Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế

Sao quốc tế 04/12/2023 19:58

Mặc dù đã 'biến mất' khỏi làng giải trí sau khi bị phong sát, song mỗi lần Trịnh Sảng xuất hiện lại trở thành chủ đề hot được cư dân mạng quan tâm.

Trịnh Sảng từng là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến... Năm 2021, giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nữ diễn viên nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi vướng scandal trốn thuế, nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con sinh đôi.

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế - Ảnh 1

Từ năm 2021, mỹ nhân thanh xuân vườn trường chính thức rút khỏi làng giải trí Hoa ngữ và sang Mỹ sống. Tuy nhiên, việc bị cơ quan chức năng tại Trung Quốc xử phạt vì trốn thuế của Trịnh Sảng để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế đối với các đối tác. 

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế - Ảnh 2

Các hợp đồng quảng cáo hay các bộ phim có sự tham gia của Trịnh Sảng đều bị hủy, không có khả năng lên sóng, khiến các nhà sản xuất và các thương hiệu chịu thiệt hại lớn về kinh tế. Do vậy, nữ diễn viên liên tục bị đối tác đâm đơn kiện, đòi bồi thường.

Dù không còn "đất" ở xứ sở tỷ dân, song sức hút của mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn thuộc hàng khủng. Thậm chí đủ sức đè bẹp loạt tiểu hoa đình đám như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi... Mới đây, bảng xếp hạng chỉ số tìm kiếm Baidu trung bình ngày từ 2021 – 2023 đã được công bố. Theo đó, nữ chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đứng ở vị trí số 1 với 27.748 lượt tìm kiếm. Theo sau lần lượt là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư…

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế - Ảnh 3

Có thể thấy, cho thấy dù đã "bít cửa" trở lại showbiz, nhưng Trịnh sảng vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mỗi lần nữ diễn viên có động thái mới đều ngay lập tức leo lên hot search và nhận về nhiều quan tâm của dư luận.

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế - Ảnh 4 

Trong khoảng thời gian gần 3 năm kể từ lúc bị phong sát, ngoài những thông tin liên quan tới kiện tụng và tranh cãi ồn ào với bạn trai cũ (Trương Hằng), Trịnh Sảng hầu như không có hoạt động đáng chú ý. Nữ diễn viên thừa nhận, cô không còn cơ hội trở lại làm việc trong làng giải trí Hoa ngữ sau những sai lầm. 

Dù bị 'phong sát' đã lâu, Trịnh Sảng vẫn chễm chệ leo lên 'hotsearch' chỉ một bức ảnh

Dù bị 'phong sát' đã lâu, Trịnh Sảng vẫn chễm chệ leo lên 'hotsearch' chỉ một bức ảnh

Trịnh Sảng từng được gọi với danh xưng “công chúa nhiệt sưu” khi chỉ cần một hành động nhỏ là đủ lên hot search trên mạng xã hội Weibo.

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