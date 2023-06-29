Mới 30 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cô gái được phát hiện cơ thể chứa lượng thủy ngân lớn vì một món ăn ngon

Sức khỏe 29/06/2023 10:40

Một cô gái chỉ mới 30 tuổi bị suy buồng trứng, mãn kinh sớm, xuất hiện lượng thủy ngân lớn trong người chỉ vì thường xuyên ăn một món ăn phổ biến.

Theo thông tin ghi nhận từ Phụ Nữ Việt Nam, bác sĩ Wang Chengwei (Phó chủ tịch Trung tâm Y tế Sinh sản Huayu, Trung Quốc) đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về trường hợp mới 30 tuổi đã bị suy buồng trứng

Cô gái đến khám với nhiều dấu hiệu mãn kinh, sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm cần thiết, bác sĩ Wang nhận định người bệnh bị suy buồng trứng sớm. Đáng nói là nguyên nhân bệnh lý không hề cụ thể. 

Mới 30 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cô gái được phát hiện cơ thể chứa lượng thủy ngân lớn vì một món ăn ngon - Ảnh 1
Suy buồng trứng khi chỉ mới 30 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bác sĩ Wang quyết định cho bệnh nhân đi kiểm tra hàm lượng kim loại nặng trong cơ thể. Kết quả không ngờ rằng trong cơ thể bệnh nhân nữ này có chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá tiêu chuẩn, dẫn đến mãn kinh sớm. 

Mới 30 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cô gái được phát hiện cơ thể chứa lượng thủy ngân lớn vì một món ăn ngon - Ảnh 2
Cô gái chỉ mới 30 tuổi bị suy buồng trứng sớm - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Wang Chengwei cho biết, cô gái này chia sẻ rằng bản thân rất thích ăn sashimi (món cá, hải sản sống). Đáng nói, cá biển tươi sống có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Một khi thủy ngân đi vào cơ thể thì rất khó đào thải ra ngoài. 

Nếu cơ thể nạp quá nhiều thủy ngân, độc tính quá cao sẽ gây tổn hại đến hệ thần kinh trung ương, dễ xảy ra các triệu chứng như giảm thính lực, thị lực, ảnh hưởng đến thoái hóa não.

Bác sĩ cho rằng chị em vẫn có thể ăn cá nhưng không nên ăn quá nhiều cụ thể từng loại cá nào mà nên ăn đa dạng. Nên chọn các loại cá nhỏ, thay vì cá to thì các loại cá nhỏ chứa ít thủy ngân hơn. 

Mới 30 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cô gái được phát hiện cơ thể chứa lượng thủy ngân lớn vì một món ăn ngon - Ảnh 3
Bác sĩ Wang Chengwei cho biết, cô gái này chia sẻ rằng bản thân rất thích ăn sashimi (món cá, hải sản sống) - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cá cũng nên được nấu chín, hạn chế ăn sống để không bị nhiễm thủy ngân như cô gái trên. Đó là còn chưa kể đến nguy cơ nhiễm giun sán do tiêu thụ cá sống 

Theo bác sĩ Chen Shizhang (Bệnh viện Hựu An Bắc Kinh, Trung Quốc): Cá bị ươn là loại cá không nên mua về nhà ăn. Cá một khi đã chết, dù chưa bốc mùi nhưng số lượng vi khuẩn, ký sinh trùng cũng đã kịp sinh sôi rất nhanh. 

Có nhiều con cá chết còn được đông lạnh để bảo quản được lâu. Cá bị đông lạnh sẽ dẫn đến việc thịt cá bị biến chất. Hơn nữa, trong quá trình bảo quản thật khó để xác nhận xem cá có được sử dụng những chất nguy hiểm để giữ cho nó tươi lâu hay không. 

Những thực phẩm nên ăn để hạn chế tình trạng suy buồng trứng 

Bên cạnh việc bổ sung estrogen qua thuốc uống, chị em hãy chủ động bổ sung các thực phẩm sau vào chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện tình trạng suy buồng trứng sớm:

Hạt Maca: Bạn có thể ăn hạt Maca hoặc chế biến thành sữa Maca uống mỗi ngày. Maca là loại thực phẩm bổ dưỡng, rất tốt cho hệ thống nội tiết, tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến giáp, giúp cân bằng hormone. Maca giúp hỗ trợ kiểm soát nồng độ estrogen trong cơ thể, giảm những tác hại mà căng thẳng, stress gây ra, tăng ham muốn tình dục, kích thích các nang trứng phát triển.  

Mới 30 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cô gái được phát hiện cơ thể chứa lượng thủy ngân lớn vì một món ăn ngon - Ảnh 4
Bạn có thể ăn hạt Maca hoặc chế biến thành sữa Maca uống mỗi ngày. Maca là loại thực phẩm bổ dưỡng, rất tốt cho hệ thống nội tiết, tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến giáp, giúp cân bằng hormone  - Ảnh minh họa: Internet

Sữa ong chúa: đã được chứng minh giúp cân bằng hormone nội tiết tố, có lợi cho những người bị mất cân bằng nội tiết tố. Nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản năm 2007 cho thấy, sữa ong chúa có xu hướng bắt chước estrogen của con người, có tác dụng tăng nồng độ etsrogen. Sữa ong chúa cũng rất giàu acid amin, chất béo, đường, protein, sắt, calci, vitamin D và E giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Uống rượu vang: Nghiên cứu mới đây của Cơ quan nghiên cứu sức khỏe phụ nữ Hà Lan, mỗi ngày uống 1 cốc rượu vang sẽ giúp sự phát triển của trứng có thể tăng lên 20%. Chất Polyphenol trong rượu vang đỏ có thể làm cho trứng khỏe mạnh.

Bổ sung nhiều sắt vào ngày “đèn đỏ”: Vào chu kỳ kinh, cơ thể có thể mất đi một lượng lớn nguyên tố sắt mà sắt lại bổ sung dinh dưỡng cho buồng trứng. Chị em nên ăn nhiều rau và những thực phẩm giàu sắt như nội tạng động vật để giúp buồng trứng khỏe hơn.

Mới 30 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cô gái được phát hiện cơ thể chứa lượng thủy ngân lớn vì một món ăn ngon - Ảnh 5
Ăn thực phẩm nhiều sắt ngày ''đèn đỏ'' - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu, trứng và sữa: Nhóm thực phẩm này chứa nhiều vitamin nhóm B, chất xơ và cả chất đạm, làm điều hòa lượng hormone trong cơ thể góp phần giữ cho buồng trứng khỏe mạnh.

Cá tươi và làm chín: rất giàu omega 3 có tác dụng cân bằng, nuôi dưỡng tế bào trong cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng protein dồi dào trong cá giúp cải thiện chất lượng cũng như số lượng trứng. Bạn nên bổ sung từ 300-400 gram cá mỗi tuần vào thực đơn của cả gia đình.

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