Trường Tương Tư chứng minh đẳng cấp phim 'đại bạo' năm 2023, lọt top tác phẩm xuất sắc quý 3 do Quảng Điện công bố

Trường Tương Tư được công nhận là bom tấn của mùa hè 2023 khi liên tục có số điểm cao và dẫn đầu trong các bảng xếp hạng danh tiếng. Ở phần 1, phim của Dương Tử giành được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng không chỉ bởi tạo hình và màu phim chất lượng, mà còn bởi diễn xuất đồng đều của tất cả diễn viên.

Đến mới đây, bộ phim này tiếp tục nằm trong 4 bộ web drama thuộc danh sách 77 tác phẩm xuất sắc quý 3 do Quảng Điện công bố. 3 bộ phim khác là Nạn Nhân Không Hoàn Hảo, Hoan Nhan, Thước Đao Môn Truyền Kỳ.

Đây được xem là tin vui cực lớn đối với những fan cứng của Trường Tương Tư trước khi dự án này công chiếu phần 2 vào năm 2024.

Trường Tương Tư xoay quanh nàng Tiểu Yêu và ba người đàn ông tài hoa xuất chúng là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý). Nàng chính là Vương cơ của Cao Tân nhưng phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, mất đi thân phận lẫn dung mạo. Tiểu Yêu buộc giả dạng thành một nam nhi làm nghề thầy thuốc, có tên Văn Tiểu Lục.

Tác phẩm nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả bởi màu phim sắc nét, kỹ xảo chuyên nghiệp và diễn xuất của các diễn viên vô cùng tự nhiên. Ngoài ra, Dương Tử còn là người đẹp hàng đầu trong dàn tiểu hoa đán lứa 90, vậy nên sức hút của cô nàng càng khiến Trường Tương Tư được biết đến rộng rãi hơn.

Thậm chí, theo công bố của sách trắng Tencent, hiện nay, Dương Tử có thể được xem là đỉnh lưu của lứa tiểu hoa 90. Thành công của Trường Tương Tư giúp cho tên tuổi của mỹ nhân này ngày càng ghi dấu ấn đậm đà trong lòng người hâm mộ. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh nhan sắc thất thường song không thể phủ nhận Dương Tử đã có 1 năm 2023 "đại thắng", "đại bạo" với siêu phẩm Trường Tương Tư.