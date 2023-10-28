Dương Tử từng muốn diễn phim của Trần Đô Linh nhưng bị đánh trượt casting vì lý do này

Sao quốc tế 28/10/2023 12:16

Dương Tử đã nhiều lần kể về một lần thử vai mà cô khá tự tin nhưng lại bị đánh trượt. Đó chính là phim điện ảnh Tai Trái, bộ phim đầu tiên mà Tô Hữu Bằng đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Mới đây, khi gặp lại Tô Hữu Bằng trong show truyền hình Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Chúng Ta, Dương Tử một lần nữa nhắc lại chuyện này. Cụ thể, nữ diễn vvin cho biết sau khi diễn thử đã nhận được một lời khen và cảm ơn của Tô Hữu Bằng. Thấy phản ứng của đàn anh, Dương Tử vui thầm trong lòng, nghĩ rằng chắc mình sẽ được chọn.

Tuy nhiên, kết quả lại không như nữ diễn viên kỳ vọng. Sau cùng, Tô Hữu Bằng chọn Trần Đô Linh, Mã Tư Thuần và Quan Hiểu Đồng cho dàn nhân vật nữ xuất hiện trong phim. Đặc biệt, đây cũng chính là vai diễn đầu tiên của Trần Đô Linh.

Dương Tử từng muốn diễn phim của Trần Đô Linh nhưng bị đánh trượt casting vì lý do này - Ảnh 1

Chia sẻ về quyết định này, Tô Hữu Bằng cho biết anh khen Dương Tử vì tôn trọng và không muốn đàn em bị tổn thương. Tuy nhiên vì số lượng vai diễn có hạn, nam diễn viên phải lựa chọn người phù hợp nhất với nhân vật của mình.Việc thử vai không thành công là điều khá bình thường với diễn viên. Có nhiều khi không phải khả năng diễn xuất không tốt mà do đánh giá của đạo diễn, biên kịch cảm thấy họ không phù hợp với nhân vật.

Khi được lựa chọn vào phim Tai Trái, Trần Đô Linh vẫn đang là  sinh viên chuyên ngành cơ khí điện thuộc trường ĐH Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh.

Trần Đô Linh vào vai Lý Nhị, cô gái 17 tuổi bị mất thính lực ở tai trái nên được gọi là "Tai nhỏ". Mặc dù khi ấy chưa có thành tích về diễn xuất nhưng có lẽ chính sự tự nhiên, thuần khiết của Trần Đô Linh là điều mà Tô Hữu Bằng tìm kiếm ở vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của mình.

Dương Tử từng muốn diễn phim của Trần Đô Linh nhưng bị đánh trượt casting vì lý do này - Ảnh 2

Tai trái được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhiêu Tuyết Mạn, nội dung phim xoay quanh những người trẻ tuổi với những tính cách và số phận khác nhau cùng quá trình trưởng thành của họ: Lý Nhị, Trương Dạng, Hứa Dực, và Ba Lạp. Bốn nhân vật chính với bốn tính cách khác biệt nhau tạo thành những mảng màu đan xen của bức tranh thanh xuân rực rỡ.

Nếu Lý Nhị là một cô gái dịu dàng nữ tính với vẻ đẹp mong manh thì Ba Lạp lại được xây dựng hoàn toàn đối lập. Mạnh mẽ, dám yêu, dám hận, một “bad girl” chính hiệu. Có lẽ vì thế mà cả Trương Dạng và Hứa Dực đều bị cô thu hút. Hai cô gái với hai tính cách khác biệt, một người như mặt trăng, thanh nhã, dịu dàng, một người như cơn gió, tự do, dám đương đầu để sống cuộc sống của mình. Tưởng chừng hai người sẽ chẳng thể nào hòa hợp thế mà họ lại là những người bạn tốt, có một tình bạn thật đặc biệt. Tôi không dùng từ “thân” bởi tình bạn của họ như xa như gần, nhưng chẳng ai có thể tách rời họ được.

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