Dương Mịch đẹp mê hồn khi hóa thân thành 'nữ hoàng hoa hồng đen', làm một điều đặc biệt khẳng định đẳng cấp nhan sắc đỉnh từ bé

Theo đó, các khách mời của GQ Thịnh Điển sẽ xuất hiện trên thảm đỏ bằng hình thức đi bằng thuyền. Đây là điều cực kỳ khác lạ và chưa từng có ở những năm trước.

Chiều ngày 7/12, sự kiện GQ Thịnh Điển với chủ đề "Men of The Year" đã chính thức diễn ra ở tỉnh Chiết Giang bên cạnh dòng sông cổ kính và mơ mộng. Ngay từ khi sự kiện mới được công bố đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo công chúng, người hâm mộ và truyền thông nhờ chủ đề khác lạ và độc đáo khác hẳn mọi năm.

Tại sự kiện này, Dương Mịch khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc của mình. Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên hóa thân thành nữ hoàng hoa hồng đen với bộ trang sức đắt giá cùng chiếc túi xách bắp cải cực độc đáo. Người đẹp họ Dương được nhận xét là cực kỳ phá cách khi chụp bộ ảnh mặc đồ cực sang đi… chợ.

Chưa dừng lại ở đó, bộ ảnh trong trang phục màu đen thứ 2 của Dương Mịch mới khiến công chúng phải ngỡ ngàng. Theo đó, cách tạo dáng chụp ảnh của nữ chính Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa như bắt chước các tấm ảnh lúc nhỏ. Khi đặt cạnh nhau, nhiều người đã không khỏi thốt lên rằng nhan sắc Dương Mịch quả thật rất đỉnh.

Tạo hình của Dương Mịch trong bộ ảnh bắt chước dáng chụp của các tấm ảnh lúc nhỏ.

Từ bộ ảnh cho thấy Dương Mịch sở hữu nhan sắc cực phẩm từ nhỏ.

Những bức ảnh cho thấy, dù đã mấy mươi năm đã trôi qua, những đường nét trên gương mặt Dương Mịch vẫn giống hồi nhỏ. Đôi mắt phượng long lanh, nụ cười ngọt ngào của nàng tiểu hoa vẫn khiến bao người phải mê mệt. Ý tưởng về bộ ảnh độc đáo này của Dương Mịch cũng nhận được vô số lời khen ngợi có cánh.

Ý tưởng về bộ ảnh độc đáo này của Dương Mịch cũng nhận được vô số lời khen ngợi có cánh.

Dương Mịch từ nhỏ đã rất khí chất.

Nhan sắc thời bé của Dương Mịch không quá khác biệt.

Vẻ đẹp trong trẻo từ bé của Dương Mịch nhận được vô số lời khen ngợi.

Năm 2023 không phải là một năm quá thành công của Dương Mịch ở mảng phim ảnh, tuy nhiên công chúng vẫn rất kỳ vọng vào sự bùng nổ của cô nàng trong năm 2024. Sắp tới đây, nàng tiểu hoa sẽ có 2 bộ phim truyền hình chờ lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ tân 1944.

Năm 2024, Dương Mịch sẽ có 2 bộ phim truyền hình chờ lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ tân 1944.

Ngoài ra, Dương Mịch còn có phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được. Còn có thông tin cho biết cô nàng sẽ đảm nhận một vai phụ trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng do Chương Tử Di đóng chính. Công chúng đang vô cùng mong đợi sự bùng nổ của Dương Mịch sau khi rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ.