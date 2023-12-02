Lưu Khải Uy sắp tái hôn với bạn gái mới, Dương Mịch quyết giành quyền nuôi con gái nghi bị trầm cảm?

Sao quốc tế 02/12/2023 14:45

Việc cha mẹ ly hôn cũng được cho là tác động mạnh mẽ tới tâm lý của Tiểu Gạo Nếp. Theo một số nguồn tin, từ giữa năm 2023, khi hay tin chồng cũ sắp tái hôn, Dương Mịch bày tỏ mong muốn được đón con gái về chăm sóc. 

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong đã hẹn hò được hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, cả hai thường xuyên dính tin đồn sắp kết hôn. Theo nguồn tin, khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn đã ký thỏa thuận. Trong thỏa thuận có một điều khoản: Ai kết hôn trước sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp.

Theo HK01, Lưu Khải Uy dự định tái hôn với bạn gái và sắp đón đứa con chung của họ. Việc cha mẹ đổ vỡ hôn nhân và luôn là tâm điểm của truyền thông được cho là sức ép lớn với một cô bé sắp bước vào tuổi dậy thì như Tiểu Gạo Nếp. 

Lưu Khải Uy sắp tái hôn với bạn gái mới, Dương Mịch quyết giành quyền nuôi con gái nghi bị trầm cảm? - Ảnh 1

Có cha mẹ là người nổi tiếng, Tiểu Gạo Nếp luôn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Để bảo vệ con gái, Dương Mịch cố gắng giữ cho con khỏi tiếp xúc với truyền thông và có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, Tiểu Gạo Nếp ngày càng lớn và khó tránh tiếp xúc với những bài báo trên mạng. Việc cha mẹ ly hôn cũng được cho là tác động mạnh mẽ tới tâm lý của Tiểu Gạo Nếp. Theo một số nguồn tin, từ giữa năm 2023, khi hay tin chồng cũ sắp tái hôn, Dương Mịch bày tỏ mong muốn được đón con gái về chăm sóc. 

Bên cạnh đó, Dương Mịch muốn đưa con gái về Bắc Kinh (Trung Quốc) sống từ tháng 9 để tiện cho việc nhập học. Từ giữa năm 2023, nữ diễn viên được cho là bí mật về Hong Kong để thăm con và bàn bạc lại việc phân chia quyền nuôi con với chồng cũ. 

Lưu Khải Uy sắp tái hôn với bạn gái mới, Dương Mịch quyết giành quyền nuôi con gái nghi bị trầm cảm? - Ảnh 2

Dương Mịch cũng được chính nhân viên lên tiếng minh oan, xóa danh "người mẹ tồi". Theo người này, Dương Mịch rất yêu thương con gái. Cô muốn bảo vệ con gái khỏi sự chú ý của truyền thông nên không nhắc đến con hay công khai hình ảnh con gái trên các phương tiện truyền thông. 

Những ngày quay cuồng vì công việc, cô luôn dành thời gian gọi điện thoại trò chuyện cùng con. Cả hai mẹ con vừa lên kế hoạch đi du lịch và trượt tuyết vào thời gian tới. Không có chuyện cô ấy bỏ bê trách nhiệm người mẹ.

Lưu Khải Uy sắp tái hôn với bạn gái mới, Dương Mịch quyết giành quyền nuôi con gái nghi bị trầm cảm? - Ảnh 3

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng vướng tin đồn hẹn hò tài tử kém tuổi Ngụy Đại Huân nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng xác nhận thông tin này. Cặp đôi được cho là đã chia tay vào giữa năm 2021 sau gần 2 năm bên nhau. 

Chia sẻ trong bài báo hồi đầu năm 2023, mỹ nhân 8X của màn ảnh Hoa ngữ cho biết, sự nghiệp là điều quan trọng nhất với cô lúc này. Chuyện tình cảm không còn là ưu tiên với nữ diễn viên nhưng cô sẽ vẫn thuận theo tự nhiên nếu may mắn gặp được người phù hợp. 

Xôn xao tin bé Tiểu Gạo Nếp bị trầm cảm: Dương Mịch tiến thoái lưỡng nan, Lưu Khải Uy đang trục trặc với bạn gái

Xôn xao tin bé Tiểu Gạo Nếp bị trầm cảm: Dương Mịch tiến thoái lưỡng nan, Lưu Khải Uy đang trục trặc với bạn gái

Con gái của Lưu Khải Uy và Dương Mịch được biết đến với cái tên Tiểu Gạo Nếp (Tiểu Nhu Mễ) đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận trong những ngày gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin bé Tiểu Gạo Nếp bị trầm cảm: Dương Mịch tiến thoái lưỡng nan, Lưu Khải Uy đang trục trặc với bạn gái

Xôn xao tin bé Tiểu Gạo Nếp bị trầm cảm: Dương Mịch tiến thoái lưỡng nan, Lưu Khải Uy đang trục trặc với bạn gái

Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu?

Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu?

Từng là đối thủ trong dàn tiểu hoa 85, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'gặp hạn' chung

Từng là đối thủ trong dàn tiểu hoa 85, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'gặp hạn' chung

Rộ tin Lưu Khải Uy chuẩn bị tái hôn với 'tình mới', quyền nuôi con gái sẽ được trả lại cho Dương Mịch

Rộ tin Lưu Khải Uy chuẩn bị tái hôn với 'tình mới', quyền nuôi con gái sẽ được trả lại cho Dương Mịch

Phim điện ảnh 'Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được' của Dương Mịch ấn định lịch chiếu

Phim điện ảnh 'Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được' của Dương Mịch ấn định lịch chiếu

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận khoe ảnh cận mặt: Người được khen nức nở, người bị chê kém sắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều