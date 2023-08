7 loại thực phẩm giúp tăng cường testosterone!

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, testosterone không chỉ là nội tiết tố nam. Phụ nữ cũng có mức testosterone tự nhiên. Và nếu các mức này quá thấp, phụ nữ có thể gặp những tác động tiêu cực đến sức khỏe của xương, giảm ham muốn và chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Top 7 loại thực phẩm có thể giúp tăng cường testosterone

Hạt bí

Hạt bí ngô là nguồn cung cấp kẽm tự nhiên, một chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến mức testosterone. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung kẽm trong 6 tháng ở những người đàn ông cao tuổi hơi thiếu kẽm đã làm tăng gấp đôi nồng độ testosterone trong huyết thanh. Và một thử nghiệm kéo dài 8 tuần khác cho thấy các cầu thủ bóng bầu dục đại học bổ sung kẽm hàng đêm cho thấy mức độ testosterone tăng lên và sức mạnh của chân tăng lên, nhiều hơn 250% so với giả dược!

Gừng

Hầu hết mọi người đều biết rằng gừng có thể tạo thêm hương vị thơm ngon cho thức ăn và đồ uống. Nhưng chúng ta có thể không nhận ra rằng gừng cũng có thể tác động đến testosterone. Tiêu thụ gừng có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa trong tinh hoàn, tăng cường hoạt động của một số enzyme chống oxy hóa, bình thường hóa lượng đường trong máu, tăng cường sản xuất oxit nitric và tăng lưu lượng máu, tất cả các yếu tố có thể tác động tích cực đến testosterone.

Hàu

Hàu được biết đến như một loại thuốc kích thích tình dục, có lẽ một phần là do kẽm có trong chúng. Cụ thể, kẽm đã được chứng minh là giúp cải thiện nồng độ testosterone, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. Như đã đề cập trước đó, phụ nữ cũng cần mức testosterone lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe tình dục, vì vậy ngay cả khi bạn không cần lý do khác để yêu hàu, thì giờ đây bạn đã có một lý do.

Nước ép quả lựu

Nước ép lựu chứa các hợp chất thực vật polyphenol tự nhiên, có thể giúp tăng mức testosterone. Và dữ liệu cho thấy rằng tiêu thụ thức uống giàu polyphenol này có khả năng làm tăng nồng độ testosterone trong nước bọt, có thể tác động tích cực đến mức testosterone.

Rượu vang đỏ

Tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ có thể có tác dụng đáng ngạc nhiên đối với testosterone tự do (là testosterone không gắn với protein). Việc tiêu thụ rượu vang đỏ không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, điều hòa lipid và chống viêm mà còn có thể liên quan đến nồng độ testosterone tự do cao hơn đáng kể.

Sữa tươi

Sữa là nguồn cung cấp 13 chất dinh dưỡng thiết yếu, với một chất ít phổ biến hơn là boron. Bằng chứng cho thấy nồng độ testosterone tăng đáng kể sau khi bổ sung boron. Nếu muốn tránh chất béo trong sữa, bạn cũng có thể tìm thấy boron trong mận khô, khoai tây và các loại đậu.

Cá hồi

Cá hồi có rất nhiều lợi ích, bao gồm cả việc nó chứa nhiều chất dinh dưỡng "tăng cường" testosterone như vitamin D, axit béo omega-3 và selen. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông dùng dầu cá hồi bổ sung trong 90 ngày cho thấy sự gia tăng nồng độ testosterone.

Trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm giúp tăng cường testosterone - một loại hormone rất cần thiết cho sức khỏe của cả nam giới và nữ giới. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc của Phụ nữ và Gia đình nhé!