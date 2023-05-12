Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo

Sao quốc tế 12/05/2023 16:30

Dự án tưởng chừng "bom tấn" Trường Nguyệt Tẫn Minh lại không được đánh giá cao về nội dung và diễn xuất.

Cuồng Phong hay Đi Đến Nơi Có Gió là những bộ phim được đánh giá cao trong năm 2023. Tuy nhiên, cũng không thiếu các dự án nhận phải nhiều bình luận tiêu cực. Thật đáng tiếc cho những dự án tưởng chừng như “bom tấn” mà giờ lại gây thất vọng. Đặc biệt, có thể phải nhắc tới Trường Nguyệt Tẫn Minh, một bộ phim đang “ăn nên làm ra” với sự góp mặt của Bạch Lộc và La Vân Hi cùng xuất hiện trong danh sách này. 

Lăng Vân Chí 

Lăng Vân Chí là bộ phim lấy cảm hứng từ danh tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, kể về hành trình tầm sư học đạo để trở thành anh hùng và đối chọi với thiên cung của Tôn Ngộ Không (lên phim đã đổi tên thành Bàn Thạch do Lâm Phong đảm nhận).

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo - Ảnh 1
Nét già nua, kém sắc của Lâm Phong trong tạo hình Hầu Tử thiếu niên.

Có tên ban đầu là Đại Bát HầuLăng Vân Chí có sự góp mặt của tài tử nổi tiếng Lâm Phong trong vai nam chính. Thế nhưng gần đây, diễn xuất và tạo hình của sao nam U50 trong phim khiến khán giả rùng mình, hoang mang. Lăng Vân Chí hầu như không có ưu điểm gì để thu hút khán giả, dẫn tới việc bộ phim này đã nhận về thất bại ê chề ngay sau khi công chiếu. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo - Ảnh 2
Lâm Phong đóng với các bạn diễn kém hơn 10, 20 tuổi.

 Hoan Lạc Tụng 4

Hoan Lạc Tụng 4 trở thành nỗi thất vọng lớn với khán giả, đặc biệt là fan cứng đã theo dõi phim từ tận phần 1. Trước đó, việc ekip phim "thay máu" dàn nữ chính, loại bỏ những cái tên quen thuộc như Dương Tử, Lưu Đào, Tưởng Hân... đã thu về nhiều "gạch đá" và sự phản đối. Kết quả đến từ dàn cast mới của Hoan lạc tụng mang lại cho phim muôn vàn đắng cay.

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo - Ảnh 3
Rating của Hoan Lạc Tụng 4 quá ảm đạm dù chiếu giờ vàng. Phim lên sóng đài CCTV8 với mức rating trung bình đạt 0,63%, và con số này biến động không nhiều sao gần 10 ngày chiếu.

Bộ phim thất bại vì nhiều yếu tố, tiêu biểu là đề tài "nữ cường nhân" đã quá cũ và thoái trào. Giang Sơ Ảnh tiếp tục cố gắng củng cố kiểu nhân vật cô gái đô thị của mình sau 30 chưa phải là hết, nhưng đó đã là câu chuyện của 3 năm trước. Mặt khác, 

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo - Ảnh 4
Diễn xuất của 5 nữ chính Hoan Lạc Tụng 4 cũng bị đánh giá thấp, không thể hiện được cái hồn và sự độc đáo của nhân vật như lớp diễn viên trước đó.

 Trường Nguyệt Tẫn Minh

Không biết là do kịch bản vốn dĩ đã vậy hay vì bị cắt đi quá nhiều tập phim mà tình tiết của Trường Nguyệt Tẫn Minh bị nhận xét là quá thiếu thực tế, thiếu logic và thậm chí còn bị đánh giá là gây lệch lạc tam quan nghiêm trọng. Dù Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim có sức nóng, có đề tài nhưng phần quan trọng nhất là kịch bản và diễn xuất lại là điểm trừ.

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo - Ảnh 5
Diễn xuất của dàn diễn viên còn gây nhiều tranh cãi 

Có lẽ, Trường Nguyệt Tẫn Minh hoàn toàn có thể đáp ứng được khán giả nhưng để suy ngẫm hay có ấn tượng sâu đậm thì tác phẩm này thật sự khá vô nghĩa. Còn về diễn xuất, Bạch Lộc liên tục bị khán giả nhận xét là một màu, gượng gạo, diễn cảnh bi thương chưa tới, chemistry với La Vân Hi cũng yếu hơn những tác phẩm trước rất nhiều. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị xếp vào hàng phim tệ nhất màn ảnh dù đại bạo - Ảnh 6
Phim của cặp đôi được xếp vào hàng tệ nhất màn ảnh 

 

 

 

 

 

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