Trường Nguyệt Tẫn Minh chắc kèo có kết thảm nhưng khán giả vẫn vui?

Trường Nguyệt Tẫn Minh sau cùng vẫn được đánh giá là siêu phẩm cổ trang đầu tư nhất của Youku. Sức hút của tác phẩm quả thật không phải bàn cãi. Hồi kết của phim cũng được đồn đoán rằng sẽ đẫm nước mắt, thế nhưng khán giả không hề buồn?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc – La Vân Hi đóng chính đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Ngoài những tranh cãi về kịch bản, diễn xuất, dự án tiên hiệp này cũng nhận về vô số lời khen ngợi về kỹ xảo, tạo hình. Tính đến thời điểm này, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã bước vào những tập cuối cùng.

Dựa trên tình tiết phát triển cốt truyện và trailer được Youku tung ra cách đây không lâu, nhiều khán giả cho rằng Trường Nguyệt Tẫn Minh chắc chắn sẽ có cái kết thảm. Rất có thể nam chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) sẽ “bay màu” để phá hủy Đồng Bi đạo của Ma thần Sơ Đại ngay trong ngày đại hôn với Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Bạch Lộc - La Vân Hi sẽ không có kết thúc viên mãn?

Mới đây phim đã mở ước nguyện phiên ngoại. Theo đó, nếu đạt 13140 điều ước mở khóa phiên ngoại 1 - Bảo vệ một người, đạt 21000 điều ước mở khóa phiên ngoại 2 - Phiên ngoại ăn dấm, đạt 50000 điều ước mở khóa phiên ngoại 3 - Cùng nhau về nhà. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả sẽ được xem cái kết khác hạnh phúc hơn của Trường Nguyệt Tẫn Minh ở ngoại truyện.

Khán giả có thể được xem cái kết mãn nguyện của cặp đôi ở ngoại truyện

Trước đó, khi Sơn hà lệnh kết thúc, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối, họ cảm thấy chưa đủ thỏa mãn và mong nhà sản xuất làm thêm phần hai hoặc ngoại truyện mới cho bộ phim. Khán giả có thể bỏ tiền mua phiên ngoại truyện để được thấy hai nam chính lần nữa gặp lại nhau.

Khán giả mong chờ đại kết cục

Hiện tại, siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh đã đi được nửa chặng đường phát sóng và đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, liệu kết cục nào sẽ dành cho bộ đôi La Vân Hi và Bạch Lộc?