Tương viên lộng là dự án gây chú ý của điện ảnh Trung Quốc và mới được thông báo kế hoạch thực hiện. Phim do đạo diễn Trần Khả Tân thực hiện và có sự tham gia đóng chính của Chương Tử Di.

Tương viên lộng lập tức nhận được sự chú ý của khán giả bởi phim đánh dấu sự trở lại của Chương Tử Di với điện ảnh sau thời gian nghỉ ngơi, làm mới bản thân. Dự án gần nhất của Chương Tử Di là phim truyền hình Thượng Dương Phú (năm 2021) nhưng không nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Phim lấy bối cảnh thập niên 1940, xoay quanh vụ án có thật rúng động tại Thượng Hải (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Nội dung phim kể về một người phụ nữ bị cáo buộc mưu sát và phân xác người chồng ngược đãi cô.

Đạo diễn Trần Khả Tân nói ông chờ 20 năm mới có dịp làm việc với Chương Tử Di. Đạo diễn cho biết thông điệp phim là cuộc đấu tranh sinh tồn của những người phụ nữ mạnh mẽ, dám đứng lên làm chủ cuộc sống của chính mình.

Tương viên lộng lập tức nhận được sự chú ý của khán giả bởi phim đánh dấu sự trở lại của Chương Tử Di với điện ảnh sau thời gian nghỉ ngơi.

Ngoài nữ chính Chương Tử Di và nam chính Lôi Giai Âm, dự án Tương viên lộng còn thu hút sự tò mò của công chúng với dàn diễn viên phụ.

Mới đây, 1 đại fan của Dương Mịch đã lên tiếng xác nhận nàng tiểu hoa sẽ tham gia dự án lần này. Trước đó, douban phim Tương Viên Lộng cũng cập nhật đội hình diễn viên chính gồm Chương Tử Di, Lôi Giai Âm, Dương Mịch. Người hâm mộ cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận nữ diễn viên sẽ góp mặt trong dự án đình đám này.

Mặc dù mỗi bộ phim Dương Mịch tham gia đều gặt hái được thành tích khả quan nhưng cô bị chê không có thực lực khi các vai diễn trước đây thường chỉ "một màu", trùng lặp với hình ảnh một mỹ nữ xinh đẹp trong tạo hình nhân vật cổ trang, không đa dạng về vai diễn. Chính vì vậy, dự án lần này được cư dân mạng hy vọng sẽ là màn đột phá của nàng tiểu hoa 85.