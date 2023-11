Chuyên gia tiết lộ 6 điều bạn nên làm hàng ngày nếu bị tiền tiểu đường!

Một khi bạn làm được điều này, bạn sẽ thấy mình sẽ không bao giờ thấy đói khi đã ăn một lượng vừa phải thức ăn giàu tinh bột và thức ăn giàu protein. Bởi các loại rau thường không chứa tinh bột, ít calo và mang lại cảm giác no lâu hơn. Thêm vào đó, chúng chứa đầy các chất dinh dưỡng thực vật tăng cường sức khỏe, hoạt động như các chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm.

Kiểm soát căng thẳng của bạn

Các hormone gây căng thẳng như cortisol có thể góp phần làm tăng lượng đường trong máu!

Căng thẳng mãn tính có thể tàn phá sức khỏe và hạnh phúc bằng cách cản trở khả năng miễn dịch của bạn, khiến bạn dễ mắc nhiều loại bệnh tật. Ngoài ra, các hormone gây căng thẳng như cortisol có thể góp phần làm tăng cân và tăng lượng đường trong máu. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân bằng cách chọn một hoạt động thư giãn mà bạn yêu thích như đan len, vẽ tranh, nghe nhạc hoặc đọc một cuốn sách hay,...

Ngủ đủ giấc

Ngủ không đủ giấc và mất ngủ có thể làm trầm trọng hơn tình trạng kháng insulin!

Bạn có biết rằng ngủ không đủ giấc không chỉ khiến bạn dễ cáu kỉnh mà còn khiến bạn ít có khả năng tuân thủ các mục tiêu ăn uống lành mạnh của mình? Ngoài ra, giấc ngủ ngắn làm thay đổi nồng độ hormone tăng trưởng và cortisol, khiến chúng ta trở nên kháng insulin hơn. Thậm chí, ngay cả một đêm mất ngủ cũng có thể khiến bạn kháng insulin hơn vào ngày hôm sau. Chính bởi vậy, người trưởng thành nên đảm bảo ngủ 7 tiếng mỗi đêm nhé.

Đừng chè chén quá say sưa

Say rượu có thể khiến tuyến tụy bị viêm và không thể tiết insulin!

Uống say được định nghĩa là uống từ bốn ly trở lên đối với phụ nữ và năm ly trở lên đối với nam giới trong khoảng hai giờ, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Say rượu có thể khiến tuyến tụy bị viêm và không thể tiết insulin do uống quá nhiều rượu. Nếu bạn chọn uống rượu, các chuyên gia khuyến nghị là không nên uống quá một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với nam giới.

Hãy vận động

Hãy thực hiện ít nhất 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày!

Theo các chuyên gia thiếu vận động chính là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh mãn tính, bao việc ngồi lâu, dành nhiều giờ xem tivi hoặc trước máy tính,... đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Bởi hoạt động thể chất giúp tăng cường độ nhạy cảm với insulin, tăng cách thức cơ bắp sử dụng đường (đường) trong máu và cải thiện tình trạng kháng insulin của bạn.

Các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện ít nhất 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày và nên thực hiện năm ngày một tuần. Chính vì vậy, để giúp bạn gắn bó với thói quen luyện tập lành mạnh này, hãy chọn một kiểu vận động mà bạn thực sự thích thay vì cố ép bản thân làm điều gì đó mà bạn không thích. Đó có thể là yoga, khiêu vũ, nâng tạ, bơi lội, đạp xe, chạy bộ hoặc nhiều hoạt động khác.

Thực hiện chế độ ăn uống chủ yếu là thực vật

Chế độ ăn giàu thực vật có thể làm giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường!

Các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật mạnh mẽ như các loại hạt, trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại đậu chứa các chất dinh dưỡng chống lại bệnh tật có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cải thiện tâm trạng của bạn.

Thật vậy, chế độ ăn uống dựa trên thực vật có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 vì nó có nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cải thiện độ nhạy insulin. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy kiểu ăn uống này có liên quan đến việc giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Trên đây là tổng hợp 6 điều bạn nên làm hàng ngày nếu bị tiền tiểu đường. Với những việc nhỏ này, chẳng mấy chốc mà lượng đường trong máu của bạn sẽ trở về mức bình thường nhé! Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích tới quý bạn đọc của Phụ nữ và Gia đình!