8 điều về vệ sinh cơ thể mà bạn có thể làm sai cách

Bright Side rất muốn được nhìn thấy chúng ta khỏe mạnh và sau đây sẽ chia sẻ thêm 8 mẹo có thể điều chỉnh thói quen của bạn để đảm bảo sức khỏe tổng thể của bạn.

Các chuyên gia không khuyên bạn nên mang băng vệ sinh trong suốt cả ngày. Chúng nên được thay 3-5 giờ một lần. Ngoài ra, nên thay băng kinh nguyệt sau mỗi 4 giờ và trong trường hợp kinh nguyệt ra nhiều, bạn nên thay băng sau mỗi 2 giờ. Đối với cốc nguyệt san, thời gian đeo khuyên dùng là 4 - 6 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyên bạn nên cẩn thận hơn với đôi tai của mình và ngừng làm sạch chúng bằng những cây tăm bông ngoáy tai. Không làm sạch tai bằng bất kỳ thứ gì ngoài khăn lau nhỏ. Các nghiên cứu cũng không khuyến khích sử dụng phương pháp nến xông tai vì chúng không hiệu quả và thậm chí có thể gây thương tích.

3. Tẩy tế bào chết cho da mỗi ngày

Ảnh minh họa: Internet

Da mới thay mới 6 tuần một lần và việc tẩy tế bào da chết thường xuyên thực sự dẫn đến da khô và kích ứng. Sử dụng xơ mướp khi tắm thực chất là một cách tẩy da chết cơ học. Chỉ nên sử dụng xơ mướp hai lần một tuần.

4. Thay đế lót giày ít hơn một lần một năm

Ảnh minh họa: Internet

Tốt hơn hết là bạn nên thay đế lót trong khoảng thời gian từ 6-12 tháng nếu sử dụng thường xuyên. Trước hết, đế lót cũ ngừng hỗ trợ vòm chân của bạn. Thứ hai, chúng sẽ bắt đầu có mùi hôi do vi khuẩn. Đó là lý do tại sao đi giày mà không có tất sẽ không tốt cho sức khỏe.

5. Không chà xát vùng da dưới cánh tay của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia nói rằng vùng da dưới cánh tay của bạn cũng cần được tẩy tế bào chết, đặc biệt là nếu bạn cạo sạch. Dùng xơ mướp để tẩy tế bào chết toàn thân sau đó tẩy da chết nhẹ nhàng. Nếu vùng da dưới cánh tay của bạn nhạy cảm, hãy sử dụng sữa rửa mặt của bạn. Tẩy tế bào chết cho chúng hai lần một tuần.

6. Sử dụng xà phòng diệt khuẩn trên mặt

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Mạnh hơn không có nghĩa là tốt hơn. Tốt hơn là tránh bất kỳ chất tẩy rửa nào khiến da bạn bị khô và kích ứng. Vì vậy, hãy tránh xà phòng mạnh, kể cả xà phòng kháng khuẩn. Chất kháng sinh trong xà phòng loại bỏ lớp dầu dưỡng ẩm trên da.

7. Sử dụng xà phòng diệt khuẩn cho tay mỗi ngày

Ảnh minh họa: Internet

Tốt hơn hết bạn nên bỏ qua việc sử dụng xà phòng diệt khuẩn hàng ngày cho tay của mình. Các nhà sản xuất đã không chứng minh rằng các thành phần an toàn để sử dụng hàng ngày và trong thời gian dài. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy xà phòng thông thường kém hiệu quả hơn.

8.Dùng lực mạnh trong khi đánh răng

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc dùng lực nhẹ lên răng hoặc chải răng lâu hơn 2 phút sẽ không làm cho răng sạch hơn. Hơn nữa, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Những điều nào làm bạn ngạc nhiên? Bạn thường dùng xơ mướp để tắm cho mình không?