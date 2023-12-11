Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này

Sao quốc tế 11/12/2023 15:24

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng chịu cảnh làm nền cho nữ diễn viên này trong dự án sắp ra mắt.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là những mỹ nhân đình đám lứa 85 của Cbiz. Cách đây không lâu, cả hai người đẹp đều quyết định quay lại với dòng phim cổ trang tiên hiệp. Nếu Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành tái hợp với Lâm Canh Tân thì Dương Mịch cũng trở lại với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên hợp tác cùng đàn em Cung Tuấn. 

Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này - Ảnh 1

Sắp tới đây, cả hai lại khiến fan mong đợi khi sắp có chung dự án phim. Theo đó, trên mạng xã hội Weibo mới đây xuất hiện tin tức về dàn diễn viên hùng hậu tham gia phim điện ảnh Tương Viên Lộng của đạo diễn nổi danh Trần Khả Tân. Trong đó, diễn viên chính là Chương Tử Di, Lôi Giai Âm. Còn lại, một dàn sao “khủng” Cbiz sẽ đóng vai phụ và vai khách mời của phim bao gồm: Thẩm Đằng, Lưu Hiểu Khánh, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trần Xung, Chu Á Văn, Châu Vận, Đồng Đại Vĩ, Lý Thần, Khuất Sở Tiêu, Đỗ Giang, Lưu Hoa, Khâu Thiên, Vương Hoành Ba, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Cảnh Xuân, Dương Mịch, Chu Nhất Long, Mã Tư Thuần, Trần Khôn, Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Truyền Quân, Lý Hiện, Đàm Trác, Vương Đan Ni, Vương Mẫn Dịch.

Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này - Ảnh 2Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này - Ảnh 3

Ngay khi đội hình diễn viên được công bố, những ngày qua, netizen lập tức nổ ra tranh cãi về việc Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia hay đóng vai trò gì trong phim. Fan của 2 nàng tiểu hoa liên tục "tranh nhau" đất diễn cho thần tượng. Tuy nhiên, trên thực tế là, hai tiểu hoa 85 đều chỉ là “kép phụ” cho đàn chị Chương Tử Di.

Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này - Ảnh 4

Từng là đối thủ truyền kiếp nhưng có thể thấy ở thời điểm hiện tại, cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều phải chịu cảnh bị áp phiên và làm nền cho người khác trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn cho rằng sẽ ủng hộ thần tượng mình dù hai nàng tiểu hoa có ra mắt với vị trí nào trong dự án mới. 

Thuộc lứa tiểu hoa 85 có danh lẫn tiếng, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải làm nền, 'nhường hào quang' cho người này - Ảnh 5

Tương Viên Lộng lấy bối cảnh thập niên 1940, xoay quanh vụ án có thật rúng động tại Thượng Hải (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Nội dung phim kể về một người phụ nữ bị cáo buộc mưu sát và phân xác người chồng ngược đãi cô. Dự án mới của Tử Di được nhiều fan kỳ vọng. Trên Weibo, các khán giả cho biết mong chờ người đẹp tạo được sự đột phá trong sự nghiệp bởi những năm gần đây, cô không có tác phẩm gây tiếng vang. 

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