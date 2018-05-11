Bất ngờ với cách trị vết thâm muỗi đốt lâu năm bằng vỏ chuối

Sống khỏe 11/05/2018 09:18

Đừng để những vết thâm muỗi đốt lâu năm làm bạn phải mất tự tin với đôi chân “hoa gấm”, tham khảo ngay cách trị vết thâm do muỗi đốt siêu dễ và rẻ tiền dưới đây để tự tin diện váy ngắn quần đùi đón hè!

Mùa hè tới là những nỗi ám ảnh bởi những vết muỗi đốt sưng to. Nếu không cẩn thận gãi làm trầy da, vết muỗi đốt không chỉ gây đau đớn mà còn có thể để lại những vết sẹo thâm khó lành. Làm sao để hết vết đỏ hay vết thâm do muỗi đốt? Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng vỏ chuối để trị vết thâm muỗi đốt lâu năm cực kỳ hiệu quả.

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Muỗi đốt để lại những vết thâm “xấu xí” trên da - Ảnh: Internet

Lợi ích của cách trị vết thâm muỗi đốt lâu năm bằng vỏ chuối

Vỏ chuối với đặc tính chống viêm sẽ giúp lập tức làm xẹp những vết muỗi đốt sưng to và xóa triệt để những hiện tượng đỏ, ngứa do muỗi đốt. Vỏ chuối còn có tác dụng trị thâm cực kỳ hiệu quả mà ngay cả quả chuối cũng không có những khả năng kỳ diệu đến vậy.

Cách sử dụng vỏ chuối rất dễ, bạn chỉ cần rửa sạch sẽ quả chuối trước khi lột vỏ. Sau đó, dùng thìa hoặc dao để gọt lớp ruột non phía trong vỏ chuối. Tùy từng trường hợp muỗi đốt mà bạn có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác nhau để tăng hiệu quả chữa trị.

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Vỏ chuối có đặc tính chống viêm, giảm vết thâm do muối đốt hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách trị vết muỗi đốt trên mặt

Sử dụng vỏ chuối cùng nước hoa hồng sẽ giúp làm giảm kích ứng trên da mặt và ngăn ngừa nốt muỗi đốt, có thể do muỗi độc đốt sưng to lên trông rất mất thẩm mỹ.

Cách làm:

- Như đã hướng dẫn phía trên, bạn rửa sạch quả chuối, sau đó bóc vỏ, bỏ ruột. Từ vỏ chuối, bạn dùng dao gọt lấy lớp ruột non phía trong vỏ chuối và bỏ phần vỏ ngoài.

- Lấy 1 chiếc bát con và bỏ vỏ chuối vừa lấy vào đó

- Trộn thêm 1-2 thìa nước hoa hồng vào rồi lấy nĩa nghiền nát hỗn hợp vỏ chuối và nước hoa hồng

- Thoa hỗn hợp vừa trộn lên vùng da bị muỗi đốt, đợi khoảng 5 phút cho khô bớt rồi dùng 1 miếng vải khô, bọc vài viên đá để chườm lên phía trên phần muỗi chích

- Sau khoảng 10-15 phút thì bạn rửa sạch lại mặt với nước. Nếu vết muỗi đốt chưa xẹp hẳn thì có thể lặp lại các bước đến khi thấy hiệu quả mới thôi.

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Trộn vỏ chuối với nước hoa hồng giúp vết muỗi đốt sưng to nhanh xẹp hơn - Ảnh: Internet

Cách trị vết muỗi đốt cho bé

Đối với em bé có làn da nhạy cảm hơn thì trị vết muỗi đốt cần sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên lành tính không gây dị ứng cho da của bé. Cách làm này cũng có thể điều trị những vết thâm muỗi đốt lâu năm nhờ đặc tính dưỡng trắng da, làm mờ thâm hiệu quả từ dưa chuột.

Cách làm:

- Xay nhuyễn ½ quả dưa chuột và vỏ chuối trong máy xay sinh tố

- Thoa hỗn hợp vỏ chuối và dưa chuột lên vùng da bị muỗi đốt khoảng 1 giờ

- Sau đó, rửa sạch với nước ấm và thấm khô.

Bạn có thể bọc đá vào vải khô để chườm lên vết muỗi đốt nếu chúng sưng to. Hoặc cách tốt nhất là chuẩn bị đông đá hỗn hợp vỏ chuối và dưa chuột sẵn trong tủ lạnh để lấy ra chườm mỗi khi bị muỗi đốt, đảm bảo vừa nhanh gọn lại tiện lợi vô cùng.

Bác sĩ Nhi hướng dẫn cha mẹ cách trị vết muỗi đốt đơn giản cho trẻ em

Bác sĩ Nhi hướng dẫn cha mẹ cách trị vết muỗi đốt đơn giản cho trẻ em

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết khi trẻ bị muỗi đốt, cha mẹ nên chườm mát, không nên bôi dầu nóng tránh làm phồng rộp làn da nhạy cảm của trẻ.

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