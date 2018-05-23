Cách chống muỗi đốt hiệu quả ai cũng nhất định phải biết để phòng ngừa sốt xuất huyết

Mặc dù có rất nhiều loại thuốc chống muỗi đốt hiệu quả trên thị trường nhưng để giết và ngăn chặn muỗi đốt tăng phần hiệu quả, bạn nên phòng chống muỗi đốt bằng cách loại bỏ muỗi tự nhiên. Dưới đây là cách chống muỗi đốt hiệu quả nhất bạn nên thử áp dụng:

Muỗi chủ yếu được tìm thấy ở những nơi có độ ẩm cao và tồn tại bằng cách hút máu từ vật chủ. Muỗi cắn không chỉ gây kích ứng và tấy đỏ mà qua vết cắn, chúng có thể gây truyền nhiễm các bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết, zika.

Chống muỗi đốt bằng long não (Băng phiến)

Long não là một loại thuốc tự nhiên tuyệt vời để loại bỏ muỗi. Nó giúp chống muỗi trong thời gian dài và nếu bạn đóng kín cửa, đốt dầu long não 15-20 phút thì yên tâm là sẽ không có sự xuất hiện của muỗi trong vài ngày.

Trồng cây hương nhu (Tulsi)

Cây Tulsi được mệnh danh là loại thảo mộc thiêng liêng nhất đất nước Ấn Độ với nhiều công dụng và sức mạnh thần kỳ. Bạn chỉ cần trồng một chậu nhỏ cây hương nhu (Tulsi) ở cạnh cửa sổ ngoài ban công là có thể ngăn chặn được sự sinh sôi và phát triển của muỗi quanh nhà. Ngoài ra, lá Tulsi cũng có thể trị các vết muỗi độc đốt nhờ đặc tính khử trùng và diệt khuẩn.

Cây hương nhu (Tulsi) có khả năng đuổi muỗi tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chống muỗi đốt bằng tỏi

Mùi hăng của tỏi sẽ khiến các loại muỗi và côn trùng tránh xa. Bạn hãy nghiền nát vài tép tỏi, đun sôi trong nước rồi đổ vào bình xịt. Hãy xịt nước ép tỏi vào các nơi tối tăm, ẩm thấp trong nhà như gầm giường, gầm tủ. ngóc ngách, rèm cửa,... Bạn cũng có thể xịt trực tiếp nước ép tỏi lên da hoặc xung quanh chỗ ngỗi để ngừa muỗi đốt.

Cà phê diệt muỗi, bọ gậy

Chẳng cần bôi gì để ngừa muỗi vì chỉ cần một chút bã cà phê trong nhà, bạn sẽ không lo bị muỗi đốt nữa rồi. Bạn hãy dành một chút thời gian rắc bã cà phê lên những vùng nước động quanh nhà để trứng và ấu trùng muỗi buộc phải nổi lên trên và chết.

Cách chống muỗi đốt cho bé

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị muỗi đốt nhất - Ảnh: Internet

Phòng chống muỗi đốt ở người lớn là thế, nhưng đối với trẻ nhỏ thì bạn cần những biện pháp riêng. Đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi, tốt nhất bạn hãy cho bé nằm trong màn để ngừa muỗi. Tất cả các loại tất, quần áo không nên quá sặc sỡ sẽ làm thu hút muỗi đến nhiều. Bạn nên tránh sử dụng các sản phẩm có mùi thơm cho bé và tránh để em bé ra ngoài vào lúc hoàng hôn và bình minh. Tuyệt đối không bôi thuốc chống muỗi vì chúng có thể gây hại cho trẻ sơ sinh.

Đối với trẻ trên 2 tháng tuổi, cách chống muỗi đốt hiệu quả nhất vẫn là tham gia phun thuốc muỗi trong toàn gia đình để tránh muỗi đốt và các loại côn trùng gây hại. Bạn cũng có thể lau nhà bằng tinh dầu quế, chanh sả, oải hương,... để đuổi muỗi tốt hơn.