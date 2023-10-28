Lý do Dương Tử mới là sao nữ 'vượng bạn diễn' trong phim, chứ không phải là Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 28/10/2023 17:28

Mới đây, nhiều cư dân mạng cho rằng Dương Tử mới là tiểu hoa "vượng" bạn diễn nam nhất CBiz.

Sau khi kết thúc tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp là Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư lại bất ngờ lấy lại phong độ khi Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng. Ngoài danh tiếng tốt của bản thân, cô nàng còn được cho là có "vía" may mắn khi đóng với ai người đó liền gây chú ý và nhận sự quan tâm của khán giả.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không đồng tình với quan điểm này, họ cho rằng Dương Tử mới là tiểu hoa "vượng" bạn diễn nam nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Lý do Dương Tử mới là sao nữ 'vượng bạn diễn' trong phim, chứ không phải là Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

 

Khi chương trình thực tế có sự góp mặt của Dương Tử là Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Chúng Ta được phát sóng, nữ diễn viên Trường Tương Tư đã chia sẻ rằng bản thân vốn định nghỉ ngơi sau khi đóng máy phim, nhưng lại đồng ý nhận lời mời tham gia show sau cuộc gọi của Tạ Na.

Sau khi Dương Tử chia sẻ, Tạ Na cũng vui vẻ nói: "Chị rất vui vì biết Dương Tử vẫn đang quay phim. Hơn nữa cứ quay bộ nào là lại hot bộ đó. Cô ấy còn giúp các nam chính hot cùng nữa". 

Dương Tử sau đó tiếp tục chia sẻ về nam diễn viên Hà Cảnh, cho rằng Hà Cảnh chính là nam chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Đoạn hội thoại giữa Dương Tử và Tạ Na mặc dù ngắn ngủi nhưng đã cho thấy những tác phẩm và danh tiếng của mỹ nhân Trường Tương Tư trong giới giải trí CBiz hiện tại là không hề nhỏ.

Lý do Dương Tử mới là sao nữ 'vượng bạn diễn' trong phim, chứ không phải là Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả đối với các bộ phim mà bản thân tham gia, Dương Tử còn xuất sắc nâng đỡ, quan tâm tới các nam diễn viên hợp tác cùng.

Ban đầu khi Trường Tương Tư chưa lên sóng, chắc hẳn nhiều người không lường tới phim sẽ có nhiệt lượng cao tới vậy, lại còn liên tục lập được những thành tích đáng nể. Một phần nguyên nhân là bởi ngoài nữ chính Dương Tử, dàn diễn viên nam trong phim từ Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ hay Vương Hoằng Nghị đều có độ nhận diện thấp tới trung bình, cũng không phải lưu lượng. 

Lý do Dương Tử mới là sao nữ 'vượng bạn diễn' trong phim, chứ không phải là Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Trường Tương Tư không chỉ là một trong những tác phẩm được công nhận bạo khoản của năm 2023, mà dàn cast trong phim cũng trở nên nổi tiếng hơn hẳn, trong khi Dương Tử nhờ Trường Tương Tư mà càng thêm đứng vững ở vị trí top đầu hoa 90, thì Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi được dân tình săn đón hết mình, sự nghiệp chuyển biến theo chiều hướng tích cực vạn phần. 

 

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