Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng

Sức khỏe 20/12/2023 09:16

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan phát hiện ra rằng những người có lòng nhân ái ít gặp vấn đề về giấc ngủ hơn và có nhiều khả năng có được một giấc ngủ ngon hơn.

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã kiểm tra mối quan hệ giữa lòng nhân ái và chất lượng giấc ngủ ở hơn 1.000 thanh niên trong khoảng thời gian 11 năm. 

Những người tham gia đã trải qua những đánh giá về lòng nhân ái vào đầu và cuối thời gian nghiên cứu. Họ được đánh giá kiểu ngủ ba lần để kiểm tra sự xáo trộn và kiểm tra chất lượng giấc ngủ.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng lòng nhân ái lớn sẽ dẫn đến giấc ngủ chất lượng hơn và ít bị rối loạn hơn như mất ngủ. 

Mặc dù những người có lòng nhân ái thường có xu hướng thức khuya và mất ngủ vì lo lắng nhưng những phát hiện này cho thấy những người có lòng nhân ái lớn có thể ngủ ngon hơn.

Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu viết: "Nhu cầu ngày càng tăng về các biện pháp can thiệp mới để giảm bớt khó ngủ. Những phát hiện của chúng tôi cung cấp những bằng chứng đầu tiên cho thấy lòng nhân ái dành cho người khác có thể giúp giảm bớt tình trạng khó ngủ". 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ "Nghiên cứu người Phần Lan trẻ", một nghiên cứu kéo dài 37 năm của Phần Lan bắt đầu từ năm 1980. "Nghiên cứu người Phần Lan trẻ" bắt đầu với 3.596 người Phần Lan trong độ tuổi từ 3 đến 18, sinh từ năm 1962 đến 1977. 

Đối với nghiên cứu mới, nhóm nghiên cứu tập trung vào những người tham gia đã trải qua đánh giá lòng nhân ái vào năm 2001 và 2012 và được đánh giá kiểu ngủ của họ vào năm 2001, 2007 và 2012. 

1.056 người tham gia đã thực hiện "Bản kiểm kê tính khí và tính cách", một bảng câu hỏi được phát triển bởi bác sĩ tâm thần và nhà di truyền học C Robert Cloninger nhằm xem xét thói quen và tính khí để xác định loại tính cách. 

Người tham gia cũng được đánh giá dựa trên Thang đo giấc ngủ Jenkins và Bảng câu hỏi về tình trạng kiệt sức quan trọng của Maastricht, nhằm đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về giấc ngủ. 

Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia có mức độ lòng nhân ái lớn hơn có chất lượng giấc ngủ tốt hơn và ít bị quấy rầy hơn. Tuy nhiên, không có mối liên hệ nào với thời gian ngủ. 

Các tác giả nghiên cứu viết: “Sử dụng một mẫu dựa trên dân số tương đối lớn, chúng tôi nhận thấy rằng lòng nhân ái lớn có liên quan chặt chẽ đến giấc ngủ ngon hơn, bao gồm cả việc ít bị thiếu ngủ hơn và ít khó ngủ hơn. Lòng nhân ái không liên quan đến thời gian ngủ (tức là khả năng ngủ ngắn hay dài). Người có lòng nhân ái cao cũng được dự đoán sẽ ít khó ngủ hơn trong thời gian theo dõi 11 năm". 

Nghiên cứu tiết lộ người có giấc ngủ ngon thuộc loại tính cách này, nếu bạn có thì xin chúc mừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những phát hiện này phù hợp với nghiên cứu trước đây, cho thấy lòng nhân ái có thể dẫn đến việc điều tiết cảm xúc tốt hơn. Khả năng kiểm soát cảm xúc đã được chứng minh là làm tăng chất lượng giấc ngủ.

Một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Nature Human Behavior cho thấy thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ lo lắng hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng lo lắng hiện có.  

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này có thể cung cấp các giải pháp không dùng thuốc cho tình trạng khủng hoảng giấc ngủ ngày càng gia tăng. 

Nghiên cứu được công bố vào tháng 8 trên tạp chí Brain and Behavior.  

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Từ khóa:   ngủ ngon khó ngủ chữa mất ngủ

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