Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính?

Sao quốc tế 11/10/2023 09:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng. Tuy nhiên, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vi Hữu Ám Tương Lai do Châu Dã và Vương Tinh Việt đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 13/10 tới trên nền tảng Youku.

Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 1Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 2Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 3

Vi Hữu Ám Tương Lai được chuyển thể từ tiểu thuyết Tẩy Duyên Hoa của tác giả Thất Nguyệt Lệ. Đây là một trong tam đại ngược văn của Zhihu. Nội dung kể về một cô gái trẻ thời hiện đại tỉnh dậy thấy mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết bản thân ‘cày ngày cày đêm’ để đọc. Không những thế, cô còn trở thành nữ phụ Hoa Thiển bị mọi người thù ghét căm hận.

Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 4

Theo đó, nhân vật Hoa Thiển là con gái cưng của gian thần Tể tướng đương triều. Bề ngoài xinh đẹp động lòng người, tinh thông cầm kì thi họa tuy nhiên tâm địa bên trong lại “xấu xa” khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ghét bỏ. Hoa Thiển yêu thanh mai trúc mã là vương gia Trọng Dạ Lan đã lâu nhưng không dám thổ lộ. Vì Trọng Dạ Lan nhận nhầm nàng là Mục Dao nên mới đem lòng ái mộ và muốn cưới nàng làm vợ, nhưng sau này khi Mục Dao xuất hiện thì thái độ của Trọng Dạ Lan liền thay đổi.

Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 5

Vì đã biết trước kết cục của nữ phụ Hoa Thiển nên cô gái ở tương lai bắt đầu quá trình sửa đổi tính cách, nghịch thiên cải mệnh để được sống. Cuộc sống của Hoa Thiển bắt đầu bước sang trang mới khi cô tiến cung và gặp đương kim thánh thượng Trọng Khê Ngọ, huynh đệ ruột thịt của Trọng Dạ Lan.

Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 6

Tính cách ngoan ngoãn, biết nghe lời, chịu hành xử đúng mực của Hoa Thiển bắt đầu lấy lòng được Thái hậu và Trọng Khê Ngọ. Trọng Khê Ngọ cũng có lòng với Mục Dao, hắn muốn cấu kết với Hoa Thiển để chia rẽ đôi uyên ương. Nhưng người tính không bằng trời tính, từ đồng minh hắn dần dần yêu Hoa Thiển một cách sâu đậm mà không hề hay biết.

Có thể thấy, Châu Dã được ưu ái khi trong năm nay khi có 5 phim truyền hình lẫn điện ảnh liên tục được lên sóng. Tuy nhiên, dự án nào Châu Dã cũng bị than phiền về diễn xuất, trước đó có cả Thanh Xuân Trong Chiến Hoả nhận rating 0%. Theo đó, cô nàng gây thất vọng nặng khi thường xuyên cho thấy đôi mắt vô hồn, cảnh nào cũng như nhau và giọng thoại không cảm xúc.

Vi Hữu Ám Tương Lai chốt lịch lên sóng, dân tình lo lắng an nguy của phim vì Tiểu Châu Tấn là nữ chính? - Ảnh 7

Mặc dù vậy, khán giả vẫn mong chờ màn thể hiện của Châu Dã trong dự án Vi Hữu Ám Tương Lai lần này xem có gỡ gạc được thành tích sau loạt thất bại của những phim lên sóng trong năm nay hay không.

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