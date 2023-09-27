Trịnh Sảng bị kiện, phải bồi thường hơn 90 triệu NDT cho công ty đầu tư

Sau khi bị phong sát vì mang thai hộ và trốn thuế, Trịnh Sảng bị một công ty đầu tư điện ảnh khởi kiện vì không thể chiếu phim do cô làm nữ chính.

Mới đây vào ngày 26/9, Tòa án nhân dân quận Song Giang, Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết cho vụ kiện giữa Công ty TNHH Đầu tư Phim và Truyền hình Hải Ninh D và nữ diễn viên Trịnh Sảng. Cụ thể, Trịnh Sảng buộc phải trả lại cho Công ty TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Hải Ninh D 30,5 triệu NDT (tương đương 101 tỷ đồng) và bồi thường thiệt hại kinh tế 60 triệu NDT (tương đương 200,1 tỷ đồng). Như vậy, tổng số tiền mà Trịnh Sảng phải đưa cho công ty trên là 90,5 triệu NDT (khoảng 301,9 tỷ đồng). Mặc dù phía Trịnh Sảng đã kháng cáo nhưng tòa án vẫn quyết định giữ nguyên phán quyết của mình.

Tổng số tiền mà Trịnh Sảng phải đưa cho công ty trên là 90,5 triệu NDT (khoảng 301,9 tỷ đồng). Năm 2021, sự nghiệp của Trịnh Sảng xuống dốc không phanh sau khi bạn trai cũ Trương Hằng cáo buộc cô có những hành vi phi đạo đức như cố gắng phá thai 7 tháng tuổi, lạm dụng trẻ em và trốn thuế dẫn đến sự sụp đổ danh tiếng. Cụ thể, trong thời gian quan hệ tình cảm mặn nồng, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã đường ai nấy đi, nữ diễn viên từ chối nhận con và muốn bỏ thai khi thai nhi được 7 tháng tuổi. Sau khi cặp song sinh chào đời, Trịnh Sảng cũng không đến thăm hay hỏi han gì về chúng.

Năm 2021, sự nghiệp của Trịnh Sảng xuống dốc không phanh. Trương Hằng cũng cáo buộc rằng Trịnh Sảng lạm dụng thể xác những đứa trẻ, mặc dù nữ diễn viên đã phủ nhận những cáo buộc đó. Những cáo buộc này hoàn toàn gây sốc đối với ngành giải trí Trung Quốc và châu Á. Vào thời điểm đó, một trang truyền thông chính thống thậm chí còn bình luận rằng Trịnh Sảng vi phạm giới hạn của đạo đức con người và công chúng đã quay lưng lại với cô. Những cáo buộc này hoàn toàn gây sốc đối với ngành giải trí Trung Quốc và châu Á. Trịnh Sảng (SN 1991) từng là sao nữ hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với những vai diễn qua bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới, Thanh xuân đấu, Vườn sao băng… Cô được trao danh hiệu "nữ thần thanh xuân" của làng giải trí Hoa ngữ. Thành công cũng giúp cô được các nhãn hàng và chương trình gameshow săn đón. Các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm do cô quảng bá được người hâm mộ săn lùng, liên tục cháy hàng. Trịnh Sảng (SN 1991) từng là sao nữ hàng đầu Trung Quốc.

Bất ngờ trước mối liên kết giữa ba cái tên nổi tiếng Cbiz: Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong là những ngôi sao Trung Quốc bị cấm hoạt động nghệ thuật do scandal nghiêm trọng. Những gương mặt này đều có mối liên hệ bất ngờ với một thương hiệu thời trang cao cấp.

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