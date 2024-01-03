Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh' nhờ Bành Quán Anh, dự kiến sẽ lên sóng năm 2024

Sao quốc tế 03/01/2024 16:06

Bộ Thanh Trâm Hành do Dương Tử đóng chính được cho là một trong những dự gây tiếc nuối nhất đối với khán giả.

Là phim được đầu tư kinh phí khủng, Thanh Trâm Hành còn có sự góp mặt của hai đỉnh lưu đình đám xứ Trung là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm, nếu lên sóng chắc chắn sẽ khiến cả màn ảnh trong và ngoài Đại lục chấn động.

Tuy nhiên, phim còn chưa kịp chiếu, Ngô Diệc Phàm bất ngờ bị khui ra loạt scandal chấn động, vướng phải vòng lao lý, Thanh Trâm Hành theo đó cũng bị "ngâm giấm" vô thời hạn.  Việc Thanh Trâm Hành bị "đắp chiếu" vô thời hạn, không chỉ riêng người hâm mộ Dương Tử mà nhiều cư dân mạng cũng cảm thấy tiếc hùi hụi. 

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh' nhờ Bành Quán Anh, dự kiến sẽ lên sóng năm 2024 - Ảnh 1Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh' nhờ Bành Quán Anh, dự kiến sẽ lên sóng năm 2024 - Ảnh 2

Để một bộ phim tiềm năng không phải rơi vào tình cảnh "bế tắc", đoàn làm phim đã đưa ra nhiều phương án giải quyết và quyết định cuối cùng là tìm diễn viên nam thay thế. Theo tiết lộ, nam thần được chọn vào vai nam chính Lý Thư Bạch (thay Ngô Diệc Phàm) là Bành Quán Anh.

Vài ngày trước, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra trong hộp quà Tết của phòng làm việc Dương Tử có tặng kèm một bức tranh các vai diễn do Dương Tử đảm nhận, bao gồm cả phim đang chờ chiếu và được đề tên, trong đó có nữ chính Thanh Trâm Hành - Hoàng Tử Hà.

Chi tiết này đã làm dậy sóng khắp các diễn đàn, không ít người suy đoán đây chính là tín hiệu phim đã được hồi sinh sau khoảng thời gian bị "đắp chiếu", có khả năng lên sóng năm 2024. 

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh' nhờ Bành Quán Anh, dự kiến sẽ lên sóng năm 2024 - Ảnh 3

Thanh Trâm Hành xoay quanh chuyện yêu hận tình thù của nữ hoạn quan Hoàng Tử Hà (Dương Tử). Câu truyện lấy bối cảnh của thời nhà Đường (năm 618 đến 907 sau Công Nguyên). Nội dung xoay quanh nhân vật Hoàng Tử Hà (Dương Tử thủ vai). Cô là con gái của một vị quan liêm chính. Khác với những cô bé khác, Hoàng Tử Hà không giỏi nữ công gia chánh, không e lệ, không tin quỷ thần, chỉ thích theo cha phá án.

Một hôm, gia đình cô bị giết hại. Và cô bé Hoàng Tử Hà bị buộc tội là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, thay vì trốn chạy, cô lại chọn giải pháp truy tìm hung thủ thật sự. Trên đường đến kinh thành tìm công đạo cho bản thân, cô gặp Quỳ vương Lý Thư Bạch (Ngô Diệc Phàm thủ vai). Lý Thư Bạch đồng ý sẽ giúp Hoàng Tử Hà phá án, nhưng đổi lại, cô phải giúp anh ta giải quyết những vấn đề công vụ. Tất nhiên là cặp đôi này sẽ đến với nhau qua nhiều thăng trầm. Nhưng chính xác diễn biến như thế nào thì bạn phải đọc sách hoặc xem phim để tìm hiểu thêm.

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