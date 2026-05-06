Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi cầm điện thoại chồng từ chối thì 'chết đứng' khi đọc được dòng tin nhắn trả lời

Tâm sự gia đình 06/05/2026 21:28

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay.

Trước khi lấy chồng tôi đã biết chị chồng mượn tiền của chồng tôi. Lúc trước tôi nghe chị ấy bị bệnh nặng, chồng tôi gửi tiền hỏi thăm tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng sau khi khỏe lại, chị ấy vẫn mượn tiền của chồng tôi. Sau khi tôi lấy chồng, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ biết điều mà không thường xuyên vay tiền của anh trai nữa. Và nếu chị chồng có vay có trả thì tôi cũng thấy không sao, đằng này chẳng lần nào chị ấy hoàn lại cho chồng tôi. Cứ vậy mà mấy năm không thay đổi.

Quả thật tài chính của vợ chồng tôi khá eo hẹp. Từ sau khi tôi sinh con đầu lòng thì tiền bạc càng không đủ. Chúng tôi phải đi làm nuôi con, gửi tiền cho hai bên gia đình, chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng gia đình chị chồng thì rất khá giả, vậy mà thường xuyên vay mượn tiền của chồng tôi. Có lúc thì vài trăm, rồi vài triệu, thậm chí có lúc còn hỏi vay mấy chục triệu. 

Vậy mà chồng tôi lần nào cũng đồng ý, làm tôi rất bực mình. Lần gần nhất, chị chồng mượn tiền chồng để mua cho con cái giường mới. Tôi điên người lên trách chồng thì anh bực tức nói tôi không biết nghĩ cho chị gái trong nhà. Tôi quá thất vọng, không muốn nói gì nữa.

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi cầm điện thoại chồng từ chối thì 'chết đứng' khi đọc được dòng tin nhắn trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay. Sau khi thấy tin nhắn chị chồng trả lời lại, tôi rụng rời chết lặng:

“Suốt hai năm nay chị nuôi con cho em mà giờ em lại từ chối chị sao? Em nghĩ mấy lần em cho chị tiền là có thể bù đắp hết vất vả, cực khổ khi chị nuôi thằng bé sao? Giờ vợ chồng chị xây nhà mới cũng là để con em có chỗ ở thoải mái hơn. Em nghĩ lại đi em làm vậy có được không?”.

Tôi nhớ lại chị chồng có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi và chồng đã lấy nhau 4 năm, đứa trẻ này là con riêng của anh!

Chồng tôi sau đó đã thừa nhận có con riêng với nhân tình. Anh chỉ muốn chơi qua đường, không ngờ lại để lại hậu quả. Vì sợ tôi phát hiện nên anh đã nhờ chị gái nuôi đứa trẻ giúp, rồi cho cô nhân tình kia một số tiền. Để che giấu điều này, anh luôn phải đưa tiền cho chị gái.

Tôi choáng váng, cõi lòng tan nát vì bị chồng lừa dối. Giờ tôi phải làm sao với chồng, chị chồng và con riêng của chồng đây?

Điếng người giây phút nhận tin nhắn ngay trên bàn đẻ: Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc, tôi đã gục ngã

Điếng người giây phút nhận tin nhắn ngay trên bàn đẻ: Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc, tôi đã gục ngã

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa quần áo lúc đang tắm, tôi "chết đứng" khi nhìn qua khe cửa thấy thứ cô ấy cầm trên tay

Đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa quần áo lúc đang tắm, tôi "chết đứng" khi nhìn qua khe cửa thấy thứ cô ấy cầm trên tay

Ngoại tình 38 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Tâm sự 41 phút trước
5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Kết quả ADN rõ mười mươi là con tôi, nhưng nhìn mặt thằng bé y đúc hàng xóm, tôi cay đắng mất trắng 3 tỷ chỉ sau một đêm

Kết quả ADN rõ mười mươi là con tôi, nhưng nhìn mặt thằng bé y đúc hàng xóm, tôi cay đắng mất trắng 3 tỷ chỉ sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "chết sững" khi thấy món đồ lạ phơi trong sân: Sự thật vạch trần bộ mặt thật của anh

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "chết sững" khi thấy món đồ lạ phơi trong sân: Sự thật vạch trần bộ mặt thật của anh

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Chồng nói đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì "chết đứng" khi thấy xe anh đỗ ngay trong sân nhà cô ta

Chồng nói đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì "chết đứng" khi thấy xe anh đỗ ngay trong sân nhà cô ta

Vợ vừa sinh con, chồng nghe bác sĩ báo một tin "động trời" mà chết lặng: Hóa ra bấy lâu nay mình bị lừa một vố đau đớn

Vợ vừa sinh con, chồng nghe bác sĩ báo một tin "động trời" mà chết lặng: Hóa ra bấy lâu nay mình bị lừa một vố đau đớn