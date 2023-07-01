Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống trà mỗi ngày?

Theo một đánh giá năm 2019 trên tạp chí Nutrients, trà là loại đồ uống được tiêu thụ nhiều thứ hai trên toàn thế giới sau nước và được hơn 2/3 dân số thế giới tiêu thụ. Nếu bạn là một trong số nhiều người thường xuyên nhâm nhi trà và đang tự hỏi thói quen này thực sự ảnh hưởng gì đến cơ thể của bạn, thì hãy cùng tìm hiểu tất cả về những lợi ích tuyệt vời mà việc uống trà có thể mang lại ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cho dù bạn thưởng thức trà trong một chiếc cốc sang trọng cùng với bánh nướng, trong một chiếc cốc giấy mang đi, hay trong chiếc cốc yêu thích của bạn, thì uống trà mỗi ngày đều có thể có tác động tích cực sâu sắc về sức khỏe tổng thể của bạn.

Thành phần dinh dưỡng có trong trà

Trà là một thuật ngữ bao gồm cả trà thật và trà thảo dược. Có bốn loại trà thuộc danh mục trà thật: trà xanh, trà đen, trà ô long và trà trắng. Tất cả bốn loại trà này đều có nguồn gốc từ cây Camellia sinensis. Điều làm cho mỗi loại trà thực sự trở nên độc đáo cả về hương vị và lợi ích sức khỏe.

Trong khi đó, trà thảo mộc không phải là trà thực sự, mà thay vào đó, là thức uống được làm bằng cách ngâm thảo mộc, hoa, rễ hoặc các thành phần khác trong nước. Tuy nhiên, một số loại trà thảo mộc có chứa các hợp chất độc đáo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Điều này thay đổi tùy theo thành phần nào được bao gồm trong hỗn hợp trà.

Mặc dù các loại trà thật cung cấp rất ít chất dinh dưỡng đa lượng, nhưng chúng là nguồn cung cấp một hợp chất thực vật có tên là flavan-3-ols, trong đó, một loại flavan-3-ol cụ thể được tìm thấy trong trà thật là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), có đặc tính chống viêm.

Bên cạnh đó, theo một bài báo đánh giá trên Cureus vào năm 2021, các loại trà thật cũng chứa L-theanine, một loại axit amin có thể giúp mọi người cảm thấy tỉnh táo hơn.

Dinh dưỡng 1 cốc trà hoa cúc thảo dược đã pha 1 cốc trà đen đã pha Calo 2 2 Tổng Carbohydrate 1g 1g Chất Xơ 0g 0g Tổng lượng đường 0g 0g Đạm 0g 0g Tổng chất béo 0g 0g Chất béo bão hòa 0g 0g Natri 2 mg 7 mg

Lợi ích sức khỏe của việc uống trà

Trà là một thức uống dễ dàng đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh và nó đã được thưởng thức ở nhiều nền văn hóa trong nhiều thế kỷ. Tập trung vào trà xanh, đen, ô long hoặc trắng, nghiên cứu cho thấy rằng có một số lợi ích sức khỏe độc đáo cho những người uống trà thường xuyên.

Hỗ trợ huyết áp tốt hơn

Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ flavan-3-ols, hợp chất thực vật có trong trà thật, có liên quan đến các lợi ích về sức khỏe tim mạch, bao gồm giảm huyết áp, cholesterol và đường huyết. Hãy nhắm đến mục tiêu là 400 đến 600 mg flavan-3-ol mỗi ngày, hoặc uống khoảng hai tách trà đen hoặc trà xanh.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Nguy cơ ung thư có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó một số yếu tố hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn (như di truyền). Trong số các yếu tố có thể đóng một vai trò trong nguy cơ ung thư, uống trà có thể là một trong những yếu tố có tác dụng bảo vệ. Dữ liệu được công bố trong một nghiên cứu Những tiến bộ về Dinh dưỡng vào năm 2020 cho thấy rằng việc uống trà có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư miệng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cúng cho thấy mối liên hệ giữa việc uống trà và việc giảm nguy cơ mắc ung thư vú, nội mạc tử cung và gan. Cụ thể, các tác giả chỉ ra rằng các polyphenol trong trà, có đặc tính chống oxy hóa, có thể hấp thụ các gốc tự do góp phần phát triển ung thư và chúng cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Cải thiện sự tập trung, chú ý

Trà xanh có chứa L-theanine, một loại axit amin đã được chứng minh là có tác động đến sức khỏe của não. Theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Thực phẩm Thuốc, L-theanine có trong trà có thể đóng vai trò cải thiện sự chú ý, cuối cùng là tăng cường trí nhớ làm việc. Trong số các chức năng khác, L-theanine có thể giúp tăng một số sóng não giúp tăng cường nhận thức.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các loại trà, chẳng hạn như trà đen và trà xanh, rất giàu polyphenol. Và một số polyphenol nhất định được tìm thấy trong một số loại trà thật, như EGCG và theaflavin, có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, theo một bài đánh giá trên Frontiers in Immunology vào năm 2020. Ngoài ra, trà rất giàu hợp chất có đặc tính chống viêm, cũng có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Cấp nước cho cơ thể

Trà được coi là chất lỏng, vì vậy nhấm nháp đồ uống này có thể giữ cho bạn đủ nước suốt cả ngày. Các chuyên gia cũng cho biết, giữ đủ nước có thể giúp bạn nhận thức rõ ràng trong ngày, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giữ cho quá trình tiêu hóa của bạn đều đặn hơn.

Cách chọn trà ngon nhất

Việc chọn loại trà tốt nhất rất đơn giản chỉ cần một chút bí quyết. Đây là những gì cần tìm kiếm và những gì cần hạn chế.

Khi bạn chọn một loại trà, hãy chắc chắn rằng nó còn tươi. Các loại trà bán sẵn trên thị trường phải có hạn sử dụng được đóng dấu trên bao bì. Sử dụng trà lá rời có thể tạo ra một loại đồ uống có hương vị phong phú hơn, nhưng trà túi lọc sẽ tiện lợi hơn, vì vậy hãy chọn loại phù hợp với sở thích và lối sống của bạn nhất. Ngoài ra, hãy chọn các loại trà không chứa thêm đường.

Tóm lại, uống trà mỗi ngày là một thói quen lành mạnh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách khác nhau. Nó không chỉ là thức uống có hàm lượng calo thấp mà trà đen, trà xanh, trà ô long và trà trắng còn chứa các hợp chất độc đáo như flavan-3-ol hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tập thói quen uống trà mỗi ngày là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe của bạn một cách cực kỳ ít tốn sức. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.