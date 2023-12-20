Nghiên cứu mới chỉ ra âm thanh báo thức buổi sáng có thể làm tăng huyết áp, gây đau tim, đột quỵ

Một nghiên cứu cho thấy âm thanh báo thức vào buổi sáng có hại cho sức khỏe. Âm thanh lớn có thể làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như đột quỵ hoặc đau tim.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia công bố vào ngày 19/12 (giờ địa phương) rằng nếu bạn ép mình thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức buổi sáng, huyết áp có thể tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nếu huyết áp buổi sáng tăng quá cao, sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và gây căng thẳng cho tim. Phản ứng này gây ra tình trạng mệt mỏi, khó thở, lo lắng,… và nếu xảy ra phản ứng cấp tính có thể gây chảy máu cam hoặc đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã tuyển 32 người tham gia nghiên cứu để đo lường mối tương quan giữa âm thanh báo động và huyết áp. Những người tham gia đeo đồng hồ thông minh và máy đo huyết áp ngón tay. Những người tham gia được đo huyết áp trong hai ngày.

Ngày đầu tiên, thức dậy một cách tự nhiên mà không có tiếng chuông báo thức, ngày thứ hai, thức dậy với tiếng chuông báo thức sau 5 giờ ngủ. Kết quả là, những người thức dậy khi có tiếng chuông báo thức có huyết áp cao hơn khoảng 74% so với những người không thức dậy.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ép mình thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, huyết áp của bạn có thể tăng cao. Người lớn mắc bệnh tim mạch có nhiều khả năng gặp tác dụng phụ là tăng huyết áp vào buổi sáng nếu họ nghe thấy tiếng chuông báo thức khi không ngủ đủ giấc.

Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan phát hiện ra rằng những người có lòng nhân ái ít gặp vấn đề về giấc ngủ hơn và có nhiều khả năng có được một giấc ngủ ngon hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-chi-ra-am-thanh-bao-thuc-buoi-sang-co-the-lam-tang-huyet-ap-gay-au-tim-ot-quy-638872.html