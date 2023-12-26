Trường Tương Tư 2 có nguy cơ phải dời lịch chiếu vì dự án cổ trang này, khủng cỡ nào mà khiến Dương Tử ngậm ngùi 'nhường chỗ'?

Sao quốc tế 26/12/2023 13:57

Sau khi phần 1 Trường Tương Tư kết thúc, dân tình đều đang vô cùng ngóng chờ nền tảng sớm ngày công bố lịch chiếu phần 2.

Thông tin "Trường Tương Tư" phần 2 sẽ lên sóng vào tháng 2/2024 khiến khán giả vô cùng mong đợi. Tuy nhiên đến nay, đoàn làm phim vẫn chưa có động thái về dự án này.

Trường Tương Tư 2 có nguy cơ phải dời lịch chiếu vì dự án cổ trang này, khủng cỡ nào mà khiến Dương Tử ngậm ngùi 'nhường chỗ'? - Ảnh 1

Trước đó, phần 1 của “Trường Tương Tư" đã lên sóng 39 tập, kéo dài từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Phần 2 sẽ vẫn do dàn diễn viên Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ đóng chính.

Trường Tương Tư 2 có nguy cơ phải dời lịch chiếu vì dự án cổ trang này, khủng cỡ nào mà khiến Dương Tử ngậm ngùi 'nhường chỗ'? - Ảnh 2

Tuy nhiên, Trường Tương Tư có khả năng sẽ rời lịch chiếu sang quý khác của năm 2024, để nhường chỗ cho Khánh Dư Niên 2. Và cũng có thể 19 tập còn lại của Trường Tương Tư 2 phải tới mùa hè 2024 mới được cho ra mắt. Đây chắc hẳn không phải là một thông tin vui vẻ gì cho fan của Trường Tương Tư. 

Trường Tương Tư 2 có nguy cơ phải dời lịch chiếu vì dự án cổ trang này, khủng cỡ nào mà khiến Dương Tử ngậm ngùi 'nhường chỗ'? - Ảnh 3

Trường Tương Tư 2 có nguy cơ phải dời lịch chiếu vì dự án cổ trang này, khủng cỡ nào mà khiến Dương Tử ngậm ngùi 'nhường chỗ'? - Ảnh 4

Trường Tương Tư là tác phẩm cổ trang, thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa là Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).

Tương Liễu yêu đơn phương Tiểu Yêu nhưng vì hoàn cảnh hai gia tộc là kẻ thù nên phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Thương Huyền đem lòng yêu em họ Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Cuối cùng, chỉ có Đồ Sơn Cảnh nhờ tính cách tốt bụng, sự chân thành, bao dung nên đã chinh phục được trái tim Tiểu Yêu.

Kết thúc phần 1, ngũ vương Đức Nham chủ trương trọng dụng các dòng tộc Tây Viêm, trong khi Thương Huyền muốn mọi dòng tộc đều phải được đối xử bình đẳng. Chính vì thế, Thương Huyền đã nhận được sự ủng hộ từ các gia tộc lớn ở Trung Nguyên. Lý tưởng, tham vọng của Thương Huyền cũng là những gì mà Tây Viêm vương hiện tại mong muốn. Nhận thấy Thương Huyền vừa quyết đoán, vừa nhân hậu nên Tây Viêm vương đã quyết định truyền ngôi báu lại cho cháu trai này.

Phần 2 của phim sẽ xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh của Thương Huyền. Còn, Tương Liễu sau cùng chết trận. Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Trường Tương Tư 2 có nguy cơ phải dời lịch chiếu vì dự án cổ trang này, khủng cỡ nào mà khiến Dương Tử ngậm ngùi 'nhường chỗ'? - Ảnh 5

Về phần Khánh Dư Niên 2, tính đến ngày 25/12, đã  thu về hơn 9 triệu lượt đặt xem trước, một con số cao kỷ lục, ngay tới cả Trường Tương Tư 2 của Dương Tử cũng khó lòng đọ lại. Chính vì vậy đây được xem là dự án được mong đợi nhất đầu năm 2024. 

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