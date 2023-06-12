Những người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyên nên hạn chế ăn đồ ngọt để giúp kiểm soát lượng đường trong máu của họ. Điều đó có thể khiến bạn tự hỏi liệu những người mắc bệnh tiểu đường có nên tránh socola hay thực tế là mọi người có thể thỉnh thoảng thưởng thức món ngọt yêu thích này hay không. Câu trả lời chính xác và chi tiết nhất cho câu hỏi “ Người bị bệnh tiểu đường có ăn socola được không? ” sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Khi những người mắc bệnh tiểu đường tiêu thụ đường, cơ thể họ gặp khó khăn trong việc hấp thụ một lượng lớn carb đơn, dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn mong muốn. Điều này có thể là do tuyến tụy của một người không sản xuất insulin (trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 1) hoặc do các tế bào không đáp ứng với insulin đang thực hiện công việc của nó (trường hợp bệnh tiểu đường loại 2). Trong cả hai trường hợp, quá nhiều đường có thể tồn tại trong máu. Theo thời gian, lượng đường trong máu quá mức này có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, giảm thị lực và bệnh thận.

Socola được làm bằng ca cao, bơ ca cao, đường bổ sung và sữa hoặc chất rắn từ sữa, vì vậy ăn thực phẩm này có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng nhanh hơn so với thực phẩm có nhiều chất xơ và protein hoặc ít đường bổ sung hơn.

Nhưng vì đường không phải là thành phần duy nhất có trong socola, nên miễn là khẩu phần ăn của bạn được lưu ý và bạn đang chọn những loại socola tốt nhất, thì lượng đường trong máu của bạn có thể ở mức ổn sau khi thưởng thức.

Thành phần dinh dưỡng có trong socola

Khi bạn cắn một miếng socola, bạn sẽ nhận được nhiều hơn là lượng đường thêm vào. Bởi loại bánh kẹo này thực sự cung cấp một số dinh dưỡng ấn tượng, đặc biệt nếu bạn đang chọn loại ca cao sẫm màu (loại socola có hàm lượng cacao nguyên chất cao).

Hầu hết những lợi ích sức khỏe mà chúng ta thấy được từ socola là dành cho những loại có 70 đến 85% ca cao, được coi là “socola đen”. Những loại socola này thường chứa ít đường hơn và thường nhiều chất xơ hơn, rất tốt cho việc thúc đẩy lượng đường trong máu ổn định. Chúng cũng có hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao hơn.

Trong khi socola đen có thể là lựa chọn "tốt hơn cho bạn" vì hàm lượng cacao cao hơn và ít đường bổ sung hơn, thì tất cả các loại socola đều có thể mang lại một số lợi ích dinh dưỡng. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu những khác biệt nhỏ mà mỗi loại mang lại để giúp bạn định hướng lựa chọn socola của riêng mình.

Socola trắng

Mặc dù có tên socola trong tên của nó nhưng socola trắng không có bất kỳ chất rắn cacao nào. Socola trắng chứa bơ cacao, sữa và đường không có chất rắn cacao.

Một ounce socola trắng chứa khoảng:

160 calo

2g chất đạm

10g chất béo

18g carbohydrate

18g đường

0g chất xơ

60mg canxi (6% giá trị hàng ngày)

0,08mg sắt (0% DV)

86mg kali (3% DV)

Socola sữa

Socola sữa có từ 35% đến 55% khối lượng cacao, nhiều hơn so với socola trắng nhưng ít hơn so với socola đen. Socola sữa thường được làm bằng bơ cacao, đường, sữa bột, lecithin và cacao.

Một ounce socola sữa chứa:

152 calo

2g chất đạm

8g chất béo

17g carbohydrate

15g đường

1g chất xơ

53mg canxi (5% DV)

0,7mg sắt (4% DV)

104mg kali (3% DV)

Socola đen

Socola đen là một dạng socola có chứa cacao đặc, bơ cacao và thêm đường, không có sữa hoặc bơ có trong socola sữa.

