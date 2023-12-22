'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ?

Sao quốc tế 22/12/2023 13:38

Thông tin Dương Mịch cho tiền tỉ để mua bản quyền Trường Tương Tư và chọn luôn cả diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên.

Trường Tương Tư có nguyên tác gốc là tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, được đông đảo độc giả yêu thích. Chính Gia Hành đã bỏ ra khoảng 800 triệu NDT (hơn 2 nghìn tỷ đồng) để mua bản quyền chuyển thể thành phim.

'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ? - Ảnh 1

Tuy nhiên, khác với dự đoán của nhiều người, vai chính lại không thuộc về Dương Mịch hay "gà" nhà Gia Hành như Địch Lệ Nhiệt Ba. Nguyên nhân được netizen đồn đoán cũng vô cùng phong phú, đa dạng.

Lý do đầu tiên được đưa ra là do Dương Mịch quá bận rộn khi đang quay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương còn Địch Lệ Nhiệt Ba dồn tâm huyết cho Công Tố Tinh Anh. Chính vì thế, dự án này về tay Dương Tử cũng là hợp lý.

'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, xét về danh tiếng thì Dương Tử đang là tiểu hoa hot nhất nhì Cbiz. Nhiệt của nữ diễn viên được đánh giá đủ sức gánh phim và dàn cast kém nổi, mang về doanh thu khả quan cho Gia Hành.

Được biết, thời điểm bỏ tiền để mua lại Trường Tương Tư, bên cạnh việc "chọn mặt gửi vàng" chp Dương Tử làm nữ chính Tiểu Yêu, có nguồn tin tiết lộ Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ cũng nhờ có sự hỗ trợ của Dương Mịch mới giành được vai trong Trường Tương Tư. 

'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ? - Ảnh 3

Thành công ngoài sức mong đợi, Trường Tương Tư không chỉ giúp tên tuổi của Dương Tử ngày càng thăng hạng, chỗ đứng trong dàn tiểu hoa sau 90 thêm vững mà còn giúp loạt sao nam "vươn mình".

'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ? - Ảnh 4

Một trong số đó không thể không nhắc đến Đàn Kiện Thứ. Được biết, khi Đàn Kiện Thứ tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng, lúc này anh mới chuyển hướng từ ca sĩ sang diễn viên nên chưa quá nổi tiếng.

'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ? - Ảnh 5

Dương Mịch là người đã "ra tay cứu giúp" vì nhìn trúng năng lực của Đàn Kiện Thứ, giúp sao nam không bị loại ngay từ vòng đầu tiên của show. Cũng từ đây, nam diễn viên sinh năm 1990 dần được công chúng biết đến. Qua Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ lại càng hot và nhận về nhiều tài nguyên phim ảnh hơn. 

'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ? - Ảnh 6

Có thể thấy màn đầu tư của Dương Mịch không hề lỗ mà còn lãi đến bất ngờ. Trường Tương Tư được công nhận là dự án khủng với thành tích nhất nhì đường đua phim hoa ngữ trong năm 2023. Phần 2 dù chưa lên sóng song cũng đang khẳng định được sức nóng khi được đông đảo khán giả mong ngóng. 

Tiêu Chiến - Dương Tử 'nắm tay nhau' trở thành sao lưu lượng đỉnh nhất năm 2023, vượt mặt Dương Mịch, Dương Dương...

Tiêu Chiến - Dương Tử 'nắm tay nhau' trở thành sao lưu lượng đỉnh nhất năm 2023, vượt mặt Dương Mịch, Dương Dương...

Sách trắng giải trí Tencent 2023 công nhận rằng hiện tại, "nam Tiêu Chiến, nữ Dương Tử" là nhận định chung khi nói về sao lưu lượng. 

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Trường Tương Tư Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến - Dương Tử 'nắm tay nhau' trở thành sao lưu lượng đỉnh nhất năm 2023, vượt mặt Dương Mịch, Dương Dương...

Tiêu Chiến - Dương Tử 'nắm tay nhau' trở thành sao lưu lượng đỉnh nhất năm 2023, vượt mặt Dương Mịch, Dương Dương...

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca

Vì sao Dương Mịch không công khai mối quan hệ mới sau 5 năm ly hôn với Lưu Khải Uy?

Vì sao Dương Mịch không công khai mối quan hệ mới sau 5 năm ly hôn với Lưu Khải Uy?

Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này

Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 46 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 48 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều