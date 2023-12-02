Lưu Khải Uy sắp tái hôn với bạn gái mới, Dương Mịch quyết giành quyền nuôi con gái nghi bị trầm cảm?

Theo HK01, Lưu Khải Uy dự định tái hôn với bạn gái và sắp đón đứa con chung của họ. Việc cha mẹ đổ vỡ hôn nhân và luôn là tâm điểm của truyền thông được cho là sức ép lớn với một cô bé sắp bước vào tuổi dậy thì như Tiểu Gạo Nếp.

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong đã hẹn hò được hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, cả hai thường xuyên dính tin đồn sắp kết hôn. Theo nguồn tin, khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn đã ký thỏa thuận. Trong thỏa thuận có một điều khoản: Ai kết hôn trước sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp.

Có cha mẹ là người nổi tiếng, Tiểu Gạo Nếp luôn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Để bảo vệ con gái, Dương Mịch cố gắng giữ cho con khỏi tiếp xúc với truyền thông và có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, Tiểu Gạo Nếp ngày càng lớn và khó tránh tiếp xúc với những bài báo trên mạng. Việc cha mẹ ly hôn cũng được cho là tác động mạnh mẽ tới tâm lý của Tiểu Gạo Nếp. Theo một số nguồn tin, từ giữa năm 2023, khi hay tin chồng cũ sắp tái hôn, Dương Mịch bày tỏ mong muốn được đón con gái về chăm sóc.

Bên cạnh đó, Dương Mịch muốn đưa con gái về Bắc Kinh (Trung Quốc) sống từ tháng 9 để tiện cho việc nhập học. Từ giữa năm 2023, nữ diễn viên được cho là bí mật về Hong Kong để thăm con và bàn bạc lại việc phân chia quyền nuôi con với chồng cũ.

Dương Mịch cũng được chính nhân viên lên tiếng minh oan, xóa danh "người mẹ tồi". Theo người này, Dương Mịch rất yêu thương con gái. Cô muốn bảo vệ con gái khỏi sự chú ý của truyền thông nên không nhắc đến con hay công khai hình ảnh con gái trên các phương tiện truyền thông.

Những ngày quay cuồng vì công việc, cô luôn dành thời gian gọi điện thoại trò chuyện cùng con. Cả hai mẹ con vừa lên kế hoạch đi du lịch và trượt tuyết vào thời gian tới. Không có chuyện cô ấy bỏ bê trách nhiệm người mẹ.

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng vướng tin đồn hẹn hò tài tử kém tuổi Ngụy Đại Huân nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng xác nhận thông tin này. Cặp đôi được cho là đã chia tay vào giữa năm 2021 sau gần 2 năm bên nhau.

Chia sẻ trong bài báo hồi đầu năm 2023, mỹ nhân 8X của màn ảnh Hoa ngữ cho biết, sự nghiệp là điều quan trọng nhất với cô lúc này. Chuyện tình cảm không còn là ưu tiên với nữ diễn viên nhưng cô sẽ vẫn thuận theo tự nhiên nếu may mắn gặp được người phù hợp.