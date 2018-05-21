Để giúp bạn chữa trị khi bị muỗi đốt, dưới đây là một vài biện pháp tự nhiên hiệu quả.

Thông thường khi bị muỗi đốt, nếu phát hiện sớm chúng ta có thể dùng tay xua hoặc đập nó. Tuy nhiên, các vết muỗi đốt thường gây ra những vết mẩn đỏ và ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Trường hợp nghiêm trọng thì muỗi đốt còn có thể dẫn tới bệnh sốt xuất huyết vô cùng nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ.

Tỏi và hành giúp giảm sưng và làm dịu chỗ ngữ do muỗi đốt. Ngoài ra, mùi của tỏi và hành cũng giúp xua đuổi muỗi tiếp cận cơ thể rất tốt.

Chanh có chứa các đặc tính chống viêm và gây tê tự nhiên nên rất hữu ích giúp điều trị các vết muỗi đốt.

Tất cả những gì bạn cần làm đó là nghiền nhuyễn tỏi hoặc hành. Sau đó, thoa lên vùng bị ngứa vài phút rồi rửa sạch là được.

3. Trị muỗi đốt với baking soda

Trị muỗi đốt với baking soda. Ảnh minh họa: Internet.

Baking soda là chất kiềm tự nhiên nên nó sẽ giúp trung hòa độ pH cho da và ngăn chặn cơn chứa nhanh chóng.

Cho 1 thìa baking soda vào một cốc nước, khuấy đều rồi nhúng một miếng vải mềm vào đung dịch. Sau đó, chấm lên da trong 10 đến 20 phút.

Một cách khác là trộn đều tinh dầu từ cây phỉ và baking soda. Sau đó, thoa lên chỗ bị muỗi đốt và để yên trong 10 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước ấm.

4. Nha đam chữa muỗi đốt

Nha đam là một chất khử trùng tự nhiên, lý tưởng để chữa trị vết muỗi đốt. Nha đam sẽ làm giảm đam, sưng ngứa cũng như giúp da hồi phục nhanh hơn.

Tất cả những gì bạn cần làm đó là cắt đôi lá nha đam để tách lấy gel. Sau đó, cho gel nha đam vào tủ lạnh trong 10 đến 15 phút rồi chà xát nhẹ nhàng lên vùng da bị muỗi đốt là được.

5. Muối trị muỗi đốt

Muối trị muỗi đốt. Ảnh minh họa: Internet.

Muối cũng là một bí quyết tự nhiên khác để chữa vết muỗi đốt nhờ các đặc tính chống sưng viêm và khử trùng.

Hòa tan một ít muối vào nước rồi thoa lên vùng bị muỗi cắn.

Trộn đều muối tỏi, muối biển và nước với lượng bằng nhau trong một chiếc bát. Thoa đều hỗn hợp lên vùng da bị muỗi đốt. Ban đầu có thể có cảm giác rát nhưng một lúc sau bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.

6. Dùng Tea Tree Oil để chữa trị muỗi đốt

Tea Tree Oil có đặc tính sát khuẩn tốt có thể giúp điều trị các vết thương do vi khuẩn gây nhiễm trùng như mụn và muỗi cắn. Nó cũng sẽ giúp giảm sưng và ngứa.

Đơn giản là dùng bông gòn chấm Tea Tree Oil vào chỗ bị muỗi đốt. Tuy nhiên nếu da bạn là da nhạy cảm thì không nên sử dụng cách này vì nó có thể khiến da bị ngứa rát. Trong trường hợp này bạn có thể thử một loại tinh dầu khác như dầu oải hương hoặc dầu tuyết tùng.

Trên đây là những cách đơn giản để chữa vết muỗi đốt. Nếu nhận thấy có bất kỳ một triệu chứng lạ thì tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn kịp thời.