7 loại thực phẩm giúp tăng cường testosterone!

Sức khỏe 19/06/2023 11:40

Những loại thực phẩm và đồ uống tăng cường testosterone này có thể mang lại rất nhiều lợi ích bên cạnh việc xây dựng cơ bắp.

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Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức testosterone của một người, bao gồm béo phì, một số loại thuốc và chức năng tuyến giáp thấp.Trong đó, một số chế độ ăn kiêng và thực phẩm nhất định cũng có thể ảnh hưởng đến mức testosterone. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ngay 7 loại thực phẩm giúp tăng cường testosterone ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Testosterone có vai trò gì?

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Testosterone thường được coi là một loại hormone sẽ thúc đẩy bạn. Nhưng testosterone còn làm được nhiều điều hơn là đóng vai trò giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp. Việc có mức hormone lành mạnh này có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, khối lượng xương, phân phối chất béo và sản xuất tế bào hồng cầu và tinh trùng của một người. Và, tất nhiên, mức độ khỏe mạnh của hormone này cũng có thể ảnh hưởng đến khối lượng và sức mạnh của cơ bắp.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, testosterone không chỉ là nội tiết tố nam. Phụ nữ cũng có mức testosterone tự nhiên. Và nếu các mức này quá thấp, phụ nữ có thể gặp những tác động tiêu cực đến sức khỏe của xương, giảm ham muốn và chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Top 7 loại thực phẩm có thể giúp tăng cường testosterone

Hạt bí

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Hạt bí ngô là nguồn cung cấp kẽm tự nhiên, một chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến mức testosterone. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung kẽm trong 6 tháng ở những người đàn ông cao tuổi hơi thiếu kẽm đã làm tăng gấp đôi nồng độ testosterone trong huyết thanh. Và một thử nghiệm kéo dài 8 tuần khác cho thấy các cầu thủ bóng bầu dục đại học bổ sung kẽm hàng đêm cho thấy mức độ testosterone tăng lên và sức mạnh của chân tăng lên, nhiều hơn 250% so với giả dược!

Gừng

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Hầu hết mọi người đều biết rằng gừng có thể tạo thêm hương vị thơm ngon cho thức ăn và đồ uống. Nhưng chúng ta có thể không nhận ra rằng gừng cũng có thể tác động đến testosterone. Tiêu thụ gừng có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa trong tinh hoàn, tăng cường hoạt động của một số enzyme chống oxy hóa, bình thường hóa lượng đường trong máu, tăng cường sản xuất oxit nitric và tăng lưu lượng máu, tất cả các yếu tố có thể tác động tích cực đến testosterone.

Hàu

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Hàu được biết đến như một loại thuốc kích thích tình dục, có lẽ một phần là do kẽm có trong chúng. Cụ thể, kẽm đã được chứng minh là giúp cải thiện nồng độ testosterone, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. Như đã đề cập trước đó, phụ nữ cũng cần mức testosterone lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe tình dục, vì vậy ngay cả khi bạn không cần lý do khác để yêu hàu, thì giờ đây bạn đã có một lý do.

Nước ép quả lựu

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Nước ép lựu chứa các hợp chất thực vật polyphenol tự nhiên, có thể giúp tăng mức testosterone. Và dữ liệu cho thấy rằng tiêu thụ thức uống giàu polyphenol này có khả năng làm tăng nồng độ testosterone trong nước bọt, có thể tác động tích cực đến mức testosterone.

Rượu vang đỏ

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Tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ có thể có tác dụng đáng ngạc nhiên đối với testosterone tự do (là testosterone không gắn với protein). Việc tiêu thụ rượu vang đỏ không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, điều hòa lipid và chống viêm mà còn có thể liên quan đến nồng độ testosterone tự do cao hơn đáng kể.

Sữa tươi

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Sữa là nguồn cung cấp 13 chất dinh dưỡng thiết yếu, với một chất ít phổ biến hơn là boron. Bằng chứng cho thấy nồng độ testosterone tăng đáng kể sau khi bổ sung boron. Nếu muốn tránh chất béo trong sữa, bạn cũng có thể tìm thấy boron trong mận khô, khoai tây và các loại đậu.

Cá hồi

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Cá hồi có rất nhiều lợi ích, bao gồm cả việc nó chứa nhiều chất dinh dưỡng "tăng cường" testosterone như vitamin D, axit béo omega-3 và selen. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông dùng dầu cá hồi bổ sung trong 90 ngày cho thấy sự gia tăng nồng độ testosterone.

Trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm giúp tăng cường testosterone - một loại hormone rất cần thiết cho sức khỏe của cả nam giới và nữ giới. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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