Không uổng công 'cày phim', Trường Tương Tư của Dương Tử chính là phim chiếu mạng HOT nhất năm 2023

Vừa qua, theo thống kê, Trường Tương Tư phần 1 chính là bộ phim chiếu mạng có chỉ số Vlinkage cao nhất trong năm 2023. Có thể nói, dự án này không chỉ giúp Dương Tử củng cố vững chắc địa vị top tiểu hoa của mình mà còn giúp 3 nam diễn là Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý thu về lượng lớn người hâm mộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Trong thời gian ra mắt với khán giả, Trường Tương Tư cũng'vinh danh' chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng Vlinkage trong suốt 29 ngày, trong đó có 8 ngày phá 90, độ thảo luận cực kỳ cao. Ngoài ra, Trường Tương Tư cũng là phim chiếu mạng duy nhất có chỉ số Vlinkage phá 90 trong năm 2023.

Trường Tương Tư cũng là phim chiếu mạng duy nhất có chỉ số Vlinkage phá 90 trong năm 2023.

Ở bảng số liệu của Đăng Tháp, bộ phim cũng chiếm giữ vị trí số 1 của các hạng mục phim chiếu mạng, phim cổ trang, phim tình cảm lãng mạn. Siêu phẩm này cũng có tên trong top đầu bảng xếp hạng những phim chiếu mạng ăn khách nhất do Douyin, Maoyan bình chọn.

Bên cạnh đó, Trường Tương Tư còn nhận giải “Phim truyền hình xuất sắc của năm" tại sự kiện "Cột mốc truyền hình" (2023) do Tạp chí truyền hình và điện ảnh Trung Quốc tổ chức. Đây là kết quả của cuộc khảo sát quy mô lớn về sức mạnh toàn diện của ngành phát thanh truyền hình và mạng lưới truyền hình qua mạng.

Trường Tương Tư còn nhận giải “Phim truyền hình xuất sắc của năm" tại sự kiện "Cột mốc truyền hình" (2023).

Được biết, Trường Tương Tư thuộc thể loại cổ trang, thần thoại. Nội dung xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và 3 người đàn ông tài hoa là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai), Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai).

Tương Liễu yêu đơn phương Tiểu Yên nhưng vì hoàn cảnh hai gia tộc là kẻ thù nên phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Thương Huyền đem lòng yêu em họ Tiểu Yên, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Cuối cùng, chỉ có Đồ Sơn Cảnh nhờ tính cách tốt bụng, sự chân thành, bao dung nên đã chinh phục được trái tim Tiểu Yên.

Sau khi phần 1 Trường Tương Tư kết thúc, dân tình đều đang vô cùng ngóng chờ ngày công bố lịch chiếu phần 2, kể nốt câu chuyện còn đang dang dở.