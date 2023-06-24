TOP 4 loại rau củ tốt nhất giúp cải thiện huyết áp

Và để kiểm soát tình trạng huyết áp cao, ngoài việc thực hiện một lối sinh hoạt lành mạnh, thì một chế độ ăn uống hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, dưới đây là danh sách các loại rau củ tốt nhất để cải thiện huyết áp. Mỗi loại đều giàu chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp bạn kiểm soát số lượng khi ăn thường xuyên. Hãy cùng đi vào khám phá chi tiết nhé!

Trái tim của bạn bơm máu qua các động mạch đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Lực đẩy của máu lên thành động mạch được gọi là huyết áp và nó có thể dao động trong suốt cả ngày—chẳng hạn như nó tăng lên một cách tự nhiên ngay trước khi bạn thức dậy vào buổi sáng, cũng như khi bạn tập thể dục. Nhưng huyết áp cao liên tục, có thể do các yếu tố như thừa cân hoặc béo phì, ăn quá nhiều natri, hút thuốc và tiền sử gia đình, có thể gây hại cho tim và gây ra các vấn đề về sức khỏe , như bệnh tim và đột quỵ.

4 loại rau củ tốt nhất giúp cải thiện huyết áp hiệu quả

Khoai tây

Khoai tây có chứa nguồn kali dồi dào. Chúng thậm chí còn có nhiều chất khoáng này hơn cả một quả chuối. Cụ thể, một củ khoai tây nướng cỡ trung bình có khoảng 600 mg kali, chiếm khoảng 13% giá trị kali được khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày. Mặc dù tất cả các loại khoai tây đều giàu kali, nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng màu sắc tươi sáng của khoai tây tím có thể mang lại cho chúng lợi thế thúc đẩy giảm độ cứng động mạch, giúp giảm huyết áp. Bởi chúng có chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh mang lại màu tím cho loại khoai tây này.

Thêm vào đó, khoai tây không tốn kém, linh hoạt và dễ chế biến, và chúng chứng minh rằng việc hạ huyết áp của bạn cũng có thể rất ngon miệng!

Củ dền

Củ dền và lá củ dền là nguồn nitrat tốt, giúp thư giãn mạch máu và có thể cải thiện huyết áp. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy nước ép củ dền có thể làm giảm huyết áp đối với một số người khỏe mạnh và những người bị huyết áp cao, do nồng độ nitrat cao. Bên cạnh đó, củ dền cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như kali, chất xơ, folate, mangan, vitamin C và sắt — nhiều chất trong số đó cũng có liên quan đến việc hạ huyết áp.

Cà chua

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua rất giàu kali và lycopene, hai chất dinh dưỡng có thể cải thiện huyết áp và sức khỏe tim mạch nói chung. Cụ thể, một chén cà chua bi có 395 mg kali, chiếm 8% lượng kali được khuyến nghị hàng ngày. Trong đó, lycopene là chất chống oxy hóa làm cho những loại quả này có màu đỏ. Không có khuyến nghị nào về lượng lycopene cần thiết mỗi ngày, nhưng cà chua là một trong những nguồn tốt nhất, với các sản phẩm cà chua nấu chín thậm chí còn chứa nhiều hơn cả loại sống. Một đánh giá năm 2021 cho thấy lycopene trong chiết xuất cà chua có tác dụng hạ huyết áp đáng kể ở những người khỏe mạnh và những người bị huyết áp cao.

Các loại rau lá xanh

Cải xoăn, rau bina, cải bắp, cải thìa và các loại rau lá xanh khác rất giàu nitrat trong chế độ ăn uống, đóng vai trò là chất làm giãn mạch giúp mở rộng mạch máu và cải thiện lưu lượng máu. Một số nghiên cứu cho thấy ăn ít nhất 1 chén rau xanh mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trên đây là tổng hợp 4 loại rau củ tốt nhất giúp cải thiện huyết áp. Với những loại rau củ vừa thơm ngon, dinh dưỡng mà còn có công hiệu điều chỉnh huyết áp hiệu quả như này, các chị em còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay vào chế độ ăn uống của mình thôi nào!