7 loại thực phẩm gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Sức khỏe 03/07/2023 14:10

Hãy để dạ dày của bạn được nghỉ ngơi và tránh những thực phẩm này có thể gây ra vấn đề với tiêu hóa của bạn.

Các vấn đề về tiêu hóa bao gồm trào ngược axit, đầy hơi, đau dạ dày và đầy hơi ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta. Trong đó, có một số loại thực phẩm có thể kích hoạt các loại triệu chứng này trong đường tiêu hóa. Cụ thể là những thực phẩm nào? Hãy cùng khám phá chi tiết về 7 loại thực phẩm gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 7 loại thực phẩm có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Thực phẩm chiên rán

7 loại thực phẩm gây ra các vấn đề về tiêu hóa - Ảnh 2

Thực phẩm chiên rán chứa nhiều dầu mỡ có thể dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Ngoài ra, theo báo cáo được công bố vào năm 2021 này từ Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Phòng ngừa, đồ chiên rán cũng có liên quan đến chứng trào ngược dạ dày.

Thay vào đó, hãy thử cách này: Chọn chiên bằng chảo (dùng ít dầu) hoặc các phương pháp nấu ăn ít chất béo khác như quay, nướng, áp chảo và xào.

Trái cây họ cam quýt

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Các loại trái cây có tính axit cao như cam, bưởi, chanh và chanh vàng có thể dẫn đến chứng ợ nóng ở một số người. Điều này là do thực phẩm họ cam quýt làm giãn cơ vòng thực quản (hoặc van), có thể dẫn đến axit đi vào thực quản và gây ra chứng ợ nóng. Axit cũng có thể làm chậm quá trình trống rỗng của dạ dày, điều này có thể dẫn đến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản và gây ra chứng ợ nóng.

Thay vào đó, hãy thử điều này: Thực phẩm có múi cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho bạn, nhưng nếu những thực phẩm có tính axit này dẫn đến trào ngược axit, thì hãy tránh chúng và chuyển sang các loại trái cây không thuộc họ cam quýt khác như một món ăn nhẹ ngọt ngào.

Bạc hà

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Bạc hà đã được biết là có thể gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu ở một số người. Cụ thể, bạc hà có thể làm thư giãn cơ vòng thực quản, nằm giữa dạ dày và thực quản. Khi cơ vòng này giãn ra, axit từ dạ dày có thể trào ngược lên thực quản, dẫn đến chứng ợ nóng và khó tiêu.

Thay vào đó: Nếu bạc hà làm bạn khó chịu, hãy tránh xa nó và chọn các loại thảo mộc khác hoặc các loại trà khác.

Các loại đậu

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Đậu có chứa oligosaccarit, là chất xơ không tiêu hóa được, có thể lên men, gây ra khí, khó chịu ở bụng và đầy hơi. Cụ thể, các loại đậu thực sự có lợi cho đường ruột, vì chúng không bị tiêu hóa trong dạ dày hoặc phần trên của ruột và đi vào ruột kết, nơi chúng được lên men bởi vi khuẩn tốt. Trong suốt quá trình này, khí được tạo ra. Vì vậy, mặc dù đậu tốt cho bạn nhưng chúng có thể gây khó chịu.

Thay vào đó, hãy thử điều này: Ngâm đậu khô trong ít nhất 4 giờ và đổ nước ra trước khi nấu để giúp giảm thiểu khí gas. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu bạn không quen ăn đậu và thấy mình có vấn đề về bụng, thì việc tiêu thụ thường xuyên ½ chén đậu trong ít nhất 8 tuần có thể làm giảm các triệu chứng khó chịu.

Các loại rau họ cải

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Các loại rau họ cải là các loại rau thuộc họ bắp cải và bao gồm cải bắp, bông cải xanh, cải xoăn và rau cải xanh. Chúng chứa các loại đường giống như đậu có thể dẫn đến đầy hơi, khó chịu ở bụng và đầy hơi. Chúng cũng có nhiều chất xơ, có thể khiến chúng khó tiêu hóa hơn đối với một số người.

Thay vào đó, hãy thử điều này: Nếu bạn cảm thấy khó chịu với những loại rau này, hãy nấu chín chúng thay vì ăn sống. Điều này có xu hướng làm cho chúng dễ tiêu hơn và giảm thiểu các triệu chứng đường tiêu hóa.

Thực phẩm cay

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Một số người nhạy cảm với thức ăn cay có thể gây ra chứng ợ nóng và trào ngược axit. Thức ăn cay có thể làm giãn cơ vòng (hoặc van) nằm giữa dạ dày và thực quản, cho phép thức ăn có tính axit trào ngược từ dạ dày vào thực quản, tạo ra chứng ợ chua và trào ngược axit.

Thay vào đó, hãy thử điều này: Nếu bạn nhạy cảm với thức ăn cay, thì hãy giảm nhiệt bằng cách thêm ít ớt và gia vị hơn, hoặc tránh hoàn toàn và chọn thức ăn nhạt hơn.

Socola

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Socola là một loại thực phẩm khác có thể khiến cơ thắt (hoặc van) thực quản giãn ra, giống như bạc hà và trái cây họ cam quýt, có thể dẫn đến chứng ợ nóng và khó tiêu. Một số người có thể nhạy cảm với một hoặc một số loại thực phẩm có tác dụng này.

Thay vào đó, hãy thử điều này: Nếu socola dẫn đến các triệu chứng ợ chua và khó tiêu, hãy thử hạn chế tiêu thụ nó. Bạn không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn loại thực phẩm thơm ngon này, nhưng hãy tiêu thụ hạn chế nếu bạn có vấn đề về đường tiêu hóa.

Trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, thì hãy hạn chế các loại thực phẩm này nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.

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Từ khóa:   tiêu hóa đầy hơi trào ngược dạ dày

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