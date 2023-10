5 lợi ích của táo cho sức khỏe: Các mẹ bầu cần đọc để giúp thai nhi không bị hen suyễn

Khi ăn đồ ăn chưa nhiều dầu mỡ bạn có thể cảm thấy đầy bụng, khó chịu. Trong trường hợp này, một quả táo có thể là liều thuốc tốt nhất. Điều này là do táo là một chất hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên giúp làm sạch ruột và chống táo bón. Ngoài ra, táo có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Flavonoid và pectin trong táo giúp hỗ trợ điều trị ung thư và tốt cho chế độ giảm cân. Nếu bà bầu ăn nó còn có thể ngăn ngừa bệnh hen suyễn cho thai nhi. Dựa trên dữ liệu từ trang thông tin sức khỏe của Hoa Kỳ ‘Health.com’, chúng tôi đã tổng hợp 5 lý do tại sao táo lại tốt cho sức khỏe.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell, Mỹ đã chia những con chuột thí nghiệm được tiêm chất gây ung thư vú thành hai nhóm. Một nhóm cho ăn chiết xuất táo trong 24 tuần và một nhóm không cho ăn chiết xuất táo. Kết quả là 81% số chuột không được cho ăn chiết xuất từ ​​táo đã phát triển ung thư biểu mô tuyến, một loại ung thư vú gây tử vong nhưng tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tuyến thấp hơn đáng kể ở những con chuột được cho ăn chiết xuất từ ​​táo.

Nhóm nghiên cứu cho biết "Chúng tôi phát hiện ra rằng các hợp chất phenolic và flavonoid trong thực phẩm (thường được gọi là chất phytochemical) có trong trái cây và rau quả bao gồm cả táo, có tác dụng chống oxy hóa và ức chế sự phát triển của khối u".

Giảm táo bón

Nếu phân lưu lại lâu trong ruột già sẽ mất nước và làm phân trở nên cứng và nhỏ hơn, điều này khiến tình trạng táo bón ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Pectin của táo là một trong những chất xơ dành cho người ăn kiêng. Chất xơ trong thực phẩm hấp thụ chất béo tăng lên giúp bạn đào thải các chất độc ra ngoài cơ thể qua phân. Ăn táo trước khi ăn sáng, khi nhu động ruột đang hoạt động, có hiệu quả đối với chứng táo bón nặng cũng như tiêu chảy. Thành phần pectin chứa nhiều hơn trong vỏ.

Phòng ngừa bệnh hen suyễn ở thai nhi

Nếu bạn ăn nhiều trái cây trong thai kỳ, em bé của bạn sẽ ít bị hen suyễn sau khi sinh. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Aberdeen ở Anh đã theo dõi chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe của 2.000 phụ nữ có con từ 5 tuổi trở lên.

Kết quả là, con của những phụ nữ ăn 4-5 quả táo mỗi tuần có tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn thấp hơn 50% so với con của những phụ nữ ăn ít hơn một quả táo mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết "Táo cũng được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe phổi ở người lớn. Có lẽ do đặc tính chống oxy hóa của táo và loại bỏ các gốc tự do có ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người nên nó có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật".

Giúp giảm cân

Ăn một quả táo trước bữa ăn 15 phút để giúp bạn giảm cân. Người ta cho rằng, ăn trái cây trước bữa ăn mang lại cảm giác no lâu khiến chúng ta ăn ít hơn. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ đã nghiên cứu tác dụng của việc ăn táo đối với việc tăng cảm giác no và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nhóm nghiên cứu đã chia 58 người thành một nhóm ăn táo trước bữa ăn, một nhóm dùng nước sốt táo và một nhóm uống nước ép táo trong 5 tuần và quan sát những thay đổi của hộ như cảm giác no, thèm ăn và cân nặng. Kết quả cho thấy nhóm ăn táo giảm được 15% lượng calo. Không có thay đổi đáng kể trong nhóm uống nước ép táo.

Giúp làm trắng da

Táo chứa nhiều polyphenol là thành phần có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, giúp da trắng sáng. Nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu thực phẩm Anh đã phân tích các loại trái cây không thể chiết xuất riêng các thành phần polyphenol như táo và đào đã phát hiện ra rằng nó chứa nhiều polyphenol hơn 5 lần so với các loại trái cây có thể chiết xuất các thành phần polyphenol như nho.

Polyphenol là chất được tìm thấy trong nhiều loại thực vật và các hợp chất polyphenol tiêu biểu như proanthocyanidins, axit ellagic trong nho và catechin trong trà xanh. Các hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa, chống ung thư, làm trắng da, chống lão hóa,… và giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách ngăn chặn cholesterol hấp thụ vào đường tiêu hóa.

(Theo Kormedi)