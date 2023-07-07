Căng thẳng có dẫn đến huyết áp cao không?

Tăng huyết áp hay còn gọi là cao huyết áp được định nghĩa là khi huyết áp tâm thu lớn hơn 130 mmHg hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 80 mmHg. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, gần một nửa (47%) người trưởng thành bị tăng huyết áp hoặc đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp. Và chỉ 24% những người bị tăng huyết áp có thể kiểm soát được nó. Vậy căng thẳng có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao không? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời chi tiết và chính xác nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng có thể làm tăng huyết áp. Ví dụ: một nghiên cứu năm 2022 trong Nghiên cứu tăng huyết áp cho thấy những người tham gia có mức tăng huyết áp tâm thu và tâm trương ước tính lần lượt là 15,2 mmHg và 8,5 mmHg khi họ cảm thấy căng thẳng cao độ.

Mặc dù chúng ta thấy những tác động này trong thời gian ngắn, nhưng tác động của căng thẳng mãn tính đối với huyết áp vẫn chưa được hiểu rõ. Cụ thể, các chuyên gia cho biết: "Mặc dù vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để xem liệu căng thẳng có thể làm tăng huyết áp lâu dài hay không, nhưng rõ ràng là căng thẳng và lo lắng có thể làm tăng huyết áp tạm thời."

Căng thẳng làm tăng mức Cortisol của bạn

Bị căng thẳng có thể làm tăng nồng độ hormone của một người, chẳng hạn như nồng độ cortisol có thể gây ra sự gia tăng nhanh chóng về huyết áp và nhịp tim. Đó là do phản ứng của hệ thống thần kinh đối với căng thẳng.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ giải thích rằng khi chúng ta đối mặt với một tình huống căng thẳng, cơ thể chúng ta giải phóng cortisol và adrenaline vào máu, điều này sẽ khởi động phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy" của chúng ta. Phản ứng này khiến cả nhịp tim của chúng ta tăng lên và các mạch máu co lại. Đó là cách cơ thể chúng ta thúc đẩy lượng máu chảy vào tim nhiều hơn để chuẩn bị cho chúng ta đối mặt với mối đe dọa đã nhận thức được. Tuy nhiên, phản ứng này làm cho huyết áp tăng lên cho đến khi phản ứng căng thẳng kết thúc.

Căng thẳng có thể cản trở các hành vi nâng cao sức khỏe khác của bạn

Vâng, bản thân căng thẳng cấp tính có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhưng căng thẳng cũng có thể có tác động gián tiếp đến huyết áp. Chẳng hạn, khi bị căng thẳng, bạn có thể ít thực hiện các hành vi tăng cường sức khỏe như nấu những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bạn có thể thưởng thức các loại thực phẩm thoải mái có hàm lượng natri cao. Bạn cũng có nhiều khả năng sử dụng các cơ chế đối phó không thích hợp như uống rượu và căng thẳng có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Trong khi đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chất lượng giấc ngủ kém và dinh dưỡng kém có thể là nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao.

Làm thế nào để giảm căng thẳng và lo âu để ngăn ngừa huyết áp cao?

Thử hít thở sâu

Một trong những kỹ thuật quản lý căng thẳng đơn giản và hiệu quả nhất là hít thở sâu. Theo một đánh giá năm 2019 trong Cơ sở dữ liệu Đánh giá Hệ thống và Báo cáo Thực hiện của JBI, thở bằng cơ hoành có thể là một biện pháp can thiệp tự thực hiện, chi phí thấp và không dùng thuốc để giúp giảm căng thẳng cả về sinh lý và tâm lý.

Một nghiên cứu khác vào năm 2016 trên tạp chí Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation đã kiểm tra xem liệu việc hít thở sâu có ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp ở những sinh viên cho biết họ bị căng thẳng tinh thần cao hay không. Và kết quả là họ thấy rằng kỹ thuật này có tác dụng đáng kể trong việc giảm căng thẳng và huyết áp cho những sinh viên này. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng, có thể hữu ích khi tạm dừng và hít thở sâu.

Thực hiện các bài tập thiền

Mặc dù bạn có thể xem việc hít thở sâu và thiền chánh niệm là rất giống nhau, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Và các bài tập thiền đã được chứng minh là hỗ trợ cho việc kiểm soát căng thẳng.

Chẳng hạn, trong một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Tâm lý Sức khỏe Nghề nghiệp, các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên khỏe mạnh và chia họ thành hai nhóm; một nhóm nhận được một ứng dụng thiền chánh niệm, còn nhóm kia thì không. Sau 8 tuần, nhóm ứng dụng thiền chánh niệm đã thực hiện trung bình 17 buổi thiền kéo dài 10 đến 20 phút mỗi buổi. Vào cuối giai đoạn can thiệp kéo dài 8 tuần, huyết áp tâm thu của nhóm này giảm đáng kể trong ngày làm việc so với khi bắt đầu nghiên cứu. Thật ấn tượng, kết quả vẫn còn tồn tại sau 16 tuần theo dõi!

Thực hành lòng biết ơn

Lòng biết ơn nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với một số người, nhưng nó có thể thực sự có lợi cho sức khỏe của bạn. Một nghiên cứu nhỏ năm 2020 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Hạnh phúc gợi ý rằng thực hành lòng biết ơn có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn. Thật vậy, chúng ta có thể bị căng thẳng về những điều không có nhiều ý nghĩa trong bức tranh lớn về cuộc sống của mình. Thực hành lòng biết ơn có thể giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn, giảm bớt sức mạnh mà những yếu tố gây căng thẳng có thể tác động lên chúng ta.

Vì vậy, hãy xem xét bắt đầu thực hành lòng biết ơn. Bạn có thể thử viết một danh sách biết ơn hàng ngày hoặc thậm chí bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn đối với những người xung quanh.

Tóm lại, căng thẳng và huyết áp có mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Phản ứng sinh lý của cơ thể đối với căng thẳng cấp tính làm tăng huyết áp và tổn hại về tinh thần do căng thẳng có thể cản trở chúng ta thực hành các hành vi nâng cao sức khỏe. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, bạn không đơn độc. Hãy thử thực hiện các biện pháp giúp giảm căng thẳng mới được chia sẻ ở trên nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả.