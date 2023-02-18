Trên thực tế, một trong những cách ngồi phổ biến hơn đó là khoanh bắt ché chân, có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với chúng ta và chúng ta nên nghiêm túc xem xét việc chấm dứt nó. Điều quan trọng là học cách ngồi thẳng mọi lúc không chỉ tốt cho toàn bộ cơ thể mà còn giúp bạn tự tin hơn.

Đây là 5 lý do tại sao bạn nên tránh bắt chéo chân khi ngồi.

Khi bạn ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài, nó có thể gây ra một tình trạng gọi là liệt dây thần kinh. Trong thời gian đó, bạn không thể nhấc chân lên được, có thể gây tê ở các cơ và thậm chí có thể khiến dây thần kinh mác của bạn bị tổn thương.

2. Nó có thể gây ra huyết áp cao

Theo nghiên cứu này, việc bắt chéo chân ngang đầu gối làm tăng đáng kể huyết áp của bạn. Người ta cũng xác nhận rằng không có hiện tượng tăng huyết áp khi bắt chéo chân ở mắt cá chân, và may mắn thay cho chúng ta, những đợt tăng huyết áp đó chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, bạn nên tránh bắt chéo chân nếu bạn là người bị huyết áp cao.

3. Nó có thể dẫn đến tư thế xấu

Theo nghiên cứu này, ngồi khoanh chân lâu hơn 3 giờ mỗi ngày có thể khiến vai và xương chậu nghiêng sang hai bên, đồng thời có thể khiến đầu hướng về phía trước nhiều hơn. Nó cũng có thể dẫn đến sai lệch cột sống của bạn, tư thế không đúng dẫn đến đau và cứng cơ.

4. Nó có thể gây đau khớp

Bắt chéo chân không chỉ có hại cho tư thế của bạn mà còn có thể gây đau khớp . Nó có thể làm tổn thương cổ, xương chậu, lưng dưới và đầu gối của bạn. Bạn nên đặc biệt tránh bắt chéo chân nếu bạn đã bị đau đầu gối.

5. Nó có thể gây sưng mắt cá chân khi mang thai

Tránh bắt chéo chân khi mang thai, điều này hoàn toàn an toàn cho em bé, nhưng nó có thể gây sưng mắt cá chân và chuột rút ở chân. Nếu bạn gặp bất kỳ hiệu ứng nào trong số này, hãy thử ngồi bằng cả hai chân trên sàn hoặc nâng chúng lên.

Theo Brightside