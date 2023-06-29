Muốn có eo 'con kiến' người phụ nữ sử dụng biện pháp phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm

Thời gian đầu mặc áo, vùng bụng và eo của người phụ nữ liên tục đổ mồ hôi, khiến Hoa nghĩ cơ thể đang đào thải mỡ để giảm cân, nên chị chỉ cởi áo khi ngủ và tắm. Thi thoảng, Hoa cảm thấy khó thở do áo ép chặt vào bụng, khó khăn khi đứng lên ngồi xuống. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, chị đặt niềm tin vào công dụng của áo sinh nhiệt, không tập thể dục cũng như ăn uống lành mạnh. Sau hai tuần, số đo vòng eo của Hoa không thay đổi, chị luôn khát nước và mệt mỏi do cơ thể đổ nhiều mồ hôi.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, sinh xong con thứ hai, Quỳnh Hoa, ở Đống Đa, làm việc trong lĩnh vực khách sạn, tăng gần 15 kg, vòng eo 75 cm. Nghe người bán hàng tư vấn áo sinh nhiệt giúp "đốt cháy mỡ chỉ trong hai tuần", chị chi hơn một triệu đồng mua hai sản phẩm.

Một tháng sau, Xuân tái phát bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nguyên nhân do chiếc áo ép chặt vào thành bụng, đẩy axit trào lên cổ, gây buồn nôn, ợ chua, bỏng rát niêm mạc họng. Bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh, chống viêm, dạ dày, yêu cầu Xuân tuyệt đối không dùng áo sinh nhiệt.

Cũng muốn ép cân nhanh nhưng không phải ăn kiêng, tập luyện, Xuân, 29 tuổi, ở Hà Đông, chi hai triệu đồng mua áo sinh nhiệt được quảng cáo nguồn gốc từ Hàn Quốc. Người bán nói sản phẩm làm từ chất liệu tự nhiên, không hại da và gây dị ứng.

"Tiền mất tật mang, không giảm được cân nào, lại tốn thêm gần 5 triệu đồng khám và mua thuốc chữa bệnh", người phụ nữ than thở.

Theo bác sĩ Calvin Q Trịnh, Trưởng Trung tâm hiệu chỉnh cơ xương khớp, Bệnh viện 1A (TP HCM), nhận định tất cả quảng cáo về áo sinh nhiệt, miếng dán mỡ bụng, hoặc áo nịt chỉ là "nói quá", không đúng bản chất.

Theo ông Trịnh, nhiều người cho rằng mặc áo sẽ giúp giảm cân, lý do sản phẩm khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, đây thực chất là tác động bên ngoài, "cưỡng ép" cơ thể tăng cường cơ chế điều hòa nhiệt độ, tăng tiết mồ hôi, không có tác dụng đốt mỡ.

Theo thông tin ghi nhận từ Phụ Nữ Online, tiến sĩ - bác sĩ Uông Thanh Tùng - Trưởng khoa Tạo hình và Phẫu thuật thẩm mỹ cho biết, về bản chất, áo sinh nhiệt không giúp giảm riêng mỡ bụng mà giảm mỡ toàn thân. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần mặc áo sinh nhiệt thì sẽ khó đạt được kết quả này mà phải kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động, tập luyện thể dục thể thao.

“Thực tế, có rất nhiều vận động viên thể thao khi muốn giảm cân cũng phải mặc những bộ đồ như áo khoác kín, áo sinh nhiệt hoặc áo mưa để chạy bộ và ép cân. Họ là những người chơi thể thao chuyên nghiệp nên đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Vì thế, họ có kiến thức và kinh nghiệm trong việc lấy lại cân nặng mong muốn. Mặt khác, họ cũng có huấn luyện viên chuyên nghiệp bên cạnh để kiểm soát phương pháp tập luyện phù hợp” - tiến sĩ - bác sĩ Uông Thanh Tùng nói.

Áo sinh nhiệt không giúp giảm riêng mỡ bụng mà giảm mỡ toàn thân. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần mặc áo sinh nhiệt thì sẽ khó đạt được kết quả này mà phải kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động, tập luyện thể dục thể thao - Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia cũng thông tin thêm: Khi mặc quần áo sinh nhiệt, cơ thể sẽ nóng lên, giãn mạch làm quá trình thoát mồ hôi diễn ra nhanh hơn, dẫn đến mất nước nhiều hơn chứ không phải sẽ giảm cân nhiều hơn hay giảm cân nhanh hơn. Việc chúng ta cảm thấy cân nặng giảm nhanh chủ yếu do cơ thể mất nước. Vì thế, việc bổ sung nước khi tập luyện thể thao là điều cần chú trọng để tránh những tác hại không mong muốn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý bù nước sao cho hợp lý, không nên uống một lúc quá nhiều làm ảnh hưởng tới quá trình tập luyện.

Tiến sĩ - bác sĩ Uông Thanh Tùng nhấn mạnh, nếu mặc áo sinh nhiệt, cần lưu ý để tránh tác động tới sức khỏe, vì nếu mặc ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ dễ gây giãn mao mạch dưới da, nếu nóng quá còn có thể gây bỏng da. Về bản chất, áo sinh nhiệt đạt chất lượng, mặc trong tập luyện không gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu bạn bù đủ nước cho cơ thể. Lưu ý, những trường hợp ra nhiều mồ hôi mà không được bù điện giải đầy đủ dễ dẫn đến chóng mặt, thậm chí tụt huyết áp.

Tập thể thao và ăn uống lành mạnh để giảm cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tiến sĩ - bác sĩ Uông Thanh Tùng, để giảm mỡ nhanh và hiệu quả, phẫu thuật hút mỡ cộng với tạo hình thành bụng kết hợp chế độ ăn uống khoa học sau phẫu thuật là phương pháp mang lại vẻ đẹp an toàn. Các chị em có nhu cầu cần lưu ý, đây là một phẫu thuật chỉ được thực hiện trong bệnh viện bởi bác sĩ có chứng chỉ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.