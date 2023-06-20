Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai!

Sức khỏe 20/06/2023 11:40

Tiêu thụ quá nhiều phô mai có thể tàn phá sức khỏe của bạn, từ đầy hơi đến tăng cân và nhiều vấn đề khác.

Với rất nhiều loại pho mát ngoài kia, loại thực phẩm thơm ngon, đa năng này chắc chắn sẽ bổ sung và nâng tầm cho bất kỳ món ăn nào, từ bánh pizza đến bánh taco và thậm chí là một đĩa thịt nướng tinh xảo. Tuy vậy, ăn phô mai có thể gây ra một số tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe của bạn, đặc biệt là khi không được tiêu thụ điều độ. Cụ thể thế nào hãy cùng khám phá ngay về 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai được các các chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai

Bạn có thể bị táo bón

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 2

Ăn quá nhiều pho mát có khả năng dẫn đến táo bón. Bởi phô mai có nhiều chất béo và ít chất xơ, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến phân khó đi qua ruột hơn. Điều này có thể dẫn đến nhu động ruột không hoạt động thường xuyên và khó khăn trong việc loại bỏ chất thải.

Trong thời gian ngắn, tiêu thụ một lượng lớn pho mát có thể gây khó chịu và đầy hơi ngay lập tức, trong khi tiêu thụ quá mức trong thời gian dài có thể dẫn đến táo bón mãn tính.

Bạn có thể bị viêm

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 3

Tiêu thụ casein, một loại protein có trong sữa và là thành phần chính của pho mát, có khả năng dẫn đến nhiều tác dụng phụ và các vấn đề sức khỏe. Một tác dụng phụ đáng kể liên quan đến việc tiêu thụ casein là chứng viêm. Ở một số cá nhân, casein có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch và góp phần gây viêm trong cơ thể. Phản ứng viêm này có thể biểu hiện thành một loạt các triệu chứng, bao gồm các vấn đề về tiêu hóa, các vấn đề về da, khó chịu về hô hấp và thậm chí là đau khớp. Đối với những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm thực sự với casein, hệ thống miễn dịch nhận ra casein là mối đe dọa và giải phóng các chất trung gian gây viêm, dẫn đến các phản ứng bất lợi. 

Bạn có thể bị ợ nóng

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 4

Phô mai là một nguồn chất béo phong phú và có thể gây ra chứng ợ chua ở những người nhạy cảm. Khi tiêu thụ quá mức, hàm lượng chất béo cao trong phô mai có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới (LES), cơ thường ngăn axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Điều này có thể dẫn đến cảm giác nóng rát ở ngực và cổ họng. Theo thời gian, chứng ợ nóng mãn tính có thể làm tổn thương lớp lót thực quản và dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng hơn như bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Da của bạn có thể bị nổi mụn

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 5

Mụn trứng cá  bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm chất lượng chế độ ăn uống, nội tiết tố, tuổi tác, di truyền, thói quen vệ sinh, mỹ phẩm và môi trường. Theo các hướng dẫn lâm sàng do Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) công bố khi đề cập đến chế độ ăn kiêng, bằng chứng mới cho thấy thực phẩm có chỉ số đường huyết cao và chế độ ăn kiêng có thể liên quan đến mụn trứng cá.

Mặc dù không phải tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, nhưng một số người có thể bị nổi mụn trên da hoặc mụn trứng cá nặng hơn do tiêu thụ quá nhiều phô mai. Điều này có thể là do các hormone có trong sữa, bao gồm cả yếu tố tăng trưởng giống như insulin 1 (IGF-1), có thể kích thích sản xuất bã nhờn và góp phần làm tắc lỗ chân lông. Ngoài ra, phô mai có nhiều chất béo bão hòa, có thể thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể và có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng da hiện có.

Tăng nguy cơ mắc ung thư 

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 6

Tiêu thụ quá nhiều phô mai, đặc biệt là các loại phô mai giàu chất béo, có khả năng làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Phô mai có chứa chất béo bão hòa, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Hơn nữa, một số nghiên cứu cho thấy mối tương quan giữa việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, bao gồm cả phô mai, và nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mối liên hệ giữa việc tiêu thụ phô mai và ung thư vẫn đang được nghiên cứu và các yếu tố khác trong chế độ ăn uống và lối sống của một người cũng đóng một vai trò quan trọng.

Bạn có thể bị mất nước

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 7

Đúng vậy, không uống đủ nước có thể dễ dàng dẫn đến mất nước, nhưng ăn thực phẩm giàu natri, chẳng hạn như thịt hầm kem và bánh mì kẹp pho mai hai tầng cũng vậy. Phô mai là thực phẩm có hàm lượng natri cao hơn và lượng natri này có thể tăng lên nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn ăn nhiều hơn một lát mỗi lần.

Các dấu hiệu cho thấy thói quen ăn uống khiến bạn mất nước bao gồm nhức đầu và giảm tiểu tiện, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang bổ sung đủ nước trước hoặc sau các bữa ăn giàu natri để tránh bị mất nước nhé.

Sức khỏe tim mạch của bạn bị ảnh hưởng

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 8

Ăn quá nhiều phô mai có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, vì hàm lượng natri cao làm tăng huyết áp và chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu. Trong khi đó, chất béo bão hòa làm tăng mức cholesterol xấu của chúng ta và khi tiêu thụ quá thường xuyên, có thể trở nên không tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bạn không cần phải cắt bỏ hoàn toàn phô mai để tránh những tác dụng phụ này. Ăn phô mai với lượng vừa phải sẽ không làm tăng đáng kể lượng cholesterol và huyết áp, vì vậy thỉnh thoảng hãy thưởng thức hoặc dùng một lượng nhỏ để trang trí món salad hoặc súp nhé.

Bạn có thể tăng cân

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai! - Ảnh 9

Bởi vì mọi người có xu hướng coi phô mai là thực phẩm 'ít carb' hoặc giàu protein, nên họ thêm phô mai vào nhiều món trong thực đơn như salad, bánh mì sandwich và trứng ốp la, đồng thời thưởng thức phô mai như bữa ăn nhẹ.

Vấn đề? Một ounce pho mát chứa khoảng 100 calo và 8 gam chất béo, vì vậy nó không phải là thực phẩm "lành mạnh" mà nhiều người coi là — thay vào đó, nó làm tăng khá nhanh lượng chất béo và lượng calo tổng thể của bạn. Chính vì vậy, theo thời gian, thói quen ăn phô mai của bạn có thể dẫn đến tăng cân nếu lượng calo tổng thể của bạn vượt quá yêu cầu hàng ngày.

Trên đây là tổng hợp 8 tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều phô mai được các chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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