Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé

Sao quốc tế 08/12/2023 14:48

Trong sự kiện GQ Thịnh Điển, Dương Mịch gây ấn tượng khi hóa thân thành nữ hoàng hoa hồng đen khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc của mình.

Chiều ngày 7/12, sự kiện GQ Thịnh Điển với chủ đề "Men of The Year" đã chính thức diễn ra ở tỉnh Chiết Giang bên cạnh dòng sông cổ kính và mơ mộng. Ngay từ khi sự kiện mới được công bố đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo công chúng, người hâm mộ và truyền thông nhờ chủ đề khác lạ và độc đáo khác hẳn mọi năm.

Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 1
Khách mời tham gia sự kiện GQ Thịnh Điển sẽ xuất hiện trên thảm đỏ bằng hình thức đi bằng thuyền.

Theo đó, các khách mời của GQ Thịnh Điển sẽ xuất hiện trên thảm đỏ bằng hình thức đi bằng thuyền. Đây là điều cực kỳ khác lạ và chưa từng có ở những năm trước.

Sự kiện năm nay rất náo nhiệt khi sở hữu dàn khách mời đình đám như: Dương Mịch, Dương Tử, Lý Hiện, Cảnh Điềm, Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Bạch Lộc, Lý Nhất Đồng, Trương Nhược Quân, Trương Lăng Hách, Cung Tuấn, Lý Thấm, Lưu Vũ Hân, Kim Thần, Tống Uy Long, Nghê Ni, Bạch Kính Đình, Hứa Quang Hán...

Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 2
Dương Mịch hóa thân thành nữ hoàng hoa hồng đen với bộ trang sức đắt giá cùng chiếc túi xách bắp cải cực độc đáo.

Tại sự kiện này, Dương Mịch khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc của mình. Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên hóa thân thành nữ hoàng hoa hồng đen với bộ trang sức đắt giá cùng chiếc túi xách bắp cải cực độc đáo. Người đẹp họ Dương được nhận xét là cực kỳ phá cách khi chụp bộ ảnh mặc đồ cực sang đi… chợ.

Chưa dừng lại ở đó, bộ ảnh trong trang phục màu đen thứ 2 của Dương Mịch mới khiến công chúng phải ngỡ ngàng. Theo đó, cách tạo dáng chụp ảnh của nữ chính Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa như bắt chước các tấm ảnh lúc nhỏ. Khi đặt cạnh nhau, nhiều người đã không khỏi thốt lên rằng nhan sắc Dương Mịch quả thật rất đỉnh.

Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 3
Tạo hình của Dương Mịch trong bộ ảnh bắt chước dáng chụp của các tấm ảnh lúc nhỏ.
Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 4
Từ bộ ảnh cho thấy Dương Mịch sở hữu nhan sắc cực phẩm từ nhỏ. 

Những bức ảnh cho thấy, dù đã mấy mươi năm đã trôi qua, những đường nét trên gương mặt Dương Mịch vẫn giống hồi nhỏ. Đôi mắt phượng long lanh, nụ cười ngọt ngào của nàng tiểu hoa vẫn khiến bao người phải mê mệt. Ý tưởng về bộ ảnh độc đáo này của Dương Mịch cũng nhận được vô số lời khen ngợi có cánh.

Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 5

Ý tưởng về bộ ảnh độc đáo này của Dương Mịch cũng nhận được vô số lời khen ngợi có cánh.

Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 6
Dương Mịch từ nhỏ đã rất khí chất. 
Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 7
Nhan sắc thời bé của Dương Mịch không quá khác biệt. 
Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 8
Vẻ đẹp trong trẻo từ bé của Dương Mịch nhận được vô số lời khen ngợi.

Năm 2023 không phải là một năm quá thành công của Dương Mịch ở mảng phim ảnh, tuy nhiên công chúng vẫn rất kỳ vọng vào sự bùng nổ của cô nàng trong năm 2024. Sắp tới đây, nàng tiểu hoa sẽ có 2 bộ phim truyền hình chờ lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ tân 1944.

Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé - Ảnh 9
Năm 2024, Dương Mịch sẽ có 2 bộ phim truyền hình chờ lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ tân 1944.

Ngoài ra, Dương Mịch còn có phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được. Còn có thông tin cho biết cô nàng sẽ đảm nhận một vai phụ trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng do Chương Tử Di đóng chính. Công chúng đang vô cùng mong đợi sự bùng nổ của Dương Mịch sau khi rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ.

Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đang là 2 cái tên đang được đạo diễn cân nhắc cho dự án điện ảnh được chờ đợi Tương Viên Lộng, có Chương Tử Di tham gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt

Nhẫn nhịn suốt 5 năm sau khi kết hôn, lần đầu Dương Mịch nói ra lý do chấp nhận lấy Lưu Khải Uy, quyết đòi lại quyền nuôi con gái

Nhẫn nhịn suốt 5 năm sau khi kết hôn, lần đầu Dương Mịch nói ra lý do chấp nhận lấy Lưu Khải Uy, quyết đòi lại quyền nuôi con gái

Dương Mịch thành công giành cơ hội hợp tác cùng Chương Tử Di, đại fan lên tiếng xác nhận tham gia dự án Tương Viên Lộng

Dương Mịch thành công giành cơ hội hợp tác cùng Chương Tử Di, đại fan lên tiếng xác nhận tham gia dự án Tương Viên Lộng

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế

Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz?

Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz?

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 15 giờ 4 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 15 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều