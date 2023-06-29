Một chế độ ăn uống mất cân bằng cùng một lối sống ít vận động chính là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người thường xuyên bị táo bón. Vậy đâu là những thủ phạm chính trong chế độ ăn uống của chúng ta? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở top 7 loại thực phẩm khiến bạn bị táo bón sắp được liệt kê dưới đây. Hãy cùng đi vào khám phá thôi nào!

Táo bón xảy ra khi bạn đi tiêu không thường xuyên hoặc gặp khó khăn trong việc đi đại tiện. Thông thường, một người bị táo bón có thể đi tiêu ít hơn ba lần mỗi tuần, gặp khó khăn khi đi đại tiện hoặc cảm thấy đại tiện không hết. Táo bón có thể đi kèm với các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày hoặc khó chịu và cảm giác chung là bị "đầy hơi". Nó có thể là một tình trạng mãn tính cần được chăm sóc y tế hoặc một vấn đề tạm thời do một số yếu tố gây ra, chẳng hạn như ăn thực phẩm gây táo bón.

Ngoại trừ bất kỳ điều kiện y tế nào, đây là ba lý do phổ biến khiến bạn có thể phải đối mặt với chứng táo bón:

- Mất nước: Uống đủ nước là điều quan trọng để giúp chất xơ hoạt động hiệu quả hơn trong đường tiêu hóa của chúng ta và ngược lại, không uống đủ nước có thể gây táo bón.

- Ít vận động: Ít hoạt động thể chất hoặc ngồi trong thời gian dài có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa và góp phần gây táo bón. Mặt khác, tập thể dục đều đặn giúp kích thích nhu động ruột.

- Tăng lượng chất xơ: Tăng lượng chất xơ của bạn bằng cách ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt là rất tốt, nhưng hãy đảm bảo tăng từ từ và uống nhiều nước để tránh táo bón.

- Ăn thực phẩm gây táo bón: Nhiều loại thực phẩm có thể gây táo bón do chứa nhiều chất béo, ít chất xơ hoặc có tác dụng khử nước.

Top 7 loại thực phẩm gây táo bón

Thịt đỏ

Thịt đỏ thường có tổng lượng chất béo cao, không chứa chất xơ và có thể được nêm muối. Cụ thể, theo các chuyên gia, một chế độ ăn nhiều thịt đỏ có liên quan đến chứng táo bón. Thức ăn từ động vật như thịt đỏ thiếu chất xơ, đồng thời cũng chứa nhiều chất béo, giúp bạn có cảm giác no, ít chỗ cho trái cây, rau và ngũ cốc giàu chất xơ.

Bánh ngọt

Sự kết hợp của các thành phần giàu chất béo và ít chất xơ trong hầu hết các loại bánh tạo nên một cơn bão hoàn hảo làm chậm quá trình tiêu hóa và góp phần gây táo bón. Trong đó, chất béo là một trong những chất dinh dưỡng đa lượng cần nhiều thời gian để tiêu hóa và bánh ngọt chứa rất nhiều chất béo này cùng với các thành phần giàu đường, ít chất xơ có thể làm mất nước.

Sữa tươi

Sữa có thể góp phần gây táo bón, đặc biệt đối với những người không dung nạp sữa. Mặc dù dữ liệu ở người lớn còn hạn chế, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối tương quan giữa tình trạng không dung nạp đường sữa và táo bón ở trẻ em. Trên thực tế, táo bón ảnh hưởng đến khoảng 30% những người không dung nạp đường sữa và táo bón.

Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên khám phá các lựa chọn thay thế như lựa chọn các sản phẩm không có sữa như hạt lanh, yến mạch, hạnh nhân hoặc sữa dừa, bởi chúng có thể có lợi trong việc kiểm soát các triệu chứng táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, duy trì sự thoải mái cho hệ tiêu hóa.

Socola

Điều này sẽ khiến bạn khó chịu nhưng socola có thể là thủ phạm gây táo bón. Trên thực tế, trong một nghiên cứu diễn ra ở Đức, socola được nhắc đến nhiều nhất với tư cách là nguyên nhân tiềm ẩn gây táo bón. Điều này là do hàm lượng chất béo cao trong socola có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa của chúng ta.

Khoai tây chiên

Tiêu thụ một lượng lớn thức ăn chiên và thức ăn nhanh có thể gây táo bón do chúng có xu hướng ít chất xơ trong khi chứa nhiều chất béo và muối. Các chuyên gia cũng khuyên rằng việc thay thế các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng bằng những lựa chọn ít dinh dưỡng này có thể làm giảm lượng chất xơ tổng thể.

Rượu

Rượu là một trong những thức uống có thể khiến bạn bị táo bón. Cụ thể, rượu làm mất nước và đường ruột của bạn cần nước để dễ dàng hoạt động. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ăn thực phẩm giàu chất béo và natri hơn khi uống rượu, điều này có thể làm tăng tác dụng gây táo bón.

Bánh mì trắng

Không có nhiều chất xơ, bánh mì trắng và các sản phẩm tương tự được làm từ bột mì tinh chế có thể góp phần gây táo bón. Những sản phẩm này cũng có thể bị mất nước do hàm lượng natri và đường được thêm vào. Các sản phẩm bột nhào trắng từ bánh quy, bánh ngọt, bánh mì và bánh rán đều có thể là thủ phạm ở đây.

Khi thưởng thức, hãy chọn uống nhiều nước và cân bằng các lựa chọn của bạn trong ngày với các lựa chọn nhiều chất xơ hơn.

Trên đây là top 7 loại thực phẩm khiến bạn bị táo bón. Nếu bạn đang bị chứng táo bón gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe, thì hãy xem xét lại thực đơn ăn uống của mình nhé. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.