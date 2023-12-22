'Phú bà' Dương Mịch mạnh tay chi tiền khủng để mua Trường Tương Tư, dành hào quang cho Dương Tử, 'đổi vận' cho Đàn Kiện Thứ?

Trường Tương Tư có nguyên tác gốc là tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, được đông đảo độc giả yêu thích. Chính Gia Hành đã bỏ ra khoảng 800 triệu NDT (hơn 2 nghìn tỷ đồng) để mua bản quyền chuyển thể thành phim.

Lý do đầu tiên được đưa ra là do Dương Mịch quá bận rộn khi đang quay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương còn Địch Lệ Nhiệt Ba dồn tâm huyết cho Công Tố Tinh Anh. Chính vì thế, dự án này về tay Dương Tử cũng là hợp lý.

Tuy nhiên, khác với dự đoán của nhiều người, vai chính lại không thuộc về Dương Mịch hay "gà" nhà Gia Hành như Địch Lệ Nhiệt Ba. Nguyên nhân được netizen đồn đoán cũng vô cùng phong phú, đa dạng.

Bên cạnh đó, xét về danh tiếng thì Dương Tử đang là tiểu hoa hot nhất nhì Cbiz. Nhiệt của nữ diễn viên được đánh giá đủ sức gánh phim và dàn cast kém nổi, mang về doanh thu khả quan cho Gia Hành.

Được biết, thời điểm bỏ tiền để mua lại Trường Tương Tư, bên cạnh việc "chọn mặt gửi vàng" chp Dương Tử làm nữ chính Tiểu Yêu, có nguồn tin tiết lộ Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ cũng nhờ có sự hỗ trợ của Dương Mịch mới giành được vai trong Trường Tương Tư.

Thành công ngoài sức mong đợi, Trường Tương Tư không chỉ giúp tên tuổi của Dương Tử ngày càng thăng hạng, chỗ đứng trong dàn tiểu hoa sau 90 thêm vững mà còn giúp loạt sao nam "vươn mình".

Một trong số đó không thể không nhắc đến Đàn Kiện Thứ. Được biết, khi Đàn Kiện Thứ tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng, lúc này anh mới chuyển hướng từ ca sĩ sang diễn viên nên chưa quá nổi tiếng.

Dương Mịch là người đã "ra tay cứu giúp" vì nhìn trúng năng lực của Đàn Kiện Thứ, giúp sao nam không bị loại ngay từ vòng đầu tiên của show. Cũng từ đây, nam diễn viên sinh năm 1990 dần được công chúng biết đến. Qua Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ lại càng hot và nhận về nhiều tài nguyên phim ảnh hơn.

Có thể thấy màn đầu tư của Dương Mịch không hề lỗ mà còn lãi đến bất ngờ. Trường Tương Tư được công nhận là dự án khủng với thành tích nhất nhì đường đua phim hoa ngữ trong năm 2023. Phần 2 dù chưa lên sóng song cũng đang khẳng định được sức nóng khi được đông đảo khán giả mong ngóng.