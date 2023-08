Muốn có eo 'con kiến' người phụ nữ sử dụng biện pháp phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, sinh xong con thứ hai, Quỳnh Hoa, ở Đống Đa, làm việc trong lĩnh vực khách sạn, tăng gần 15 kg, vòng eo 75 cm. Nghe người bán hàng tư vấn áo sinh nhiệt giúp "đốt cháy mỡ chỉ trong hai tuần", chị chi hơn một triệu đồng mua hai sản phẩm.

Thời gian đầu mặc áo, vùng bụng và eo của người phụ nữ liên tục đổ mồ hôi, khiến Hoa nghĩ cơ thể đang đào thải mỡ để giảm cân, nên chị chỉ cởi áo khi ngủ và tắm. Thi thoảng, Hoa cảm thấy khó thở do áo ép chặt vào bụng, khó khăn khi đứng lên ngồi xuống. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, chị đặt niềm tin vào công dụng của áo sinh nhiệt, không tập thể dục cũng như ăn uống lành mạnh. Sau hai tuần, số đo vòng eo của Hoa không thay đổi, chị luôn khát nước và mệt mỏi do cơ thể đổ nhiều mồ hôi.