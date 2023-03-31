Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của ung thư hậu môn có thể xuất hiện khi bạn đi tiêu trong nhà vệ sinh. Mặc dù điều này có vẻ thô thiển, nhưng cảnh giác và nhận thấy bất kỳ thay đổi nào có thể giúp bạn ngăn chặn tình trạng này càng sớm càng tốt.

Sự chậm trễ trong cách bắt bệnh và phát giác bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều trị có thể, đó là lý do tại sao tốt nhất là bạn nên phát hiện bệnh càng sớm càng tốt.

Ung thư hậu môn xảy ra khi các tế bào trong hậu môn bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát. Hầu hết các bệnh ung thư hậu môn bắt đầu từ các tế bào trong niêm mạc - lớp lót bên trong của ống hậu môn nối trực tràng với hậu môn. Do vị trí của khối u ung thư hậu môn, một số dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện trong nhà vệ sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Cancer Research UK, triệu chứng phổ biến nhất của ung thư hậu môn là chảy máu từ hậu môn. Loại chảy máu này có thể dễ nhận thấy dưới dạng máu trong phân, trong bồn cầu hoặc trên giấy vệ sinh.

Thay đổi trong phân và nhu động ruột

Nếu bạn bị ung thư hậu môn, bạn có thể bài tiết phân lỏng hơn và chảy nước hơn. Bạn cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhu động ruột của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này có nghĩa là bạn có thể đột ngột muốn đi vệ sinh mà bạn không thể kiểm soát hoặc thậm chí có thể làm bẩn quần mà không nhận ra rằng bạn cần đi vệ sinh. Bạn cũng có thể nhận thấy dịch nhầy chảy ra từ đáy hậu môn.

Các yếu tố nguy cơ ung thư hậu môn

Một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư hậu môn là vi rút gây u nhú ở người (HPV), một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục phổ biến. 90 phần trăm các trường hợp ung thư hậu môn có liên quan đến nhiễm trùng HPV.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải lúc nào vi-rút HPV cũng có thể dẫn đến ung thư hậu môn. Các yếu tố rủi ro khác bao gồm ung thư cổ tử cung, âm hộ hoặc âm đạo. Bỏ hút thuốc là cách có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư hậu môn.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, bạn phải nhờ bác sĩ kiểm tra càng sớm càng tốt. Phát hiện ung thư sớm có thể giúp cải thiện kết quả điều trị. Cũng cần lưu ý rằng một số triệu chứng liên quan đến ung thư hậu môn có thể không phải do ung thư, mà là do các tình trạng lành tính khác như bệnh trĩ gây ra.

Theo Times of India