Một ounce socola đen (70-85% cacao) chứa:

170 calo

2g chất đạm

12g chất béo

13g carbohydrate

7g đường

sợi 3g

20mg canxi (2% DV)

3,4mg sắt (19% DV)

203mg kali (6% DV)

Lợi ích của việc ăn socola

Ăn socola có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ thỏa mãn cơn thèm ngọt. Tiêu thụ socola đen có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe khá ấn tượng, nhờ tỷ lệ cacao, flavonoid và theobromine cao cũng như hàm lượng đường bổ sung thấp.

Thật không may cho những người yêu thích socola trắng và socola sữa, các loại socola có ít ca cao hơn có thể không mang lại lợi ích tương tự.

Dưới đây là một số lợi ích mà bạn có thể nhận được nếu đưa socola đen vào chế độ ăn uống của mình.

Hỗ trợ sức khỏe tốt hơn

Những người mắc bệnh tiểu đường có khả năng mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cao gấp đôi so với những người không mắc bệnh tiểu đường. Và ăn socola đen có thể mang lại những lợi ích độc đáo cho sức khỏe tim mạch, chủ yếu là nhờ hàm lượng polyphenol của nó. Polyphenol đóng một vai trò trong việc tạo ra oxit nitric, một phân tử thúc đẩy lưu lượng máu khỏe mạnh, có thể dẫn đến huyết áp thấp hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Trong một nghiên cứu năm 2019 về Dinh dưỡng đánh giá những người trưởng thành trẻ tuổi và khỏe mạnh, việc tiêu thụ 20 gam (khoảng 3/4 ounce) socola có hàm lượng cacao 90% hàng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đã cải thiện chức năng mạch máu. Những phát hiện này nêu bật cách thức bao gồm socola đen vào chế độ ăn uống có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn

Theo nghiên cứu, mặc dù ăn socola không phải là liều thuốc thần kỳ giúp đạt được mức đường huyết lý tưởng, nhưng việc đưa socola vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp cải thiện việc kiểm soát đường huyết.

Cụ thể, cacao có thể giúp cải thiện kiểm soát glucose bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate trong ruột. Ngoài ra, một số bằng chứng cho thấy cacao cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin.

Một nghiên cứu năm 2021 trên Tạp chí Trị liệu Cơ thể và Vận động đánh giá những phụ nữ mắc bệnh tiểu đường cho thấy rằng tiêu thụ socola đen và tập Pilates thường xuyên có liên quan đến việc giảm lượng đường trong máu lúc đói.

Lựa chọn loại socola tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường

Socola và chế độ ăn uống thân thiện với bệnh tiểu đường có thể song hành với một chút bí quyết. Dưới đây là một số lời khuyên về cách chọn socola tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường.

Vì hầu hết các lợi ích sức khỏe do socola mang lại đều liên quan đến hàm lượng cacao, nên việc chọn các loại có tỷ lệ cacao cao hơn là một cách tốt để tối đa hóa lợi ích tiềm năng.

Bên cạnh đó, chọn socola có hỗn hợp giàu protein, chẳng hạn như các loại hạt, có thể là lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chất đạm và chất béo lành mạnh trong các loại hạt có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường bổ sung trong socola và có thể giúp bạn no lâu hơn.

Ngoài ra, hạn chế bổ sung socola có hàm lượng đường bổ sung cao, như caramel, là một lựa chọn khôn ngoan để quản lý lượng đường trong máu. Một lượng lớn đường được thêm vào có thể góp phần làm tăng lượng đường trong máu và các biến chứng tiểu đường theo thời gian.

Cuối cùng, hạn chế socola không có hàm lượng cacao cao, như socola trắng hoặc socola sữa, là rất quan trọng. Và hãy nhớ rằng, socola trắng không chứa cacao, vì vậy bất kỳ lợi ích sức khỏe nào liên quan đến cacao đều có thể không được áp dụng.

Tóm lại, những người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể đưa socola vào chế độ ăn uống của họ mà vẫn có kết quả sức khỏe tích cực. Cùng với việc tuân theo chế độ ăn kiêng thân thiện với bệnh tiểu đường, tập thể dục theo khuyến nghị của bác sĩ và kiểm soát căng thẳng, thỉnh thoảng ăn socola là điều không chỉ thú vị mà còn có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe đáng chú ý! Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp các chị em có được câu trả lời cho câu hỏi “Người bị bệnh tiểu đường có ăn socola được không?” rồi nhé!