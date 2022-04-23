Công thức món tráng miệng từ yến mạch ngon, hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trong số 300 công thức được đăng trên YouTube, 64 công thức nhận được nhiều sự yêu thích đã được chọn lọc và xuất bản thành cuốn sách 'Baking Hada At Home'. Trong số đó, chúng tôi giới thiệu sẽ các công thức nấu ăn dễ làm và ngon để mọi người cùng làm.

Tôi muốn giới thiệu cách làm bánh dễ và ngon cho những người cảm thấy nấu ăn thật khó. YouTuber 'HADA at HOME하다앳홈' cũng đã bắt đầu kênh Youtube của mình với ý nghĩ như vậy và cho đến giờ đã đạt được 240.000 người đăng ký. Bí mật của sự nổi tiếng này là làm một công thức nấu ăn ngon mà bất cứ ai cũng có thể làm theo. Bằng cách bằng cách sửa đổi và tiếp tục sửa đổi công thức, giảm thiểu quy trình để có một công thức đơn giản nhất để ai cũng làm theo được. Trong số 300 công thức được đăng trên YouTube, 64 công thức nhận được nhiều sự yêu thích đã được chọn lọc và xuất bản thành cuốn sách 'Baking Hada At Home'. Trong số đó, chúng tôi giới thiệu sẽ các công thức nấu ăn dễ làm và ngon để mọi người cùng làm. Ảnh minh họa: Internet Vào những ngày này tôi thường ăn nhiều bột yến mạch để chăm sóc sức khỏe. Bột yến mạch được làm từ yến mạch rang rất giàu protein, kali và chất xơ hòa tan. Nó có hàm lượng calo thấp và được tạo thành từ các carbohydrate phức hợp giúp bạn no lâu. Do đó nó trở thành thực phẩm được chào đón ngay cả đối với những người ăn kiêng. Cuối tuần này tôi đã mua bột yến mạch để chăm sóc sức khỏe của bản thân nhưng vẫn không biết nên làm món gì từ yến mạch để vừa ăn ngon vừa có thể bảo quản trong thời gian dài. Và sau đó tôi đã quyết định làm bánh quy từ yến mạch với hương vị thơm, kết cấu bánh giòn khiến tôi háo hức đến nỗi không thể tời tay miếng bánh với hương bị tuyệt hảo này.quy yến mạch giòn và mặn không gây khó chịu và có hương vị khiến tôi tiếp tục. Chiếc bánh quy này hấp dẫn đến mức không một người nào đã thử mà không muốn làm ăn thêm một miếng nữa.

Ảnh minh họa: Internet Cách làm bánh cũng không hề khó khăn. Lấy bơ ra để nhiệt độ phòng, sau khi bơ đã mềm thì trộn nhẹ bơ bằng máy đánh trứng và trộn các nguyên liệu còn lại. Bánh quy từ yến mạch được làm bằng cách lấy những miếng bột nhỏ này rồi cho vào nướng 15' là một mẻ bánh quy thơm ngon đã ra đời. Bạn có tò mò về hương vị của nó không? Hương vị thơm ngon của bột yến mạch và hương vị của bơ được kết hợp nhuần nhuyễn và hương quế sang trọng được phủ lên trên những chiếc bánh quy tự làm nhue đến từ các tiệm bánh nổi tiếng. Không quá ngọt và có độ dai vừa phải nên ai cũng thích. Công thức này có rất nhiều nhận xét nói rằng nó là 'công thức làm món tráng miệng bằng bột yến mạch ngon nhất cho đến nay', vì vậy nếu bạn có bột yến mạch thì vào cuối tuần này hãy cũng thử làm nó.

"Bạn có thể làm bánh quy yến mạch với nhiều hương vị khác nhau bằng cách trộn các nguyên liệu khác như nho khô hoặc vụn sô cô la vào khi nhào bột. Bạn cũng có thể làm bánh cùng những nguyên liệu mà trẻ thích. Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu chuẩn bị: Thành phần: Bột năng 90g

Baking powder 2g

Baking soda 1g

Bột quế 2g

Bột yến mạch (yến mạch thô) 90g

Muối 1g

Bơ không muối 90g

Đường 60g

Mật ong 15mL

Bột yến mạch để trang trí (yến mạch thô) 5g Dụng cụ: Bát trộn

Rây mịn

Máy đánh trứng

Máy trộn cầm tay

Spatula

Lò nướng

Giấy nến hoặc tấm Teflon Cách làm: ① Chuẩn bị trước 1. Lấy bơ ra ở nhiệt độ phòng trước 1 tiếng để bơ mềm. 2. Rây bột mì, baking powder, baking soda và bột quế cùng nhau. 3. Làm nóng lò nướng ở 170℃. ② Làm bánh 1. Cho bột yến mạch và muối vào âu bột đã rây trộn đều. 2. Cho bơ đã làm mềm ở nhiệt độ phòng vào một bát khác, đặt máy đánh trứng ở tốc độ trung bình và đánh trong khoảng 1 phút cho đến khi nó trở thành kết cấu của mayonnaise. 3. Sau khi thêm đường vào bước (2) và trộn bằng máy đánh trứng ở tốc độ trung bình trong 2 phút nữa. 4. Sau khi thêm mật ong, trộn thêm 1 phút ở tốc độ trung bình. 5. Thêm bột của bước (1) vào tô ở bước (4) và trộn bằng spatula cho đến khi bột được trộn khoảng 80%. 6. Khi bột đã được trộn đều thì nhanh tay tạo hình cho bột. 7. Lấy 20g bột nặn thành hình tròn, đặt lên khay nướng có lót giấy nến hoặc giấy Teflon với khoảng cách khoảng 7cm. 8. Ấn dẹt miếng bột thành hình tròn có đường kính khoảng 6 cm. 9. Phủ yến mạch thô hoặc bột yến mạch lên mặt bánh quy và ấn xuống. 10. Nướng trong lò nướng đã được làm nóng trước ở nhiệt độ 170℃ trong 10 phút, sau đó đặt trên giá làm mát cho nguội. (Theo JoongAng)

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