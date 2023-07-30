Giới trẻ ngày nay rất thích uống nước lạnh, nhất là khi thời tiết nóng bức. Uống nước lạnh có thể đem lại cảm giác sảng khoái tức thì tuy nhiên nó không thực sự tốt cho sức khỏe . Khi dạ dày đang trống rỗng, nếu đột nhiên gặp nước lạnh thì có thể dẫn tới tình trạng kích thích đường tiêu hóa, gây đau bụng và có cảm giác buồn nôn.

Ngoài ra, bạn cũng không nên uống nước quá nóng. Nước nóng sẽ gây tổn thương niêm mạch thực quản, dạ dày. Uống nước nóng trên 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ mắc K thực quản do các tế bào màng nhầy ở vị trí này bị tổn thương.

Ly nước đầu tiên trong ngày không nên là các loại nước nhiều đường như nước trái cây, soda, trà sữa, các loại nước có ga. Bởi hầu hết các loại nước này đều chứa axit citric, chất này sẽ đẩy nhanh quá trình đào thải canxi ra ngoài trong quá trình trao đổi chất và làm giảm hàm lượng canxi trong máu, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng loãng xương. Đồng thời, các loại nước này cũng không mang lại lợi ích giải khát mà còn làm cơ thể khát hơn, thiếu nước hơn.

Các loại đồ uống trên có chứa nhiều đường fructose, chỉ cần uống một cốc, lượng đường tiêu thụ đã vượt quá giới hạn cho phép hàng ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy dễ dẫn đến béo phì và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Nước đun sôi để lâu

Theo các chuyên gia sức khỏe, nước nên được đun sôi ở 100 độ C để khử trùng. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau đó, vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại và sau 24 giờ, vi khuẩn sẽ càng tăng cao.

Hơn nữa, lượng nitơ nước đun sôi để lâu sẽ liên tục phân hủy thành nitrat, ảnh hưởng xấu đến chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng của máu. Do đó, bạn chỉ nên uống nước trong vòng 24 giờ sau khi đun sôi.

Ngoài ra, nước đóng chai, nước tinh khiết, nước khoáng sau khi mở ba ngày cũng không nên uống.

Ảnh minh họa: Internet

Nước muối

Một số người cho rằng uống nước muối nhạt rất tốt cho sức khỏe nên đã lạm dụng. Dù chúng ta có thể uống nước muối nhạt trong ngày, nhưng thật sai lầm nếu bạn uống loại nước này khi vừa ngủ dậy.

Khi bạn ngủ dậy vào buổi sáng, máu đã ở trạng thái đặc, lúc này uống một lượng nước đun sôi nhất định có thể nhanh chóng làm loãng máu và khắc phục tình trạng mất nước vào ban đêm. Nhưng nếu uống nước muối sẽ khiến máu thêm đặc hơn, cổ thêm khô hơn, huyết áp cũng tăng cao nhanh, điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thọ.