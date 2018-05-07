Dưới đây là những căn bệnh vô cùng nguy hiểm có thể gây tử vong do muỗi gây ra. Bạn phải hết sức cẩn thận trước loại côn trùng nhỏ bé này.

Muỗi là vật trung gian lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, đặc biệt vào mùa mưa. Hầu hết mọi người đều biết muỗi là nguyên nhân gây ra sốt xuất huyết, tuy nhiên có thể bạn chưa biết loài vật này còn mang đến hàng loạt căn bệnh nguy hiểm khác.

Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến não và có thể gây ra tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề như động kinh, liệt, mất ngôn ngữ... Triệu chứng ban đầu của bệnh là sốt, nhức đầu dữ dội, ói mửa, thậm chí gây ra những cơn co giật ở một số bộ phận hay toàn cơ thể. Nếu có một trong những biểu hiện kể trên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và kịp thời chữa trị.

Đây là căn bệnh được lây truyền qua vết muỗi đốt, thường xuất hiện ở các nước Châu Á, Tây Thái Bình Dương, Trung và Nam Mỹ. Các chuyên gia cho biết, muỗi hút máu những con vật mang mầm bệnh (thường là ở heo) rồi truyền sang người.

Sốt vàng da

Hiện nay, sốt vàng da vẫn là một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và vẫn chưa có cách chữa trị. Khi bị sốt vàng da, người bệnh không có triệu chứng rõ ràng nên thường bị bỏ qua.

Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu phổ biến của bệnh mà bạn có thể nhận thấy là sốt cao, da và lòng trắng mắt đổi sang màu vàng và chảy máu trong...

Nếu bạn đang có dự định du lịch đến những nước Châu Phi hay Mỹ Latinh, tốt nhất nên tiêm vắc xin ngừa sốt vàng da, bởi những vùng đất này có nhiều loại muỗi gây bệnh.

Nhiễm virus Zika

Bệnh này thường lây truyền qua vết cắn của muỗi Aedes. Đối với hầu hết mọi người, các triệu chứng của bệnh khá nhẹ: sốt, phát ban, đau khớp, đau mắt đỏ có thể tự khỏi trong vòng một tuần.

Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika sẽ khiến con mắc bệnh teo não - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, virus này lại vô cùng nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai vì có thể gây dị tật bẩm sinh và khiến thai nhi bị teo não.

Sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là một trong những bệnh nguy hiểm nhất do muỗi gây ra. Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh có thể sốt, phát ban, nhức đầu, dễ bầm tím, chảy máu răng, nặng hơn là đau bụng, tiêu chảy...

Tuy nhiên không cần quá lo lắng, bởi hiện nay có có vắc xin phòng ngừa bệnh và nếu phát hiện sớm tỷ lệ chữa khỏi là rất cao.

Một số cách phòng ngừa muỗi đốt vào mùa mưa:

- Hạn chế đổ nhiều mồ hôi bởi mùi cơ thể là một yếu tố thu hút muỗi tìm đến.

Chọn quần áo có màu sắc tươi sáng là cách khiến muỗi tránh xa bạn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên chọn những trang phục có màu đen, xám... Nguyên nhân vì muỗi rất thích tụ tập ở những chỗ tối. Vì thế, nếu bạn mặc quần áo màu tối sẽ trở thành mục tiêu tấn công của muỗi.

- Giữ nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ môi trường sinh sôi của muỗi.

Biết được những căn bệnh nguy hiểm do muỗi đốt gây ra, hy vọng mỗi người sẽ tìm cách phòng ngừa và tiêu diệt loài côn trùng này để bảo sức khỏe của bản thân cũng như gia đình.