Tuyệt đối không uống 4 loại nước khi vừa mới thức dậy: Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa

Sống khỏe 30/07/2023 12:10

Sáng sớm thức dậy uống một ngụm nước cực tốt, nhưng chắc chắn không phải 4 loại nước dưới đây.

Nước quá nóng hoặc quá lạnh

Giới trẻ ngày nay rất thích uống nước lạnh, nhất là khi thời tiết nóng bức. Uống nước lạnh có thể đem lại cảm giác sảng khoái tức thì tuy nhiên nó không thực sự tốt cho sức khỏe. Khi dạ dày đang trống rỗng, nếu đột nhiên gặp nước lạnh thì có thể dẫn tới tình trạng kích thích đường tiêu hóa, gây đau bụng và có cảm giác buồn nôn.

Ngoài ra, bạn cũng không nên uống nước quá nóng. Nước nóng sẽ gây tổn thương niêm mạch thực quản, dạ dày. Uống nước nóng trên 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ mắc K thực quản do các tế bào màng nhầy ở vị trí này bị tổn thương.

Tuyệt đối không uống 4 loại nước khi vừa mới thức dậy: Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống chứa đường

Ly nước đầu tiên trong ngày không nên là các loại nước nhiều đường như nước trái cây, soda, trà sữa, các loại nước có ga. Bởi hầu hết các loại nước này đều chứa axit citric, chất này sẽ đẩy nhanh quá trình đào thải canxi ra ngoài trong quá trình trao đổi chất và làm giảm hàm lượng canxi trong máu, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng loãng xương. Đồng thời, các loại nước này cũng không mang lại lợi ích giải khát mà còn làm cơ thể khát hơn, thiếu nước hơn.

Các loại đồ uống trên có chứa nhiều đường fructose, chỉ cần uống một cốc, lượng đường tiêu thụ đã vượt quá giới hạn cho phép hàng ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy dễ dẫn đến béo phì và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường.

Tuyệt đối không uống 4 loại nước khi vừa mới thức dậy: Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước đun sôi để lâu

Theo các chuyên gia sức khỏe, nước nên được đun sôi ở 100 độ C để khử trùng. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau đó, vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại và sau 24 giờ, vi khuẩn sẽ càng tăng cao.

Hơn nữa, lượng nitơ nước đun sôi để lâu sẽ liên tục phân hủy thành nitrat, ảnh hưởng xấu đến chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng của máu. Do đó, bạn chỉ nên uống nước trong vòng 24 giờ sau khi đun sôi.

Ngoài ra, nước đóng chai, nước tinh khiết, nước khoáng sau khi mở ba ngày cũng không nên uống.

Tuyệt đối không uống 4 loại nước khi vừa mới thức dậy: Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước muối

Một số người cho rằng uống nước muối nhạt rất tốt cho sức khỏe nên đã lạm dụng. Dù chúng ta có thể uống nước muối nhạt trong ngày, nhưng thật sai lầm nếu bạn uống loại nước này khi vừa ngủ dậy.

Khi bạn ngủ dậy vào buổi sáng, máu đã ở trạng thái đặc, lúc này uống một lượng nước đun sôi nhất định có thể nhanh chóng làm loãng máu và khắc phục tình trạng mất nước vào ban đêm. Nhưng nếu uống nước muối sẽ khiến máu thêm đặc hơn, cổ thêm khô hơn, huyết áp cũng tăng cao nhanh, điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thọ.

Gợi ý 3 loại đồ uống 'dưỡng gan', đào thải độc tố, nên uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe

Gợi ý 3 loại đồ uống 'dưỡng gan', đào thải độc tố, nên uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe

3 loại đồ uống dưới đây sẽ giúp tăng cường sức khỏe gan mà mọi người nên uống thường xuyên.

Xem thêm
Từ khóa:   sống khỏe uống nước buổi sáng nước không uống buổi sáng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 45 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?