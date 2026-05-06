Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi cầm điện thoại chồng từ chối thì "chết đứng" khi đọc được dòng tin nhắn trả lời

Tâm sự gia đình 06/05/2026 21:28

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay.

Trước khi lấy chồng tôi đã biết chị chồng mượn tiền của chồng tôi. Lúc trước tôi nghe chị ấy bị bệnh nặng, chồng tôi gửi tiền hỏi thăm tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng sau khi khỏe lại, chị ấy vẫn mượn tiền của chồng tôi. Sau khi tôi lấy chồng, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ biết điều mà không thường xuyên vay tiền của anh trai nữa. Và nếu chị chồng có vay có trả thì tôi cũng thấy không sao, đằng này chẳng lần nào chị ấy hoàn lại cho chồng tôi. Cứ vậy mà mấy năm không thay đổi.

Quả thật tài chính của vợ chồng tôi khá eo hẹp. Từ sau khi tôi sinh con đầu lòng thì tiền bạc càng không đủ. Chúng tôi phải đi làm nuôi con, gửi tiền cho hai bên gia đình, chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng gia đình chị chồng thì rất khá giả, vậy mà thường xuyên vay mượn tiền của chồng tôi. Có lúc thì vài trăm, rồi vài triệu, thậm chí có lúc còn hỏi vay mấy chục triệu. 

Vậy mà chồng tôi lần nào cũng đồng ý, làm tôi rất bực mình. Lần gần nhất, chị chồng mượn tiền chồng để mua cho con cái giường mới. Tôi điên người lên trách chồng thì anh bực tức nói tôi không biết nghĩ cho chị gái trong nhà. Tôi quá thất vọng, không muốn nói gì nữa.

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi cầm điện thoại chồng từ chối thì 'chết đứng' khi đọc được dòng tin nhắn trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay. Sau khi thấy tin nhắn chị chồng trả lời lại, tôi rụng rời chết lặng:

“Suốt hai năm nay chị nuôi con cho em mà giờ em lại từ chối chị sao? Em nghĩ mấy lần em cho chị tiền là có thể bù đắp hết vất vả, cực khổ khi chị nuôi thằng bé sao? Giờ vợ chồng chị xây nhà mới cũng là để con em có chỗ ở thoải mái hơn. Em nghĩ lại đi em làm vậy có được không?”.

Tôi nhớ lại chị chồng có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi và chồng đã lấy nhau 4 năm, đứa trẻ này là con riêng của anh!

Chồng tôi sau đó đã thừa nhận có con riêng với nhân tình. Anh chỉ muốn chơi qua đường, không ngờ lại để lại hậu quả. Vì sợ tôi phát hiện nên anh đã nhờ chị gái nuôi đứa trẻ giúp, rồi cho cô nhân tình kia một số tiền. Để che giấu điều này, anh luôn phải đưa tiền cho chị gái.

Tôi choáng váng, cõi lòng tan nát vì bị chồng lừa dối. Giờ tôi phải làm sao với chồng, chị chồng và con riêng của chồng đây?

Điếng người giây phút nhận tin nhắn ngay trên bàn đẻ: Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc, tôi đã gục ngã

Điếng người giây phút nhận tin nhắn ngay trên bàn đẻ: Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc, tôi đã gục ngã

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay