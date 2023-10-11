Sau bê bối rúng động Cbiz, Trịnh Sảng lần đầu lộ diện, không còn vẻ ngoài của 'nữ thần học đường', fan cứng cũng nhận không ra

Trịnh Sảng vốn là một trong những nữ diễn viên tiềm năng của Cbiz. Tuy nhiên cô nàng không may “ngã ngựa” sau khi bị bóc loạt drama liên quan đến trốn thuế, mang thai hộ. Sự nghiệp tiêu tan, Trịnh Sảng cũng bị phong sát toàn diện ở làng giải trí hoa ngữ.

Cách đây khoảng nửa tháng, tòa án Thượng Hải yêu cầu nữ diễn viên phải trả cho đối tác cũ 30,5 triệu NDT (tương đương 104 tỷ VNĐ) tiền thù lao và bồi thường 60 triệu NDT (tương đương 205 tỷ VNĐ) vì vi phạm hợp đồng, khiến 1 bộ phim không thể lên sóng sau loạt bê bối của nữ diễn viên. Từ đó cho đến nay, nữ diễn viên luôn cố ở ẩn, tránh lộ diện trước truyền thông.

Cho tới mới đây, Trịnh Sảng đã chính thức xuất hiện sau tin tức bị yêu cầu bồi thường hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, vào sáng 10/10, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh mới nhất được chụp tại Mỹ của nữ diễn viên. Đáng chú ý, nữ thần thanh xuân lộ dấu hiệu bị hói với đường chân tóc thụt lùi rõ ràng trước ống kính. Bên cạnh đó, nhan sắc của mỹ nhân ở tuổi 32 cũng được nhận xét là không còn lung linh như thuở còn gây bão làng giải trí.

Nhiều netizen cho rằng, áp lực từ trận chiến giành quyền nuôi con với tình cũ Trương Hằng cùng việc thiếu chăm chút nhan sắc sau khi rời showbiz đã khiến ngoại hình Trịnh Sảng tụt dốc thảm hại.

Trịnh Sảng bị cấm cửa khỏi showbiz xứ Trung từ đầu năm 2021, sau khi bạn trai cô - Trương Hằng - tố cáo nữ diễn viên nhờ mang thai hộ rồi chối bỏ con. Cô còn bị buộc tội trốn thuế hàng trăm tỷ đồng.

Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng.