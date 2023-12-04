Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế

Trịnh Sảng từng là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến... Năm 2021, giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nữ diễn viên nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi vướng scandal trốn thuế, nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con sinh đôi.

Từ năm 2021, mỹ nhân thanh xuân vườn trường chính thức rút khỏi làng giải trí Hoa ngữ và sang Mỹ sống. Tuy nhiên, việc bị cơ quan chức năng tại Trung Quốc xử phạt vì trốn thuế của Trịnh Sảng để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế đối với các đối tác.

Các hợp đồng quảng cáo hay các bộ phim có sự tham gia của Trịnh Sảng đều bị hủy, không có khả năng lên sóng, khiến các nhà sản xuất và các thương hiệu chịu thiệt hại lớn về kinh tế. Do vậy, nữ diễn viên liên tục bị đối tác đâm đơn kiện, đòi bồi thường.

Dù không còn "đất" ở xứ sở tỷ dân, song sức hút của mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn thuộc hàng khủng. Thậm chí đủ sức đè bẹp loạt tiểu hoa đình đám như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi... Mới đây, bảng xếp hạng chỉ số tìm kiếm Baidu trung bình ngày từ 2021 – 2023 đã được công bố. Theo đó, nữ chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đứng ở vị trí số 1 với 27.748 lượt tìm kiếm. Theo sau lần lượt là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư…

Có thể thấy, cho thấy dù đã "bít cửa" trở lại showbiz, nhưng Trịnh sảng vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mỗi lần nữ diễn viên có động thái mới đều ngay lập tức leo lên hot search và nhận về nhiều quan tâm của dư luận.

Trong khoảng thời gian gần 3 năm kể từ lúc bị phong sát, ngoài những thông tin liên quan tới kiện tụng và tranh cãi ồn ào với bạn trai cũ (Trương Hằng), Trịnh Sảng hầu như không có hoạt động đáng chú ý. Nữ diễn viên thừa nhận, cô không còn cơ hội trở lại làm việc trong làng giải trí Hoa ngữ sau những sai lầm.