phải công cụ ràng buộc trách nhiệm hay sợi dây để trói chặt đời nhau mẹ ạ".

Có rất nhiều phụ nữ như Lam, ôm đồm mọi thứ, sợ chồng mệt, sợ chồng không yêu nhưng họ lại không nhìn ra anh ấy có cảm nhận được những nỗ lực và sự hi sinh thầm lặng của mình không.

"Trời có sập xuống ư - vợ tôi sẽ kéo lên", phụ nữ cứ vô tình trở thành nữ cường nhân để rồi 1 mình gồng gánh sự hài lòng của cả thiên hạ.

Muốn hôn nhân bền chặt, vợ chồng phải bình đẳng, công bằng. Và phụ nữ hãy dùng sự tỉnh táo để quan sát kĩ người đàn ông của mình. Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ không nằm dài nghỉ ngơi sau giờ làm việc hay khi bước chân vào nhà. Nếu anh ấy thương bạn, phản ứng đầu tiên khi bạn đau là anh ấy cũng đau, chỉ lo lắng đến sự an nguy của bạn chứ không phải tối nay ai sẽ nấu cơm, xe hỏng phải sửa mất bao tiền.

Đừng dễ dàng bỏ qua cho những tiểu tiết chứng tỏ toàn bộ bản chất người đàn ông đang chung sống cùng bạn. Và hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định sinh con nếu bạn vẫn đang "mắc kẹt" trong "vũng bùn hôn nhân". Bởi có những quyết định ngỡ là cứu vãn nhưng kết quả là sai lầm nối tiếp sai lầm.

5 năm không sinh con, nàng dâu bị nhà chồng chì chiết, đến ngày ly hôn cô mới nói một câu khiến tất cả câm lặng

5 năm không sinh con, nàng dâu bị nhà chồng chì chiết, đến ngày ly hôn cô mới nói một câu khiến tất cả câm lặng

Hôn nhân hạnh phúc không bao giờ chỉ có 1 người và niềm hạnh phúc ấy không nên là kết quả của sự hi sinh đơn phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 19 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 19 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 19 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 19 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng