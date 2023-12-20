Nghiên cứu mới chỉ ra âm thanh báo thức buổi sáng có thể làm tăng huyết áp, gây đau tim, đột quỵ

Sức khỏe 20/12/2023 09:46

Một nghiên cứu cho thấy âm thanh báo thức vào buổi sáng có hại cho sức khỏe. Âm thanh lớn có thể làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như đột quỵ hoặc đau tim.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia công bố vào ngày 19/12 (giờ địa phương) rằng nếu bạn ép mình thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức buổi sáng, huyết áp có thể tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 

Nếu huyết áp buổi sáng tăng quá cao, sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và gây căng thẳng cho tim. Phản ứng này gây ra tình trạng mệt mỏi, khó thở, lo lắng,… và nếu xảy ra phản ứng cấp tính có thể gây chảy máu cam hoặc đau đầu.

Nghiên cứu mới chỉ ra âm thanh báo thức buổi sáng có thể làm tăng huyết áp, gây đau tim, đột quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã tuyển 32 người tham gia nghiên cứu để đo lường mối tương quan giữa âm thanh báo động và huyết áp. Những người tham gia đeo đồng hồ thông minh và máy đo huyết áp ngón tay. Những người tham gia được đo huyết áp trong hai ngày. 

Ngày đầu tiên, thức dậy một cách tự nhiên mà không có tiếng chuông báo thức, ngày thứ hai, thức dậy với tiếng chuông báo thức sau 5 giờ ngủ. Kết quả là, những người thức dậy khi có tiếng chuông báo thức có huyết áp cao hơn khoảng 74% so với những người không thức dậy.

Nghiên cứu mới chỉ ra âm thanh báo thức buổi sáng có thể làm tăng huyết áp, gây đau tim, đột quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ép mình thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, huyết áp của bạn có thể tăng cao. Người lớn mắc bệnh tim mạch có nhiều khả năng gặp tác dụng phụ là tăng huyết áp vào buổi sáng nếu họ nghe thấy tiếng chuông báo thức khi không ngủ đủ giấc.

Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng

Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan phát hiện ra rằng những người có lòng nhân ái ít gặp vấn đề về giấc ngủ hơn và có nhiều khả năng có được một giấc ngủ ngon hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   báo thức buổi sáng đột quỵ tăng huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 2 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm