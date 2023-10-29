Ngoài có Dương Tử 'gánh phim', Trường Tương Tư còn thành công nhờ loạt yếu tố quan trọng này

Vị đạo diễn này khẳng định mình chỉ có một tiêu chuẩn dành cho diễn viên là phù hợp: "Hầu như diễn viên nào cũng nộp tiểu sử hiểu biết của mình về vai diễn. Khi đọc xong "bài tập" mà mọi người đã nộp, tôi cảm thấy khá bất ngờ về những cảm nhận đó".

Mới đây, đạo diễn Tần Trăn của bộphim Trường Tương Tư đã có những chia sẻ thú vị trong quá trình hoàn thành bộ phim. Cụ thể, vị đạo diễn đã thẳng thắn nói trong cuộc phỏng vấn với 1905 Film Network, Trường Tương Tư là bộ tiểu thuyết mang đậm tính thần thoại, tuy nhiên khi lên phim, ban biên kịch đã thay đổi một số chi tiết sao cho vừa vặn, hợp lý.

Để có được những bối cảnh gần sát với tiểu thuyết gốc, ê-kíp đã phải chuẩn bị công phu về mọi mặt, từ bối cảnh đến trang phục, thậm chí là cảm xúc của các diễn viên.

Riêng về Dương Tử, đạo diễn Tần Trăn đã dành nhiều lời khen ngợi rằng Dương Tử là một diễn viên tài năng và rất yêu thích diễn xuất. Ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc, Dương Tử đã rất coi trọng kịch bản và có khả năng nhận thức mạnh mẽ, có thể nắm bắt được mọi cảnh quay.

Trong phim, Dương Tử đóng hai vai là Văn Tiểu Lục (nam) và Tiểu Yêu (nữ). Việc một diễn viên đóng hai vai không phải hiếm nhưng cũng không hề dễ dàng. Bản thân Dương Tử đã chủ động điều chỉnh trang phục, trang điểm và biểu cảm, hành động rất nhiều để cho ra một vai nam nhân chân thực nhất, sinh động nhất.

Với sự đầu tư công phu, chỉn chu, tỉ mỉ, người hâm mộ đang rất mong đợi phần 2 của Trường Tương Tư sẽ ấn tượng hơn nữa.

Trường Tương Tư kể về vào thời thượng cổ, người, thần, yêu chung sống cùng nhau, ba nước Thần Nông, Hiên Viên, Cao Tân tạo thế chân vạc. Cửu Dao, Vương cơ của Cao Tân lưu lạc Đại Hoang trải qua trăm năm khốn khổ, không những mất đi thân phận, cũng mất cả dung mạo, dừng chân ở trấn Thanh Thủy, trở thành Văn Tiểu Lục "không nơi nào để đi, không có ai để nương tựa, không thể tự bảo vệ mình". Cô hành nghề y làm kế sinh nhai, sống tự do bất kham.

Thương Huyền, anh họ của Tiểu Yêu cũng là vương tử Hiên Viên tuy ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhịn chờ thời, những cũng muốn tìm kiếm Tiểu Yêu nên đã đi khắp Đại Hoang rồi đến trấn Thanh Thủy. Cuộc sống ở trấn Thanh Thủy bình dị ấm áp, Văn Tiểu Lục vô tình cứu Đồ Sơn Cảnh công tử Thanh Khâu đang hấp hối, sớm tối ở chung làm hai người dần nảy sinh tình cảm; Văn Tiểu Lục lại không đánh không quen với yêu chín đầu Tương Liễu, đồng cảm với nhau và trở thành tri kỷ. Văn Tiểu Lục và Thương Huyền gặp gỡ nhưng không nhận ra nhau, qua vài lần trắc trở, cuối cùng mới nhận ra Thương Huyền, khôi phục thân phận Vương cơ.