Vì sao Dương Mịch không công khai mối quan hệ mới sau 5 năm ly hôn với Lưu Khải Uy?

Tuy nhiên, không lâu sau khi chia tay, tin đồn hẹn hò của Dương Mịch và đàn em đã nhiều lần xuất hiện, đặc biệt là mối quan hệ với Ngụy Đại Huân. Khi tin tức này nổ, cả hai luôn không chịu thừa nhận hoặc tỏ thái độ phủ nhận khiến nhiều người thắc mắc.

Dù Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn 5 năm nhưng vẫn được truyền thông và công chúng chú ý. Trong khi Lưu Khải Uy đang hẹn hò với Lý Hiểu Phong thi Dương Mịch vẫn luôn "án binh bất động" trong chuyện tình cảm.

Theo một nguồn tin nói rằng không phải Dương Mịch không muốn tiết lộ mà việc Dương Mịch chậm trễ công khai mối quan hệ mới có liên quan đến chồng cũ Lưu Khải Uy. Sau khi chia tay, Lưu Khải Uy vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn mà thường lấy con gái Tiểu Nhu Mễ làm lý do, nói rằng con gái còn nhỏ, Dương Mịch không được phép có mối quan hệ mới trong vòng 3 năm để tránh ảnh hưởng đến ái nữ.

Vì con gái, Dương Mịch đành phải chấp nhận yêu cầu từ chồng cũ. Thậm chí Dương Mịch đành phải giải thích rằng cô bận rộn với công việc và không có hứng thú với việc sử dụng thời gian rảnh rỗi để vun đắp một mối quan hệ mới. Dương Mịch nhấn mạnh rằng cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân của mình ở thời điểm hiện tại.

Sau khi biết được nguyên nhân như vậy, một số cư dân mạng bày tỏ sự xót xa cho Dương Mịch, làm như vậy thì quá bất công với cô, có vẻ như Lưu Khải Uy là người tàn nhẫn. Nhưng cũng có cư dân mạng đồng tình với Lưu Khải Uy, việc cha mẹ tìm kiếm một tình yêu mới quá sớm sẽ thực sự có nhiều tác động xấu đến trẻ em.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn năm 2014 sau vài lần hợp tác trong các dự án điện ảnh. Cặp đôi chia tay 4 năm sau đó. Lưu Khải Uy là người chăm sóc con gái.

Sau ly hôn, Lưu Khải Uy công khai hẹn hò diễn viên Lý Hiểu Phong vào cuối năm 2022. Còn Dương Mịch từng vướng tin đồn tình ái với Ngụy Đại Huân, Vương Tuấn Khải. Song, chưa lần nào nữ diễn viên phản hồi về những tin đồn trên.