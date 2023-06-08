Mặc dù nhiều người nghe đến bệnh tiểu đường và ngay lập tức nghĩ đến việc cắt giảm lượng carb, nhưng chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là bạn phải cam chịu một cuộc sống không có tinh bột. Tuy nhiên, tinh bột rất cần thiết, bất kể bạn có bị tiểu đường hay không. Trong đó, có một loại tinh bột mà chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bệnh nhân tiểu đường nên chọn lựa, đó chính là tinh bột từ trái cây. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi khám phá những lợi ích của táo, để có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “ Người bị bệnh tiểu đường có ăn táo được không? ” nhé!

Vì táo chủ yếu được làm từ carbs, chúng sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Điều quan trọng cần nhớ là lượng đường trong máu tăng lên là điều bình thường—nó xảy ra khi chúng ta ăn tinh bột. Mục tiêu của việc quản lý bệnh tiểu đường không phải là loại bỏ hoàn toàn sự gia tăng lượng đường trong máu mà là để giảm thiểu sự tăng đột biến nhanh chóng và giảm mạnh lượng đường trong máu.

Hàm lượng chất xơ trong một quả táo có thể giúp bù đắp lượng đường trong máu tăng đột biến, nhưng điều đặc biệt quan trọng là phải kết hợp một quả táo với chất béo và protein để giảm thiểu lượng đường trong máu. Điều này có thể giống như ăn những lát táo với bơ đậu phộng, quả hạch hoặc sữa chua Hy Lạp.

Lợi ích của việc ăn táo đối với bệnh tiểu đường

Có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các biến chứng y tế liên quan

Một phân tích tổng hợp năm 2017 về Thực phẩm & Chức năng cho thấy tiêu thụ nhiều táo và lê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Không chỉ sự phát triển của bệnh tiểu đường mới đáng được xem xét. Theo CDC, những người đã mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao gấp hai lần.

Một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp năm 2019 trong Những phát triển hiện tại về dinh dưỡng cho thấy rằng lượng táo ăn vào có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch trong các nghiên cứu quan sát. Có một hiệu ứng trung lập trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, giúp xác định nguyên nhân và kết quả. Vì vậy, có vẻ như việc tiêu thụ táo nói chung có tác động từ trung tính đến tích cực đối với tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Có thể thúc đẩy cảm giác no

Một phần hàm lượng carb trong táo ở dạng chất xơ. Chất xơ là một loại carb khó tiêu giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa, giảm cholesterol và thúc đẩy ổn định lượng đường trong máu. Nó cũng giúp thúc đẩy cảm giác no bằng cách bổ sung số lượng lớn vào bữa ăn của bạn.

Một quả táo trung bình chứa 4,4 gam chất xơ ấn tượng. Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025, người trưởng thành nên tiêu thụ 22 đến 34 gam chất xơ mỗi ngày, tùy thuộc vào nhóm tuổi và giới tính của họ. Vì vậy, một quả táo cỡ trung bình chứa 13% đến 20% lượng khuyến nghị hàng ngày của bạn!

Có thể giúp giảm lượng đường trong máu

Chất xơ trong táo không chỉ thúc đẩy cảm giác no mà còn giúp giảm thiểu lượng đường trong máu. Đó là bởi vì cơ thể không thể hấp thụ nó nên nó không làm tăng lượng đường trong máu như các loại carbs khác, theo CDC. Hãy lưu ý rằng nước ép táo sẽ không có chất xơ vì vỏ và phần lớn đã được loại bỏ. Để tăng cường chất xơ, táo nguyên quả là cách tốt nhất.

Cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng

Táo là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào—một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và hỗ trợ khả năng miễn dịch. Vỏ của chúng cũng rất giàu quercetin, một chất chống oxy hóa khác giúp vô hiệu hóa các gốc tự do có hại trong cơ thể, theo một bài báo năm 2021 trên Báo cáo về tế bào gốc.

Ngoài ra, các loại trái cây như táo cũng có hàm lượng chất lỏng cao, vì vậy chúng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu cung cấp nước cho cơ thể. CDC cho biết, đối với những người mắc bệnh tiểu đường, mất nước có thể đồng nghĩa với việc lượng đường trong máu cao hơn vì máu của bạn sẽ tập trung nhiều đường hơn.

Lời khuyên để đưa táo vào chế độ ăn uống lành mạnh cho người bị bệnh tiểu đường

Như bạn đã biết, táo có thể là một phần tuyệt vời của chế độ ăn uống lành mạnh cho bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, chúng rất linh hoạt và dễ kết hợp trong nhiều bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ. Điều quan trọng là kết hợp chúng với các nhóm thực phẩm khác để cân bằng lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đột biến. Vì cơ thể của mỗi người là khác nhau nên bạn cũng sẽ muốn theo dõi xem táo ảnh hưởng đến cơ thể bạn như thế nào. Dưới đây là một số lời khuyên:

- Kết hợp táo với chất béo và protein. Chất béo và chất đạm không làm tăng lượng đường trong máu như tinh bột; cơ thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Do đó, chúng giúp bạn no lâu hơn và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Để thêm chất béo và protein vào táo, hãy làm sinh tố táo với sữa chua và hạt chia, hoặc ăn nhẹ với những lát táo, phô mai và các loại hạt.

- Theo dõi lượng đường trong máu của bạn để xem táo ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Cơ thể mỗi người có một chút khác biệt. Mặc dù chúng ta biết táo có carbs (làm tăng lượng đường trong máu), nhưng mức độ có thể khác nhau tùy theo từng cá nhân. Các yếu tố như căng thẳng, mất nước và giấc ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Vì vậy, nếu bạn bị tiểu đường, hãy theo dõi lượng đường trong máu để hiểu rõ hơn về cơ thể của bạn.

- Hãy ăn trái cây thay vì uống nước ép. Toàn bộ quả táo là một nguồn chất xơ tốt, nhưng nước ép táo thì không. Vì vỏ và phần lớn táo được loại bỏ để làm nước ép táo nên bạn sẽ không nhận được lợi ích sức khỏe từ chất xơ chỉ từ nước ép.

Táo là một loại trái cây siêu phổ biến mà những người mắc bệnh tiểu đường không thể bỏ qua. Chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các chất dinh dưỡng thực vật khác giúp tăng cường sức khỏe. Chúng thậm chí còn có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên kết hợp chúng với chất béo và protein để giảm lượng đường trong máu tăng đột biến và thúc đẩy cảm giác no. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ giúp quý độc giả có câu trả lời cho câu hỏi “Người bị bệnh tiểu đường có ăn táo được không?” rồi nhé!